Apple-apparaten opzoeken met Siri

Met de Zoek mijn-app zoek je naar je Apple-apparaten door in te loggen in de app of op iCloud.com. Maar het kan sneller, gewoon via Siri. Je kan namelijk ook gewoon aan Siri vragen om je iPhone te zoeken. Dat is vaak sneller en je weet meteen of je Apple-apparaat in de buurt is. Zo werkt het zoeken van je Apple-apparaten via Siri.

Geschikte apparaten om op te zoeken met Siri

Je kan nagenoeg alle Apple-apparaten opzoeken via Siri, zolang deze maar ingeschakeld zijn en een actieve internetverbinding hebben. Het maakt niet uit welk apparaat je gebruikt om een ander Apple-toestel op te zoeken: nagenoeg alle combinaties van onderstaande toestellen zijn mogelijk:

iPhone en iPad

Mac

Apple Watch

Apple TV

De enige uitzondering is de Apple TV. Je kan wel een Apple TV gebruiken om andere apparaten op te zoeken, maar je kan geen Apple TV vinden via Siri.

Apple-apparaten zoeken via Siri op je iPhone en iPad

Voer deze stappen uit om Siri op je iPhone of iPad te gebruiken om je toestellen op te zoeken:

Activeer Siri via Hé Siri, de thuisknop of de zijknop. Vraag aan Siri om je apparaat op te zoeken. Stel bijvoorbeeld de vraag “Waar is mijn iPhone?” Siri zegt dat het toestel al dan niet in de buurt is. Bevestig of je een geluidje af wil laten afspelen.

Apple-apparaten zoeken via Siri op je Apple Watch

Om je toestellen op te zoeken via Siri op de Apple Watch, doe je het volgende:

Activeer Siri door je pols te draaien en te spreken, of via Hé Siri of de Digital Crown. Vraag aan Siri om je apparaat op te zoeken. Stel bijvoorbeeld de vraag “Waar is mijn Mac?” Siri zegt dat het toestel al dan niet in de buurt is. Bevestig of je een geluidje af wil laten afspelen.

Uiteraard kun je ook het Bedieningspaneel op de Apple Watch openen en je zoekgeraakte iPhone pingen, maar deze manier met Siri kan handiger zijn als je even geen handen vrij hebt of een andere apparaat wil opzoeken.

Apple-apparaten opzoeken via Siri op de Mac

Vanaf macOS Mojave kun je Siri op de Mac gebruiken om je Apple-toestellen op te zoeken:

Activeer Siri via Hé Siri (indien ondersteund) of via de knop in het Dock, menubalk of de Touch Bar. Vraag aan Siri om je apparaat op te zoeken. Stel bijvoorbeeld de vraag “Waar is mijn iPad?” Siri zegt dat het toestel al dan niet in de buurt is. Bevestig of je een geluidje af wil laten afspelen.

Apple-toestellen opzoeken via Siri op de Apple TV

Zit je lekker op de bank tv te kijken met de Siri Remote in je handen, maar ben je je iPhone kwijt? Gebruik dan Siri om deze op te zoeken:

Activeer Siri door de microfoonknop op de Siri Remote ingedrukt te houden. Vraag aan Siri om je apparaat op te zoeken. Stel bijvoorbeeld de vraag “Waar is mijn iPhone?” Siri zegt dat het toestel al dan niet in de buurt is. Bevestig of je een geluidje af wil laten afspelen.

Bij al deze opties speelt het toestel een geluidje af (indien gevonden). Ter bevestiging krijg je een mailtje op je Apple ID van Zoek mijn iPhone. Het is helaas niet mogelijk om via Siri de exacte locatie op een kaartje te bekijken. Daarvoor heb je nog steeds de Zoek mijn iPhone-app nodig.