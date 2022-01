Je iPhone-scherm reageert niet meer op aanrakingen, het scherm blijft zwart of het Apple-logo blijft de hele tijd in beeld. Wat kun je doen? We helpen je op weg met deze tip!

iPhone scherm reageert niet

Het gebeurt gelukkig bijna nooit, maar toch komt het wel eens voor: je iPhone-scherm reageert niet als je het aanraakt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het scherm kan daadwerkelijk defect zijn waardoor er een reparatie noodzakelijk is, maar er kan ook sprake zijn van een softwareprobleem. In dit artikel helpen we je de oorzaak te achterhalen, zodat je er iets aan kunt doen.

Heb je een iPhone X met scherm dat niet goed reageert? Mogelijk kom je in aanraking voor het iPhone X reparatieprogramma.



Scherm reageert niet: zo los je het op

Het maakt een groot verschil of je iPhone-scherm helemaal niet meer reageert op aanraking (waarschijnlijk een hardwareprobleem), of dat het alleen op sommige momenten niet werkt (waarschijnlijk een softwareprobleem). In beide gevallen is de eerste stap om je toestel te resetten, zodat je zeker weet dat het niet aan een vastgelopen app of proces ligt.

Een vastgelopen iPhone is vrij simpel op te lossen met een iPhone reset. Hoe dat moet, verschilt per toestel. In onderstaande tip legen we je alle methodes voor het iPhone resetten uit.

Bekijk ook Hoe reset ik mijn iPhone? Dit zijn de opties voor je iPhone herstarten Wil je je iPhone resetten, dan kan dat op twee manieren. We leggen hier beide reset-methoden voor de iPhone uit, omdat het soms nodig is de iPhone te herstarten.

Tip! Als je scherm niet reageert op momenten dat je handschoenen draagt, dan is er niets ernstigs aan de hand. Het scherm heeft aanraking met de huid nodig om te kunnen werken (in dit artikel leggen we de schermtechnologie van de iPhone uit). Je kunt eventueel speciale touchscreen-handschoenen aanschaffen om tijdens de koude wintermaanden toch je scherm te kunnen bedienen.

Scherm blijft zwart

Als het scherm van je iPhone helemaal zwart is en niet reageert op aanrakingen of op het indrukken van de homeknop, sluimerknop of zijknop, dan kan het resetten van je iPhone dit probleem vaak oplossen. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat de accu leeg of defect is. Hang je iPhone aan de lader en wacht tot hij vanzelf weer aangaat. Dit kan enkele minuten duren.

Haalt dit ook niks uit, dan is de volgende mogelijkheid die je kunt proberen je iPhone in herstelmodus of DFU-mode te plaatsen. Vervolgens kun je de iPhone opnieuw installeren via iTunes. Deze methode kun je ook gebruiken als je scherm blauw of rood is of niet voorbij het Apple-logo komt.

Bekijk ook DFU-mode inschakelen op iPhone en iPad Soms moet je de DFU-modus van je iPhone of iPad activeren, om bijvoorbeeld een oudere iOS-versie te installeren of omdat er een technisch probleem is. Alles over de DFU-mode en het herstellen van je iOS-versie lees je in deze tip.

Scherm reageert niet: oplossingen

Heb je de bovenstaande tips geprobeerd en je iPhone-scherm reageert nog steeds niet? Dan kun je het probleem waarschijnlijk niet zelf oplossen en zal hij gerepareerd moeten worden. Is je iPhone minder dan een jaar oud, dan valt die reparatie in principe onder de iPhone-garantie. Je kunt je daarna ook nog een jaar beroepen op het Europees consumentenrecht door terug te gaan naar de winkel of de provider waar je je iPhone hebt gekocht.

Bekijk ook iPhone-garantie: dit moet je weten over garantie op iPhones Hoe is de iPhone garantie geregeld bij Apple? Geldt de iPhone garantie ook in het buitenland? Is AppleCare iets anders dan gewone garantie? Kortom: je leest hier alles over de garantie op je iPhone.

Heb je je iPhone recent laten vallen of als er vocht in je toestel is gekomen, dan is de kans groot dat het om een hardware-probleem gaat. Reageert het scherm niet meer op aanraking dan is het fysieke gedeelte van je iPhone-scherm (het gedeelte dat aanraking registreert) waarschijnlijk kapot. Dit gedeelte heet de digitizer. Het kan ook zijn dat de digitizer nog wel werkt, maar dat er geen signaal meer naar de software wordt doorgegeven. Het laten onderzoeken van je iPhone kost meestal wat geld, maar je kunt dit vaak terugkrijgen als je het toestel laat repareren. Zelf de iPhone openmaken om te kijken of er een contactje los ligt, is af te raden als je hier geen ervaring mee hebt. De kans is groot dat je daarbij weer andere verbindingen lostrekt.

Heb je geen garantie meer, dan kun je je iPhone uiteraard nog steeds laten repareren, maar dan zijn er wel kosten aan verbonden. Je kunt je iPhone laten repareren door Apple zelf (in de Apple Store), een Apple Service Provider of een onafhankelijke reparateur. In onderstaande tip lees je alles over iPhone reparatie.

Bekijk ook iPhone reparatie: wat zijn de kosten en beste opties? Een iPhone reparatie kan je behoorlijk wat geld kosten. Wij leggen de beste opties uit om je kapotte iPhone te laten repareren en weer als nieuw te krijgen. Wat zijn de kosten van een iPhone reparatie en wat zijn de voordelen van onafhankelijke reparateurs?