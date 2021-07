De meeste providers hebben een eigen app waarmee je kan zien hoeveel data je verbruikt hebt. Maar als je daar niet tevreden over bent of twijfelt of dit wel juist is, dan zijn er gelukkig alternatieve apps om je dataverbruik mee te meten. Die bieden vaak ook extra opties, zoals dataverbruik op de Apple Watch bekijken of een handige widget waarmee je snel inzicht hebt. Vaak geven ze met kleuren aan of je nog op schema zit of relatief te veel hebt verbruikt.

Dataverbruik bekijken

Je iPhone houdt standaard ook bij hoeveel data je verbruikt hebt. De teller wordt alleen niet elke maand gereset, dus je moet jezelf eraan helpen herinneren om dit handmatig te doen. Via de instellingen op je iPhone bekijk je hoeveel data je in de huidige periode verbruikt hebt, terwijl je ook de verdeling per app kan zien:

Ga naar Instellingen. Tik op Mobiel netwerk. Scroll naar het kopje Mobiele data. Bij Huidige periode zie je hoeveel data je verbruikt hebt sinds de laatste reset. Daaronder vind je van alle apps hoeveel data ze in diezelfde periode verbruikt hebben.

Wil je de teller weer op nul zetten, ga op deze pagina dan helemaal naar onderen en kies voor Stel gegevens opnieuw in. Wil je waarschuwingen over je verbruik krijgen, dan kan heb je daarvoor apps van derden nodig, die we hieronder bespreken.

Dataverbruik-apps voor je iPhone

Livestreams kijken, filmpjes op Instagram zetten, muziek luisteren… voor allerlei activiteiten heb je data nodig en dan vergeet je wel eens dat je bijna tegen je datalimiet aan zit. Met onderstaande iPhone-apps houd je dataverbruik in de gaten en waarschuwen als je een bepaald percentage hebt verbruikt.

#1 iCulture adviseert: DataMan

DataMan Next is de bekendste app om je dataverbruik in de gaten te houden. Deze Nederlandstalige app wordt gemaakt door een erg actieve ontwikkelaar, die er bovenop zit om steeds weer nieuwe functies toe te voegen. Zo is er een Apple Watch-app en kun je via een handige widget kijken hoe het met je dataverbruik staat. Je geeft zelf aan wat je datalimiet is en op welke dag van de maand je databundel ingaat. Je krijgt een waarschuwing als je rustiger aan moet doen. Met kleuren (groen, oranje, rood) zie je meteen of je nog goed zit. Ook kun je waarschuwingen krijgen bij bepaalde percentages. Als je één app voor dataverbruik zou willen aanschaffen, dan adviseren we deze. Je kunt ook de bijbehorende app WifiMan (link) aanschaffen, waarmee je je dataverbruik op Wi-Fi in de gaten houdt.

#2 My Data Manager VPN Security

My Data Manager is een gratis app om je iPhone-dataverbruik in de gaten te houden. De app laat ook zien hoeveel data je via Wi-Fi en roaming hebt verbruikt. Je kunt zelfs data in de gaten houden van een gedeeld gezins- of familie-abonnement. Met balkjes geeft de app aan hoeveel data je bijvoorbeeld voor Facebook, Instagram en Skype hebt gebruikt. Je kunt een alarm instellen als er een bepaalde limiet is bereikt, bijvoorbeeld 10GB. De app voorspelt verder hoeveel je nog gaat gebruiken, zodat je weet of je even rustig aan moet doen met je databundel.

Verder kan de app het dataverbruik per app bijhouden en zorgen dat je veilig kunt internetten via een VPN. Maar pas op: dit betekent ook dat alle dataverkeer via de servers van de appontwikkelaar gaan (het voormalige Distimo, nu App Appie). Ze kunnen je browsergeschiedenis en allerlei andere privacygevoelige data zien. App Annie verdient geld met de analyse van deze data. Vandaar dat de app gratis is.

#3 Data Cellular Counter

Hou je van eenvoudig design, dan is Data Cellular Counter een geschikte app. Deze app kan je mobiele dataverbruik en je Wi-Fi-gebruik in de gaten houden en is makkelijk in te stellen. Deze app is Nederlandstalig en toont op het startscherm in grote cijfers het percentage verbruik. Bevat alleen de basisfuncties en daardoor niet direct een aanrader. Maar het icoontje ziet er wel mooi uit en het is gratis.

Nog meer tips over dataverbruik? Check dan onze tips om extreem dataverbruik te voorkomen. We hebben daarnaast ook tips voor het verminderen van WhatsApp dataverbruik.

Ook in iOS vind je standaardfuncties om je dataverbruik in de gaten te houden: