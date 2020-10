Heb je een iPhone 12 en geeft jouw provider toegang tot 5G? Dan kun je kiezen of je altijd gebruik maakt van 5G op plekken waar het beschikbaar is, of 5G automatisch laten inschakelen als het nodig is. Dat laatste bespaart batterij.

Waarom je 5G zou willen uitschakelen

5G kan een behoorlijke aanslag vormen op je batterij. Uit een test van Tom’s Guide blijkt dat de accu van de iPhone 12 ongeveer twee uur korter meegaat als je 5G hebt ingeschakeld. Bij deze test werd continu internet gebruikt bij een helderheid van 150 nits. Elke 30 seconden werd een nieuwe website geopend, totdat de batterij helemaal leeg was. Op het 4G-netwerk ging het toestel bijna 10,5 uur mee, maar bij gebruik van 5G was het maar 8,5 uur. Het scheelt dus behoorlijk en als je in een situatie bent waar je batterij zo lang mogelijk mee moet gaat, heeft het zin om 5G niet continu te gebruiken.



Smart Data

Apple is op de hoogte van het feit dat 5G extra data kost. Daarom is er een extra functie toegevoegd met de naam Smart Data voor 5G. Daarbij wordt alleen 5G gebruikt als dit nodig is. Loop je over straat en gebruik je je iPhone niet actief, dan hoef je uiteraard niet met 5G verbonden te zijn. Ook bij normaal internetten is 5G niet altijd nodig. Maar ga je een film downloaden of muziek streamen, dan wil je juist wel een hogere snelheid.

De iPhone regelt dit vanzelf door een schakelaar in de Instellingen-app op 5G Auto te zetten. Dit is de standaard instelling op de iPhone 12-serie.

Je kunt het als volgt inschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone 12-model. Ga naar Mobiel netwerk > Opties mobiele data. Tik op Gesprekken en data. Zorg dat 5G Auto aan staat.

Altijd 5G gebruiken

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om altijd 5G te gebruiken. Er zijn al meerdere Nederlandse providers die 5G aanbieden bij hun abonnementen. Soms betaal je er €2 per maand voor, soms is het inbegrepen bij alle of alleen bij de duurdere abonnementen. Bij budgetproviders zijn de mogelijkheden met 5G beperkt.

Wil je altijd 5G gebruiken op plekken waar het netwerk beschikbaar is, dan kies je in bovenstaand stappenplan voor 5G On. Natuurlijk zul je niet altijd de 5G gebruiken, want op plekken waar geen dekking is zul je weer terug gaan naar 4G.

Meer data via 5G

Is jouw databundel vrijwel onbeperkt en maakt het niet uit hoeveel data er wordt gebruikt? Dan kun je ook aangeven dat er meer data via 5G mag worden gebruikt. Dit zorgt er onder andere voor dat het updaten van je toestel ook via 5G verloopt.

Standaard wordt het updaten van je iPhone naar de nieuwste iOS-versie nog niet ondersteund via het mobiele netwerk. Je kunt dit echter wel inschakelen. Op de iPhone 12-serie ga je naar Instellingen > Mobiele data > Opties mobiele data > Datamodus en vervolgens zet je de schakelaar aan bij Sta meer data toe op 5G.

Meer over 5G iPhones lees je in ons aparte artikel. Of lees hoe Smart Data werkt op de iPhone 12-modellen.