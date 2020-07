Heb je Google Chrome als extra browser op je Mac geïnstalleerd, maar wordt deze telkens automatisch geopend zodra je je Mac aanzet? Deze optie kun je gelukkig uitschakelen, zodat Google Chrome alleen opstart als je dat zelf wil.

Automatisch starten Google Chrome

Er zijn een hoop programma’s voor de Mac waarvan het erg handig is dat ze tijdens het opstarten van de Mac geactiveerd worden. Google Chrome is daar een mooi voorbeeld van: door de browser al tijdens het opstarten gebruiksklaar te maken, kun je er meteen mee aan de slag. Daarom schakelt Google deze optie ook automatisch in. Probleem is echter dat dit niet voor iedereen even fijn is. Browsers zijn voor oudere Macs een zware last en het kan je computer trager maken. Bovendien ben je misschien Safari-gebruiker en heb je Chrome alleen in incidentele gevallen nodig.

Chrome starten uitschakelen

Zo kun je het automatisch opstarten van Chrome uitschakelen:

Start eventueel Google Chrome op, zodat je het programma kunt zien in het Dock. Ctrl-klik op het Google Chrome-icoontje in het Dock. Ga naar Opties en haal het vinkje bij Open na inloggen weg door er op te klikken. Als je nogmaals Ctrl-klikt op het Google Chrome icoontje in het dock, zie je dat het vinkje is verdwenen.

Chrome toch weer automatisch starten

Als je wilt dat Google Chrome toch weer automatisch opstart, zet je simpelweg weer een vinkje achter de optie Open bij inloggen in het Dock. Overigens kun je alle programma’s die in het Dock staan op deze manier automatisch laten opstarten.

We hebben een uitgebreidere tip voor het uitschakelen van Mac-opstartprogramma’s in het algemeen, zodat je je Mac sneller kunt opstarten.

