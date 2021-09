Podcasts van 200MB of meer kun je standaard niet via je mobiele databundel (4G/5G) downloaden op de iPhone. Je zult een WiFi-netwerk moeten gebruiken. Toch kun je deze datalimiet omzeilen. Deze tip legt het uit.

Bij het downloaden van apps kun je een downloadlimiet instellen, om te voorkomen dat je te veel data verbruikt. Bij podcasts geldt er een limiet voor downloads die groter zijn dan 200MB. Je bepaalt zelf wat je hiermee doet: wel of niet downloaden, of eerst vragen.

Grote bestanden in Apple Podcasts-app

Als je probeert om een grote podcast rechtstreeks op je iPhone te downloaden, zul je de vraag krijgen of je dit wilt doen via het mobiele netwerk, of liever wilt wachten tot je weer WiFi hebt. Vroeger was het helemaal niet mogelijk om deze grote podcastbestanden van meer dan 200MB te downloaden. Je kon het destijds omzeilen door de podcast te streamen.

Tegenwoordig hoef je niet moeilijk meer te doen. Je kunt zelf kiezen of podcasts groter dan 200MB via het mobiele netwerk worden gedownload. Dit werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone en iPad. Ga naar Podcasts > Mobiele downloads. Geef aan dat je podcasts groter dan 200MB altijd wilt toestaan, of erom gevraagd wilt worden.

Grote podcasts downloaden in andere apps

Dit geldt niet alleen voor de eigen Podcasts-app van Apple, maar ook voor allerlei podcast-apps van derden. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen het downloaden via het mobiele netwerk en via WiFi, maar je kunt niet altijd een limiet van 200MB kiezen (of een andere limiet). Eventueel kun je het downloaden via 4G/5G standaard uitgeschakeld houden en het tijdelijk even inschakelen als je net die éne grote podcast wilt luisteren.

