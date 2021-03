De Boeken-app synchroniseert via iCloud je boeken, pdf's en ePub-bestanden met alle apparaten. In deze tip lees je alles over Boeken voor iCloud en hoe je het synchroniseren handmatig instelt.

Al je boeken en pdf’s via iCloud synchroniseren

Wanneer je op meerdere apparaten boeken via Apple Boeken leest, kun je ze synchroniseren via iCloud. Dit zorgt ervoor dat je je boeken, pdf’s en ePub-bestanden die je op het ene apparaat opslaat, automatisch ook op andere Apple-apparaat beschikbaar zijn. Zo kun je op elk toestel verder lezen. In deze tip lees je hoe je iCloud voor Boeken inschakelt en wat de mogelijkheden er van zijn.

iCloud en Apple Boeken op iPhone of iPad: alles synchroniseren

Als je de Boeken-app voor het eerst opent, krijg je een introductiescherm te zien waarin je Boeken toestemming kunt geven tot iCloud. Mocht je dit scherm (per ongeluk) overgeslagen hebben, dan kun je het altijd nog handmatig even instellen. Zo kun je iCloud voor Boeken handmatig activeren op iPhone en iPad:

Open de Instellingen-app. Tik op je naam en druk vervolgens op iCloud. Scroll iets naar beneden en zoek Boeken op in de lijst met apps. Zet de schakelaar achter Boeken op groen.

iCloud en Boeken op Mac

Wil je je boeken ook synchroniseren met je Mac? Schakel Boeken in iCloud dan in op je Mac via de volgende stappen:

Open Systeemvoorkeuren en klik op Apple ID. Klik achter iCloud Drive op Opties. Scroll naar onderen en vink Boeken aan. Klik daarna op Gereed.

Zodra je dit gedaan hebt, kun je pdf’s aan Boeken toevoegen op je Mac, zodat ze automatisch ook in de Boeken-app verschijnen op je iPhone en iPad.

Houd er wel rekening mee dat dit ook betekent dat de pdf en andere ebooks ook je iCloud-capaciteit gaan vullen. Zeker gebruikers die van de gratis 5GB gebruik maken, is dit iets om rekening mee te houden.

Bekijk ook Apple Boeken en Books Store: alles over het lezen van digitale boeken Apple Boeken (voorheen iBooks) is Apple's digitale boekenapp. Met de gratis Boeken-app lees je ebooks die je zelf hebt gesynchroniseerd met de app of die je via Apple's Book Store hebt gekocht.