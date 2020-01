Wil je de desktopversie van een website opvragen op je iPhone of iPad? In deze tip leggen we uit hoe je dat kunt doen in mobiele browsers zoals Safari en Chrome.

Desktopversie van websites opvragen

De meeste websites laten tegenwoordig een mobiele weergave zien als je ze op de iPhone bezoekt. Dat is ideaal, want zo worden tekst en afbeeldingen geoptimaliseerd voor het kleine scherm. Soms mis je in de mobiele versie alleen net wat informatie of functies. Wil je liever de desktopversie van een website zien? Dan kan dat op twee manieren:

Desktopversie vanuit adresbalk in Safari

Veruit de snelste manier is het opvragen van de desktopversie via de adres- of zoekbalk van Safari. Dit gaat heel gemakkelijk:

Open de website in Safari op de iPhone. Tik in de adresbalk op het ‘aA’-icoon. Kies de optie Vraag om desktopsite.

Gebruik je een iPhone met software ouder dan iOS 13? Dan kun je ook desktopsites opvragen. Je vindt het in dezelfde adresbalk, maar in plaats van het ‘aA’-icoon houd je het herladen-icoon ingedrukt. Dat is de pijl in een cirkeltje, rechts in de adresbalk. Hierna kun je bevestigen dat je de desktopsite wil opvragen. Een alternatieve manier in iOS 12 of ouder is door de desktopversie op te vragen via het deelmenu.

Desktopversie van website niet zichtbaar?

Krijg je op de iPhone toch nog steeds de mobiele versie van de website te zien? Dat kan inderdaad gebeuren, want het is in feite een trucje om te doen alsof je de site met een Mac bezoekt. Sommige websites kijken echter niet naar het type apparaat maar naar de schermresolutie van het apparaat dat je gebruikt. In dat geval kun je ook nog onderstaande manier via de Chrome-browser proberen.

Een ander probleem is dat sommige dingen op desktopsites niet werken op je iPhone, zoals Flash. Het kan bovendien iets langer duren om de pagina te laden, omdat de pagina niet is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en er vaak meer data opgehaald moet worden.

Destopversie van websites bekijken in Chrome

Ook in Google Chrome kun je de desktopversie van een website opvragen. Chrome heeft hiervoor een aparte optie die je alleen maar hoeft te selecteren. Voer simpelweg de volgende stappen uit: