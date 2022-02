Wil je de sociale nieuwsite Reddit op de iPhone of iPad gebruiken? Met de officiële Reddit-app, Apollo, Burst of de (mobiele) website heb je allerlei mogelijkheden om bovenop het nieuws te zitten.

De sociale nieuwssite Reddit is een ideale plek om te ontdekken waar mensen over praten. Naast de officiële Reddit-app is er ook een uitstekende alternatieve app waarmee je Reddit op je iPhone en iPad kunt doorbladeren. In deze tip leggen we uit wat de mogelijkheden zijn.

Wat is Reddit?

Reddit is een sociale nieuwswebsite. Gebruikers kunnen hierop ervaringen, verhalen, ontdekkingen en meer delen, waarna anderen erop kunnen reageren. Op basis van de waarderingen van gebruikers sorteert de website het nieuws, zodat de hoogst gewaardeerde onderwerpen automatisch bovenaan verschijnen. Reddit is dus een moderne variant van een gebruikersforum.

Wat is een subreddit?

Binnen Reddit vind je diverse ‘subreddits’. Dit zijn losse pagina’s over één onderwerp, bijvoorbeeld r/iphone en r/apple. Je kunt je hierop abonneren zodat je je eigen voorpagina kunt maken, met daarop alleen de onderwerpen die jou interesseren.

Reddit op iPhone en iPad

De eerste stap om gebruik te maken van Reddit is het aanmaken van een account. Hoewel je Reddit kunt bekijken zonder in te loggen, raden wij aan om een account te maken omdat je dan ook je eigen voorpagina kunt maken met subreddits, waarderingen achterlaten en eigen links delen.

Registreren kan via de (mobiele) site van Reddit en is vrij simpel. Je geeft een gebruikersnaam en wachtwoord op, waarna je de bijbehorende CAPTCHA-code invult. Een e-mailadres is optioneel. Met je mailadres kun je op een later moment je wachtwoord resetten.

Wil je Reddit op de iPhone en iPad gebruiken, dan adviseren we de officiële Reddit-app. Deze is ontstaan na overname van Alien Blue, een populaire app gemaakt door een externe ontwikkelaar. Je kunt ook kiezen voor één van de uitstekende alternatieven Apollo (zie review) of Burst, hoewel die niet zo vaak meer wordt bijgewerkt. Dat geldt helaas ook voor Nano voor Reddit, een app waarmee je de sociale nieuwssite op de Apple Watch kunt lezen.

Officiële Reddit-app

Je hebt nu een Reddit-account en hebt een van de apps geïnstalleerd. Kies je voor de officiële Reddit-app, dan kun je na het inloggen aangeven of je notificaties wilt ontvangen bij berichten die voor jou interessant zijn.

Met de zoekfunctie onderin het scherm kun je op zoek gaan naar interessante subreddits, zoals r/iphone en r/applewatch. Je kunt je abonneren op een dergelijke subreddit, of bladeren door berichten van jouw favoriete subreddits. Ook kun je zien wat er populair is op dit moment of zelf iets posten.

Reddit via de Apollo-app

De Apollo-app wordt gemaakt door een externe ontwikkelaar en biedt allerlei handige opties en instellingen. De app heeft onderin het scherm vijf secties: Posts (alle subreddits waar je abonnee van bent of die je als favoriet hebt ingesteld, Inbox, Account, Search en Settings. Via de instellingen kun je bijvoorbeeld een ander appicoontje instellen. Dit kan overigens alleen als je overstapt naar de Pro-versie. Het leuke bij deze app is dat je zelf bepaalt hoeveel je doneert voor de Pro-versie.

Reddit via de (mobiele) website

Je kunt Reddit ook bezoeken via de (mobiele) website. Daar kun je je op subreddits abonneren, zodat je een gepersonaliseerde voorpagina krijgt. Hiervoor moet je uiteraard wel zijn ingelogd met je Reddit-account. Door hier op te drukken voeg je de subreddit toe aan je gepersonaliseerde voorpagina. Je moet uiteraard wel in de browser zijn ingelogd met je Reddit-account. Je kunt ook onder je eigen gebruikersnaam (u/jouwnaam) berichten delen en hopen dat veel mensen je bericht leuk vinden.