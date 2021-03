Apple’s Magic Mouse voor de Mac ziet er stijlvol uit, maar niet iedereen is te spreken over het gebruik van deze Mac-muis. Door het symmetrische design is het niet de meest ergonomische muis, maar het grote voordeel is wel dat hij daardoor zowel met je rechter- als linkerhand te gebruiken is. Ben jij linkshandig en wil je het liefst de muist met je beste hand gebruiken? In deze tip laten we je zien hoe je de Magic Mouse en een gewone muis op je Mac instelt voor linkshandigen.

Apple Magic Mouse voor linkshandigen gebruiken

De bovenkant van de Magic Mouse is eigenlijk één grote knop, maar in de instellingen kun je wel kiezen op welke kant je wil gebruiken voor secundair klikken. Je draait daardoor de actie voor een rechtermuisklik om met je gewone normale muisklik:

Zorg dat je Magic Mouse verbonden is met je Mac. Open Systeemvoorkeuren en ga naar Muis. Bij de instellingen Aanwijzen en klikken kies je bij Secundair klikken voor Klikken op linkerzijde.

De muisklikken voor de gewone klik en de secundaire klik zijn nu omgedraaid, waardoor de muis makkelijker te bedienen is voor linkshandigen. Gebruik je de secundaire klik sowieso nooit, dan kun je hem ook uitschakelen. Het maakt dan helemaal niet meer uit met welke hand je de muis bedient.

Overigens kun je ook bij de trackpad ervoor kiezen om een secondaire muisklik in te stellen voor de linkerbenedenhoek. Ga hiervoor naar Systeemvoorkeuren > Trackpad > Aanwijzen en klikken > Secundair klikken.

Andere Mac-muis voor linkshandigen gebruiken

Gebruik je een andere muis, dan heb je vaak ook de optie om de primaire muisknop om te draaien. Je vindt deze instelling als volgt:

Zorg ervoor dat je muis verbonden is met je Mac. Open Systeemvoorkeuren en klik op Muis. Bij Primaire muisknop selecteer je Rechts. Standaard staat deze ingesteld op Links.

Alle overige instellingen, zoals scrolrichting of scrolsnelheid, maken voor links- of rechtshandigen geen verschil. Eventueel kun je deze hier wel allemaal aanpassen, mocht je dat graag willen.