Apple Watch reservekopieën

Behalve van je iPhone en iPad, kun je ook van je Apple Watch een backup maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld automatisch zodra je een Apple Watch loskoppelt, waarna de reservekopie opgeslagen wordt op de eerder gekoppelde iPhone. Je kunt zelf eenvoudig zien hoeveel reservekopieën er gemaakt zijn, waarna je ze eventueel kunt verwijderen.

Apple Watch reservekopie bekijken

Veel informatie op je Apple Watch wordt opgehaald vanaf je iPhone, maar er staan ook een hoop zaken opgeslagen op de Apple Watch zelf. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van je apps of bepaalde instellingen, zoals wijzerplaten. Het maken van een reservekopie van je Apple Watch gaat automatisch en zit verwerkt in de iPhone-reservekopie in iCloud en iTunes. Ontkoppel je een Apple Watch van je iPhone, dan wordt er eerst een reservekopie oftewel backup gemaakt. Maar waar kun je deze reservekopieën bekijken en beheren?

Zo kun je een Apple Watch-reservekopie bekijken:

Open de Instellingen-app. Tik op Algemeen > iPhone-opslag. De lijst met alle apps wordt nu geladen. Zoek de Watch-app op en tik deze aan. Je ziet onderaan het scherm alle backups die zijn gemaakt.

De Watch-app staat waarschijnlijk ergens onderaan deze lijst voor iPhone-opslag, want het gaat om relatief kleine backup-bestanden. In ons geval is de backup van de Series 0 slechts 39KB groot en van de Series 4 is 173KB. Blader dus naar apps die minder dan 1MB ruimte in beslag nemen, om het item sneller te vinden.

Apple Watch reservekopieën beheren

Je ziet nu een lijst van alle reservekopieën die apart van jouw Apple Watch opgeslagen staan. Dit zijn de reservekopieën die gemaakt worden zodra je je Apple Watch loskoppelt van de desbetreffende iPhone en kunnen dus al behoorlijk oud zijn. Tik op de knop Verwijder alle reservekopieën om ze allemaal te verwijderen, maar je kunt ze ook stuk voor stuk verwijderen door te tikken op Wijzig of door er overheen te vegen.

Backup maken van Apple Watch

Het maken van backups van de Apple Watch verloopt wat anders dan je bij de iPhone en iPad gewend bent. Zo wordt er geen dagelijkse backup gemaakt. Wel worden er bij het maken van een backup in iCloud of iTunes ook gegevens van je Apple Watch opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om app-instellingen, de layout van apps op het beginscherm en algemene systeeminstellingen zoals de wijzerplaat, helderheid en geluid. Je kunt deze data in de backupbestanden van je iPhone niet zomaar bekijken of wissen.

Wil je meer weten over Apple Watch backups maken, dan lees je alles in onderstaande tip.