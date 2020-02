Ben je benieuwd hoe verslaafd je bent aan Instagram? In de app zie je precies hoeveel minuten je per dag aan Instagram besteedt. Bovendien stel je direct in de app tijdslimieten in. Wij laten je zien hoe je dat doet.

Instagram tijdslimiet instellen

Sinds iOS 12 heeft Apple zijn eigen functie genaamd Schermtijd. Met Schermtijd stel je applimieten in, maar je krijgt ook meer inzicht in het gebruik van je iPhone. Betrap je jezelf erop dat je eigenlijk veel te veel op Instagram zit, dan kan je dat jezelf nu ook afleren met de limieten in de Instagram-app zelf. Wil je liever een Facebook tijdslimiet instellen? Dat kan ook.

Instagram activiteit bekijken

Je vindt de optie voor Instagram in de instellingen. Volg hiervoor deze stappen:

Open de Instagram-app en tik rechtsonder op het profielicoontje. Tik daarna rechtsboven op de drie liggende streepjes voor het zijmenu. Bovenaan vind je de optie Je activiteit. Tik hierop.

In het scherm dat nu verschijnt, zie je een grafiek van je Instagram-gebruik. Bovenaan staat je dagelijkse gemiddelde en daaronder zie je van de afgelopen zeven dagen hoeveel minuten je per dag aan Instagram besteed hebt. Hou een grafiek ingedrukt om het exacte aantal minuten van de desbetreffende dag te zien. Hou er wel rekening mee dat de grafieken alleen rekening houden met de tijd die je op dit toestel besteed hebt. Instagram houdt dus geen rekening met het web of een ander apparaat.

Instagram limiet en herinnering instellen

Onder de grafieken vind je nog extra opties. Je kan namelijk een tijdslimiet instellen voor het aantal minuten dat je van jezelf aan Instagram mag besteden. Tik op de optie Dagelijkse herinnering instellen en kies de tijd die je jezelf maximaal per dag op Instagram gunt. Dit gaat in stapjes van vijf minuten en loopt tot maximaal 23 uur en 55 minuten.

Als je tijd verstreken is, verschijnt er een melding in de app. Je moet nu op OK tikken om Instagram nog te kunnen gebruiken. Vanaf hier kan je ook meteen de herinnering bewerken, als je deze te krap vindt. Hou er wel rekening mee dat de Instagram-app niet echt geblokkeerd wordt. Als je op OK tikt, kun je de app gewoon nog blijven gebruiken. Het is vooral een functie om jezelf eraan te helpen herinneren.

Wil je wel echt een harde applimiet instellen, dan kan dat via Schermtijd. Met Schermtijd wordt de app ook meteen geblokkeerd als je tijd voorbij is. Je kan de app dan alleen nog openen door de limiet met een kwartier te verlengen, maar de drempel daarvoor is een stuk hoger dan deze herinnering in Instagram.