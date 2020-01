Je kunt standaard op een iMessage-bericht reageren vanaf het toegangsscherm, zelfs als een iPhone of iPad vergrendeld is. Wil je dit liever niet, dan kun je deze instelling uitschakelen. Deze tip legt uit hoe je dat doet.

Quick Reply voor iMessage

Op de iPhone en iPad kun je snel op een iMessage-bericht antwoorden vanaf het toegangsscherm, zonder dat er om je toegangscode gevraagd wordt. Als je dit liever niet hebt, dan kun je deze Quick Reply voor iMessage uitschakelen via de instellingen, waardoor er altijd eerst om je toegangscode gevraagd wordt. Je schakelt dan ook meteen de optie uit om te reageren met een berichtje zodra iemand je belt.

Quick Reply voor iMessage uitschakelen

Dankzij Quick Reply kun je snel op een bericht antwoorden, zonder dat je persé de bijbehorende app hoeft te openen. Dit bespaart veel tijd, omdat het ook werkt vanaf het toegangsscherm. Een nadeel hiervan is echter wel dat iemand die jouw iPhone van je afgepikt heeft kan antwoorden op een iMessage-melding op je toegangsscherm. Met een simpele instelling is dit aan te passen, zodat Quick Reply niet meer mogelijk is.

Doe hiervoor het volgende:

Ga naar Instellingen > Touch ID/Face ID en toegangscode. Voer je toegangscode in en scroll naar onderen. Zet de schakelaar bij Antwoord met bericht uit (grijs).

Zodra je deze optie uitgeschakeld hebt, kun je niet meer snel antwoorden vanuit een melding van de Berichten-app op het toegangsscherm. Helaas geldt dit niet voor alle overige apps, zoals WhatsApp. Voor deze apps is het niet mogelijk om alleen Quick Reply uit te schakelen. Wil je ook voor dat soort berichten voorkomen dat iemand zonder je toegangscode kunt antwoorden, dan dien je om previews van al je meldingen uit te schakelen. Hierdoor is het vereist om je toestel eerst te ontgrendelen voordat je de inhoud van het bericht kan zien en erop kunt antwoorden.

Antwoorden met bericht op telefoongesprek uitschakelen

De instelling Antwoord met bericht schakelt tegelijkertijd ook een andere functie uit. Normaal gesproken kun je een binnenkomend telefoongesprek afwijzen met een standaard iMessage-bericht. Je vindt de knop dan rechtsonder, waarna je de keuze hebt tussen enkele standaard berichten. Als je dit vervelend vindt (omdat het bijvoorbeeld in de weg zit), kun je dit uitschakelen via dezelfde instelling als hierboven. De knop zal dan bij een telefoongesprek verdwijnen.

Meer over een telefoongesprek antwoorden met een automatisch bericht en welke mogelijkheden er zijn, lees je hieronder.