Een aantal jaren geleden nam Apple Shazam over, waardoor de app nu onderdeel is van Apple. Hoewel de losstaande Shazam-app nog altijd bestaat (ook op Android), werkt de dienst wel steeds nauwer samen met Apple Music en Apple-apparaten. Er zijn speciale Shazam-afspeellijsten zoals de Shazam Top 50 en onlangs is er een Shazam top 100 van het decennium toegevoegd. Nu werken de twee diensten opnieuw samen, want gebruikers van Shazam kunnen profiteren van tot vijf maanden gratis Apple Music.



Zoals in de titel en in het artikel staat, geeft Shazam je tót vijf maanden gratis Apple Music. Het daadwerkelijke aanbod kan per persoon verschillen, afhankelijk van je eerdere proefperiodes op Apple Music. Het kan dus zijn dat je minder dan vijf maanden cadeau krijgt (bijvoorbeeld twee of één maand.



Shazam geeft tot vijf maanden gratis Apple Music

Vorig jaar was er een soortgelijke actie, maar in Nederland was dit toen niet beschikbaar. Deze keer doet ook Nederland mee, zo is te lezen in de App Store-pagina van Shazam. Vanaf nu tot en met 17 januari 2021 kun je tot vijf maanden gratis Apple Music krijgen. De duur van het Apple Music-aanbod verschilt per persoon en is afhankelijk van je eerdere eventuele gratis proefperiodes van Apple Music.

Gebruikmaken van deze actie is simpel:

Download de Shazam-app als je deze niet al hebt. Start de app en laat hem een nummer herkennen. In het resultatenscherm tik je op Volledige song afspelen. In het volgende scherm staat de aanbieding. Tik op Probeer het gratis om de actie te claimen.

Zodra je de voorwaarden accepteert, kun je gedurende de proefperiode onbeperkt gebruikmaken van Apple Music. De proefperiode geldt voor een individuele gebruiker en dus niet voor andere gezinsleden. Hou er ook rekening mee dat na de proefperiode automatisch geld in rekening gebracht wordt, omdat je dan over gaat naar de betaalde versie. Vergeet daarom niet op tijd Apple Music op te zeggen, mocht je dat niet willen.

Andere manieren voor gratis proefperiode

Normaal geeft Apple nieuwe gebruikers van Apple Music maximaal drie maanden gratis. Deze Shazam-aanbieding is dus een goede deal. Maar er is nog een andere manier om zonder verplichtingen gratis Apple Music te krijgen. MediaMarkt geeft nieuwe gebruikers vier maanden gratis Apple Music. Op de speciale pagina hoef je alleen maar een code te genereren en die aan te klikken. Vervolgens wordt de code alvast voor je ingevuld, waarna je je vier maanden gratis kan claimen. Er is geen aankoop bij de MediaMarkt voor nodig.

