De prijzen van Apple-producten variëren nogal per land en dat geldt ook voor de gemiddelde salarissen die je in de verschillende landen kunt verdienen. In welk land ben je het minste van je jaarsalaris kwijt om een flinke bundel aan Apple-producten te kopen?

We hebben op iCulture een overzicht wat de iPhone in het buitenland kost. Maar met alleen een iPhone ben je er nog niet. Je wilt ook een Apple Watch, Mac en nog veel meer Apple-producten. De website CashNetUSA besloot om eens te kijken wat het kost als je het volgende koopt: een 1TB iPhone 14 Pro Max 1TB, Apple Watch Ultra, AirPods Max, 16-inch MacBook Pro met M2 Max en 1TB opslag, een 12,9-inch iPad Pro Cellular met M2-chip en 2TB opslag en een 128GB Apple TV 4K. Daarmee heb je een mooi pakket aan Apple-producten, waar zelfs de meest verwende gebruiker wel blij van wordt.



De beste landen voor Apple-superfans

De website keek niet alleen naar de totale aanschafprijs van de producten, maar ook of mensen het zich kunnen veroorloven. De Verenigde Staten is daarbij het beste af: daar kost het maar een vijfde (18%) van je jaarsalaris om bovenstaand pakket aan Apple-producten te kopen. In Burundi ben je het slechtst af: daar moet je maar liefst 103 jaarsalarissen uitgeven voor het pakket. Het gaat hier om gemiddelde jaarsalarissen van de bevolking.

Ben je Apple-superfan en wil je de duurste producten uit het assortiment van Apple, dan ben je behalve in de VS ook goed af in Luxemburg, Zwitserland en de Scandinavische landen. De producten zijn daar soms wat duurder, maar de salarissen zijn ook heel hoog, waardoor ze zich deze dure Apple-producten goed kunnen veroorloven.

De slechtste landen voor Apple-fans

In de landen waar je het slechtst af bent, zul je misschien ook niet zo snel naartoe gaan om je Apple-spullen te kopen. Burundi is met 103x het jaarsalaris echt een uitschieter, maar ook in Liberia (38 jaarsalarissen), Mozambique (38x), Madagascar (32x), Burkina Faso (21x), Zambia (19x) en Togo (17x) zijn Apple-producten vrijwel onbetaalbaar en is het alleen weggelegd voor een rijke bovenlaag.

En hoe zit het met Nederland en België?

Nederland en België zitten in de middengroep, waardoor we niet in de lijstjes voorkomen. Maar aan de hand van cijfers is wel af te leiden hoe we ongeveer scoren. In 2019 lag het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen in Nederland op €27.500 en in België op €26.500 per persoon. CashNetUSA heeft berekend dat het Apple-pakket in onze landen $13.220 en $13.219 kost, dus omgerekend €12.079 en €12.080.

Dit zou betekenen dat je ongeveer een half jaarsalaris nodig hebt om je dit pakket met dure Apple-producten te kunnen veroorloven. Geen wonder dat er in de VS veel meer mensen met een iPhone rondlopen!

De VS behoort bovendien tot de landen waar het pakket aan Apple-producten het goedkoopst is. In totaal ben je maar $9.794 kwijt en dat scheelt duizenden euro’s in vergelijking met Europa. De hoogste prijzen vind je in Argentinië ($24.117) en Brazilië ($22.292). Wil je echter een koopje hebben, dan moet je in Cambodja ($9.494) zijn.



Een grotere afbeelding vind je hier.

CashNetUSA constateert ook dat het misschien goedkoop kan lijken om in andere landen te kopen, maar je moet er wel eerst naartoe. En vervolgens moet je bij inreis aangifte doen, waardoor het toch weer duur kan uitpakken.