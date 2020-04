Met de nieuwe Facebook Quiet Mode voorkom je afleiding en krijg je minder meldingen. De stille modus in Facebook schakel je zelf in of is in te plannen volgens een tijdsschema.

Facebook heeft de gewoonte om je te verleiden met allerlei pushberichten. Zo kun je meldingen krijgen voor likes, reacties en suggesties voor posts die je leuk vindt. Vanaf nu kan je deze meldingen op bepaalde momenten van de dag stilhouden dankzij de Quiet Mode op Facebook. Deze stille modus vind je diep in de instellingen van de mobiele app, maar helpt je wel om te zorgen voor minder afleiding.

Wat is de stille modus op Facebook?

De stille modus zorgt ervoor dat je minder pushmeldingen krijgt en vermindert ook het aantal meldingsstippen in de app. Volgens Facebook worden de ‘meeste’ meldingen gedempt, al is niet helemaal duidelijk om welke dit precies gaat. Meldingen over beveiliging (bijvoorbeeld als er ergens ingelogd wordt) krijg je nog wel gewoon binnen. Je kan de stille modus handmatig inschakelen, maar ook inplannen. Je kan tot slot ook nog een tijdsherinnering krijgen, als je Facebook meer gebruikt hebt dan je dagelijkse maximum. Het lijkt daardoor een beetje op Apple’s Schermtijd. Het verschil is dat Schermtijd een app echt kan blokkeren. Dat doet de stille modus van Facebook niet.

Facebook Quiet Mode instellen

De stille modus maakt onderdeel uit van de functie Je tijd op Facebook. Daarin zie je hoeveel tijd je per dag aan Facebook besteed hebt. Maar behalve inzicht in je statistieken, vind je hier dus ook allerlei instellingen om je gebruik te beperken en te zorgen voor minder afleiding. Let op: de Quiet Mode in Facebook wordt nog uitgerold, dus mogelijk is deze nog niet voor jou zichtbaar. Zo stel je de stille modus in:

Open de Facebook-app. Tik rechtsonder in de menubalk op de knop met de streepjes. Helemaal onderaan kies je voor Instellingen en privacy > Je tijd op Facebook. Veeg bovenaan naar links. Je ziet daar een knop Stille modus plannen. Tik hierop.

Om de stille modus in te schakelen, zet je de schakelaar bij Stille modus aan. Geef vervolgens aan hoelang je wil dat deze ingeschakeld blijft. Liever inplannen? Zet de schakelaar bij Geplande stille modus aan. Je kiest in het volgende scherm een begin- en eindtijd en kiest voor welke dagen je dit wil laten gelden.

Zodra de stille modus actief is en je opent de Facebook-app, krijg je een scherm waarin staat hoelang de stille modus nog duurt. Je kan tot dat moment Facebook niet gebruiken. Je kan dan dus geen tijdlijn bekijken, posts liken, filmpjes bekijken en meer. Zodra de Quiet Mode actief is, heb je drie opties: de stille modus beëindigen, Facebook voor 15 minuten lang gebruiken of de instellingen bewerken.

Tot slot vind je onderaan een schakelaar bij Dagelijkse tijdsherinnering. Hiermee schakel je een tijdslimiet voor Facebook in. Schakel deze in, kies een tijdsduur hoelang je Facebook per dag maximaal wil gebruiken en tik op Herinnering instellen. Je krijgt dan in de app een melding om aan te geven dat je op je limiet zit.

Zoek je een soortgelijke functie om in Instagram een tijdslimiet in te stellen? Dat kan, met de soortgelijke functie in de Instagram-app. Effectiever is het instellen van apparaatvrije tijd en applimieten in Schermtijd.