Heb je een foto gemaakt die per ongeluk gekanteld is? Met de standaard Foto's-app kun je een foto eenvoudig kantelen, zodat deze goed op je scherm staat. Wij leggen je uit hoe je dit doet.

Gedraaide foto op je iPhone

De sensoren in de iPhone weten hoe je het toestel in de hand houdt bij het maken van een foto: staand of liggend. Toch kan het gebeuren dat de oriëntatie van een foto niet klopt of dat je een foto van iemand toegestuurd krijgt die niet goed is geroteerd. Het kan dan lastig zijn om de foto te bekijken: draai je de iPhone een kwartslag, dan draait de foto mee. Je kunt voorkomen dat het iPhone-scherm meedraait, maar het is eigenlijk veel gemakkelijker om de foto zelf te roteren, zodat je hij altijd goed staat. Dat doe je in de Foto’s-app.



Foto roteren op iPhone en iPad

Om een foto te draaien zodat deze goed weergegeven wordt, hoef je geen speciale apps voor fotobewerking te downloaden. Je kunt een foto eenvoudig draaien via de standaard Foto’s-app op de iPhone en iPad. Dit werkt als volgt:

Open de Foto’s-app en ga naar de desbetreffende foto. Tik rechtsboven op Wijzig. Tik linksboven op het vierkantje met ronddraaiende pijl. De foto wordt nu een kwartslag gedraaid. Tik er net zo vaak tot de foto goed staat. Tik op Gereed om de wijzigingen op te slaan.

Je kunt op elk moment weer terug naar de oorspronkelijke versie van de foto, door op rechtsonder Herstel te drukken. In de app kun je nog veel meer aanpassingen doen, zoals een kleurenfilter toepassen, bijsnijden of de belichting en kleur aanpassen. Alle bewerkingen die je uitvoert zijn niet-destructief. Dat betekent dat je op elk moment weer terug kunt naar de oorspronkelijke foto door op Herstel te drukken. Bekijk bijvoorbeeld eens hoe je het perspectief van foto’s kunt corrigeren.

Je kunt nog veel meer doen met de Foto’s-app op de iPhone. Onze gids legt uit hoe functies zoals gezichtsherkenning, terugblikken, het automatisch maken van albums en meer werken.

