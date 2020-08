Voor het openbaar vervoer zijn allerlei apps beschikbaar, zoals 9292. Welke apps mogen echt niet ontbreken als je met de bus, tram of trein gaat reizen? In dit artikel een overzicht.

Beste openbaar vervoer apps voor iPhone

Als je met het openbaar vervoer gaat, dan is het fijn als je van deur tot deur gebracht wordt. Of je nu met de bus, trein, metro of tram gaat, voor elk type openbaar vervoer is er een geschikte app. In dit artikel zetten we de beste apps voor het openbaar vervoer op een rij. Zeker als je niet zo vaak met het openbaar vervoer reist kan het onoverzichtelijk zijn wat de beste verbinding is en waar je moet overstappen. Reis je alleen met de trein? Dan hebben we een overzicht met de beste treinapps voor iPhone en iPad. Onderstaande apps pakken het wat breder aan en vertellen je hoe je kunt reizen met alle denkbare middelen voor openbaar vervoer.





9292

9292 is dé plek waar je alles te weten komt over het openbaar vervoer in Nederland. De bijbehorende app laat je van deur tot deur routes plannen. Je kunt de vertrektijden van haltes en stations in de buurt raadplegen, de laatste wijzigingen bekijken en je volledige reis plannen, waarbij je zelf bepaalt welke vervoersmiddelen meegenomen worden (bus, trein, tram, metro en veerboot). De app geeft ook aan hoe duur je volledige reis is en door een profiel aan te maken kun je al je reisvoorkeuren opslaan.

Citymapper

OV-apps zijn er genoeg, maar Citymapper is vaak een betere keuze. Voorheen werkte Citymapper alleen in de Randstad, maar tegenwoordig is de app in heel Nederland beschikbaar. Deze app laat je binnen een paar seconden zien waar je kunt opstappen en welke route je het beste kunt nemen naar je bestemming. Je kunt je huis- en werkadres opgeven, zodat het plannen van een route naar huis een eitje wordt. Je ziet op elk moment hoe lang je moet reizen om weer thuis te komen. Ook handig van Citymapper is dat je stapsgewijs te zien krijgt hoe je moet reizen: waar je moet overstappen en hoe je naar de halte loopt. De app kan zelfs waarschuwen als je moet uitstappen. Ook houdt de app rekening met vertragingen en werkzaamheden. Citymapper heeft ook een Apple Watch-app. En als klap op de vuurpijl werkt Citymapper ook in heel veel andere grote Europese steden, of zelfs steden in andere werelddelen. Handig als je in het buitenland gaat studeren en daar de weg wil vinden. Lees onze Citymapper review voor meer informatie.

NS-app

Hoewel je bij de NS-app misschien meteen aan de trein denkt, kun je met deze app ook andere reizen met het openbaar vervoer plannen. Vul een specifiek adres als start- en eindbestemming in en de app geeft aan of je het beste de bus, trein, tram of metro kunt nemen. Het voordeel van de NS-app is dat je ook meteen kunt zien hoeveel saldo er nog op je OV-chipkaart staat en dat je kunt zien of je in- of uitgecheckt bent (bij reizen met de trein). Op het startscherm van de app kun je widgets toevoegen van je favoriete haltes, zodat je snel weet of er vertraging is. De app heeft ook een live-functie, die je per stap op de hoogte houdt van de wachttijden en waar je naartoe moet voor een overstap.

Er is ook een NS Apple Watch-app met ondersteuning voor de live-functie. Ook zie je hier je opgeslagen reizen en eerstvolgende vertrektijden van je favoriete traject. Sta je open voor experimenten, dan kan je ook de NS Lab-app proberen. In deze app worden nieuwe functies getest, nog voordat ze in de gewone NS-app doorgevoerd worden.

Tranzer

Tranzer komt vooral van pas voor mensen die niet heel vaak met het ov reizen en liever geen OV-chipkaart willen aanvragen. Met de app Tranzer plan je namelijk je reis van deur tot deur en koop je ook meteen een kaartje. Tranzer werkt echter nog niet met alle maatschappijen, maar wel voor de trein en de bussen van Connexxion en RET. Je kaartje wordt dan opgeslagen in de app, zodat je alleen maar je telefoon nodig hebt om te kunnen reizen. Tranzer rekent wel extra servicekosten voor het kopen van je kaartje, waardoor je dus iets duurder uit bent. Lees meer over Tranzer voor de iPhone in onderstaand artikel.

Google Maps

Voor het plannen van een OV-route heb je in feite geen andere apps nodig. Grote kans dat de Google Maps-app al op je iPhone staat en ook die kun je gebruiken om OV-reizen op te vragen. Google Maps laat ook precies zien hoe laat de trein, bus en andere vervoermiddelen vertrekken. Ook krijg je alle bijbehorende haltes en stations te zien. Het enige wat je hoeft te doen is je eindbestemming invoeren, waarna je een vervoersmiddel kunt selecteren om je route te plannen. Dat kan auto, wandelen, fietsen, openbaar vervoer of taxi zijn. Je kan een route ook meteen in je agenda zetten, zodat je hem later niet opnieuw hoeft op te zoeken. Meer over het openbaar vervoer in Google Maps, lees je in onze losse tip.

Apple Kaarten

Heb je geen zin om aparte apps voor het openbaar vervoer te downloaden, dan kun je ook gebruikmaken van Apple Kaarten, de app die standaard op je iPhone geïnstalleerd is. In Apple Kaarten kun je je reis met de trein, tram bus en metro plannen. Er is een speciale OV-weergave voor de kaart, waardoor je alle buslijnen, treinstations en haltes kunt bekijken. Sinds iOS 13 laat Apple Kaarten ook zien waar je bus, trein en metro zijn, inclusief vertrektijden. Alles over het openbaar vervoer in Apple Kaarten, lees je in een aparte tip. Zelf vinden we Google Maps toch net iets handiger.

OV-chipkaart

Het is een wonder dat deze app nog werkt op hedendaagse iPhones, want de OV-chipkaart-app is in 2015 voor het laatst bijgewerkt. Wil je alleen je saldo van de OV-chipkaart weten, dan kun je het beste de NS Reisplanner gebruiken. Wil je echter weten tot hoe lang je OV-abonnement nog loopt, dan moet je dat helaas via deze verouderde app doen.

In Nederland kom je bij het reizen met de trein, bus, metro of tram niet onder de OV-chipkaart uit. Toch zijn er nog wel alternatieven: je kunt nog steeds een los kaartje bij de automaat kopen of gebruik maken van de eerder genoemde app Tranzer.

Heb je een OV-chipkaart op naam, dan kun je met deze app je complete reisgeschiedenis bekijken. Ook vind je in de app het actuele saldo en locaties waar je je saldo kunt opwaarderen. Helaas ziet de OV-chipkaart-app er een beetje oubollig en opgeblazen uit op hedendaagse smartphone-schermen, maar bij gebrek aan een alternatief kun je met de app nog vooruit. Maar we blijven hopen dat de organisatie van de OV-Chipkaart de app ooit nog eens grondig aanpakt.

Metro Tram Amsterdam

Reizen in de hoofdstad is voor veel mensen toch altijd een beetje spannend en sinds Noord-Zuidlijn is er veel veranderd. Om jezelf wegwijs te maken pak je de Metro Tram Amsterdam-app, die het openbaar vervoer in Amsterdam overzichtelijk in kaart brengt. Ideaal als je een dagje Amsterdam hebt gepland, maar ook als je in Amsterdam woont is de app erg handig. Je plant er geen routes mee en je vindt er ook geen vertrektijden, maar de app vertelt je wel welke lijnen je moet nemen. De prachtige overzichtelijke kaarten zijn gemaakt door Eric Hammink.

Meer apps voor openbaar vervoer

Behalve bovenstaande apps zijn er nog een aantal apps die de moeite waard zijn, afhankelijk waar je mee wil reizen:

Moovit: Openbaar Vervoer (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Wereldwijde OV-informatie.

, iOS 10.0+) - Wereldwijde OV-informatie. OVinfo (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Actuele OV-app, laat ook vertragingen zien en extra aandacht voor toegankelijkheid.

, iOS 10.0+) - Actuele OV-app, laat ook vertragingen zien en extra aandacht voor toegankelijkheid. Arriva (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Algemene vervoersapp, ook voor bussen en treinen van andere vervoerders dan Arriva.

Connexxion (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - App van vervoersbedrijf Connexxion.

Stappover Connexxion (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Een Connexxion-app die je helpt met tijdig overstappen.

Regionale en lokale openbaar vervoer-apps

GVB reisinformatie (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Voor als je met het ov wil reizen in Amsterdam.

RET Real Time (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Vervoersapp voor Rotterdam.

HTM Ticket App (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Tickets kopen voor het openbaar vervoer in Den Haag.

HTM (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Reizen plannen in Den Haag en omgeving.

Hermes OV (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Bustijden-app, onderdeel van Connexxion.

Breng (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Een andere bustijden-app, ook onderdeel van Connexxion.

Keolis (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Reistijden-app van deze lokale vervoerder.

Ben je op zoek naar apps die specifiek voor de trein van pas komen? In onze lijst van beste treinapps vind je een overzicht van apps voor mensen die incidenteel met de trein reizen of er juist elke dag mee te maken hebben.