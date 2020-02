Het deelmenu in iOS biedt je de mogelijkheid om bestanden via AirPlay, Facebook, Dropbox en allerlei andere apps en diensten te delen. In deze tip lees je hoe je het deelmenu op twee manieren aanpast.

Deelmenu aanpassen

Als je vanuit een app op de deelknop drukt, verschijnt er een speciaal menu met allerlei mogelijkheden om iets te delen. Wat precies de opties zijn, hangt ervan af welke apps je op je Phone of iPad hebt geïnstalleerd en wat je precies wilt delen. Bij een internetpagina verschijnen er andere deelopties dan bij een afbeelding. Bij foto’s krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de camerarol op te slaan, bij documenten niet. Welke apps en handelingen er allemaal verschijnen, kun je echter helemaal zelf bepalen. In deze tip laten we zien hoe je deelopties naar eigen wens instelt.

Deelopties aanpassen op de iPhone

Het deelmenu is te herkennen aan het vierkantje met uitgaand pijltje. Je bepaalt zelf wat er in het menu verschijnt als je op de deelknop tikt. Zo pas je deelopties op de iPhone en iPad aan in iOS 13 of nieuwer:

Wil je aanpassen welke apps verschijnen in de lijst? Ga dan helemaal naar de rechterkant van de lijst en druk op Meer. Nu verschijnt er een lijst van alle apps die gebruik kunnen maken van deze app. Dit is voor iedere app anders. tik rechtsboven op Wijzig. Voeg apps toe of schakel ze uit door de schakelaar aan of uit te zetten. Tik op het plusje om een app toe te voegen aan je favorieten. Onder favorieten pas je de volgorde aan door de apps te verslepen via de drie streepjes aan de rechter kant. Druk op Gereed als je tevreden bent met je selectie van apps.

Het is helaas niet mogelijk om de volgorde van de app suggesties te wijzigen.

In iOS 12 en eerder gaat het aanpassen van het deelmenu iets anders:

Open een app waarin je de deelknop vaak gebruikt, zoals Safari. Druk vervolgens op de deelknop. Druk korte tijd hard op het icoontje, waarbij je vinger op het scherm gedrukt blijft. Sleep het icoontje naar de gewenste plek.

Wil je veel aanpassingen doen, dan kun je het beste de hele lijst bekijken:

Wil je aanpassen welke apps verschijnen in de lijst? Ga dan helemaal naar de rechterkant van de lijst en druk op Meer. Nu verschijnt er een lijst van alle apps die gebruik kunnen maken van deze app. Dit is voor iedere app anders. De volgorde van deze icoontjes kun je aanpassen door ze te verslepen. Wil je dat een bepaalde app niet meer wordt getoond? Schakel deze app dan uit door de schakelaar om te zetten. Deze app verschijnt dan niet meer in de lijst. Druk op Gereed als je tevreden bent met je selectie van apps.

Wil je later een bepaalde optie terug in het menu hebben? Dan kun je altijd via Meer de optie opnieuw aanzetten, mits de app nog steeds op je iPhone staat.

Acties uit het deelmenu aanpassen

Als je op de deelknop drukt, zie je onderaan specifieke acties staan. Zo kun je een afbeelding of link kopiëren, documenten afdrukken, of afbeeldingen gebruiken als achtergrond. Ook de inhoud van deze lijst verschilt per app. Je kunt dit eveneens naar eigen wens aanpassen.

In iOS 13 en nieuwer pas je de taken als volgt aan:

Open het deelmenu. Scroll helemaal naar onderen. Tik daar op Wijzig taken. De taken zijn in drie delen verdeeld: Favorieten, die van de huidige app en Andere taken. Als de huidige app geen specifieke taken heeft, dan zijn het twee onderdelen. Zet de schakelaar uit bij taken die je niet wil zien. Dat kan mogelijk niet bij alle acties. Tik op het plusje om de taak in je favorieten te zetten. Deze staat dan bovenaan. Om de volgorde van je taken in je favorieten te wijzigen, versleep je ze via de drie streepjes.

In iOS 12 en eerder werkt het aanpassen van de acties iets anders:

Veeg naar rechts en druk op de knop Meer om de complete lijst met acties te bekijken. Hier zie je andere opties dan bij de apps, maar het werkt hetzelfde: je kunt met de schakelaar opties uitschakelen en de volgorde aanpassen door ze stuk voor stuk te verslepen. Druk wederom op Gereed zodra je tevreden bent. De lijst met deelacties is nu aangepast aan je wensen.

Op deze manier kun je bepalen welke apps in welke volgorde worden getoond als deeloptie. Dat is met name erg handig wanneer je heel veel apps op je telefoon hebt staan. Favoriete apps om foto’s mee te delen kun je hierdoor onder de knop zetten in plaats van aan het einde van een lange lijst met mogelijkheden die je niet gebruikt.

Overigens kun je met Apple’s Siri Opdrachten-app zelf nieuwe deelopties bouwen. Deze verschijnen dan ook automatisch in de lijst en je kunt ze naar eigen wens in- of uitschakelen. In ons review van Workflow staat een uitgebreide uitleg van de mogelijkheden van de app en vertellen we je hoe je zelf functies kunt bouwen.

In het deelmenu verschijnen de foto’s van de contactpersonen, waarmee je iets kunt delen. Er staan AirDrop-contacten in, maar ook mensen waarmee je recent contact hebt gehad. Dit verandert in de loop van de tijd.

Wil je iemand liever niet meer in het deelmenu zien? Dan is er een manier om deze persoon te verwijderen, al is het niet de meest ideale oplossing.

Kijk in het deelmenu welke persoon je wilt verwijderen. Ga naar de Berichten-app. Veeg van rechts naar links over de betreffende persoon en verwijder de chat. Bevestig je actie.

Je bent nu deze contactpersoon kwijt in het deelmenu. Is de persoon nog steeds zichtbaar, dan kun je de app geforceerd afsluiten en weer openen. Het nadeel is natuurlijk dat je het hele gesprek met de betreffende persoon kwijt bent. Dit is prima als het iemand is waar je niet meer mee te maken wilt hebben, bijvoorbeeld je ex-partner. Eventueel kun je eerst een backup van het iMessage-gesprek maken in PDF-formaat en pas daarna het gesprek weggooien.

Om te voorkomen dat bepaalde AirDrop-contacten in het deelmenu verschijnen zijn er twee manieren: schakel draadloze functies uit op het moment dat je iets wilt delen, of zorg ervoor dat je alleen kunt delen met mensen die in je contactenlijst staan. Onbekende mensen in je omgeving zijn dan niet zichtbaar.

Wil je dat er geen Telegram-contacten verschijnen in het deelmenu, dan is de enige oplossing om de Telegram-app de wissen. Het verwijderen van een Telegram-gesprek met een bepaalde persoon helpt niet.

Apps toevoegen aan het deelmenu

Het deelmenu bevat een selectie van acties die je kunt uitvoeren. Ga je naar het Meer-scherm, dan zul je zien dat sommige apps zijn uitgeschakeld. Het loont dus de moeite om er even doorheen te bladeren, om te kijken of er misschien opties zijn die je toch zou willen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Dropbox of Facebook.

Het is niet mogelijk om apps toe te voegen die niet in de lijst staan. Apps moeten door ontwikkelaars aangepast worden om samen te kunnen werken met het deelmenu. Wil je een app graag in het deelmenu zetten dat niet geschikt is, dan kun je dus het beste contact opnemen met een ontwikkelaar.

Wil je een bepaald bestand delen en mis je een optie, tik dan op de Meer-knop en zet de schakelaar bij de gewenste app aan. Eventueel kun je het item iets hoger in de lijst zetten, als je van plan bent om de optie vaak te gebruiken.

Meer informatie over het deelmenu in iOS lees je in ons aparte artikel.