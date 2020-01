Met speciale software kun je de inhoud van je iPhone en iPad bekijken. Ook kun je ermee content beheren en vaak ook backups mee maken. We bespreken hier het beheren van iPhone-content via de Finder en met de apps iMazing en PhoneView.

Wil je de bestanden op je iPhone beheren, dan heb je daarvoor meerdere methoden. Standaard kun je gebruik maken van de Finder, maar je kunt ook gebruik maken van software van derden. Hier bespreken we hoe dit werkt.

iPhone beheren via de Mac Finder

Sinds macOS Catalina kun je de inhoud van je iPhone en iPad bekijken via de Finder. In eerdere versies van macOS gebruik je hiervoor iTunes.

Zo werkt het:

Sluit je iPhone of iPad aan op de Mac. Open de Finder. Onder het kopje Locaties verschijnt je aangesloten apparaat. Klik nu in de Finder op het aangesloten apparaat. Op de tabbladen Muziek, Films en dergelijke kun je de content bekijken en beheren.

Wil je bijvoorbeeld films en series lokaal opslaan op je iPhone en gebruik je voor het afspelen de VLC-app, dan werkt het als volgt. Ga in de Finder naar het tabblad Bestanden en klap de map VLC open. Sleep de video’s er naartoe en ze staan voortaan op je toestel. Je kunt hier ook bestanden verwijderen.

Tip 1: Maak je gebruik van iCloud-muziekbibliotheek, dan kun je de nummers niet handmatig op deze manier beheren. Schakel eerst de Cloud-muziekbibliotheek uit.

Tip 2: Zie je de iPhone niet verschijnen? Klik dan in de menubalk op Finder > Voorkeuren en ga naar Navigatiekolom. Vink de optie bij Cd’s, dvd’s en iOS-apparaten aan.

Tip 3: Om in het vervolg je iPhone draadloos te kunnen beheren, vink je bij het tabblad Algemeen de optie Toon deze iPhone bij verbinding met wifi aan.

Voor het beheren van je foto’s kun je natuurlijk gebruik maken van de Foto’s-app en voor andere documenten is de Bestanden-app een handige plek. Vaak zul je je multimedia, documenten en andere content op iCloud bewaren, zodat je vanaf al je apparaten toegang hebt.

iPhone-inhoud bekijken met iMazing

Voor het beheren van je iPhone kun je ook gebruik maken van iMazing. Deze software bestaat al lange tijd en biedt allerlei mogelijkheden om muziek, berichten, bestanden en andere content te beheren en over te zetten. Het is te downloaden voor Windows en Mac. Je kunt ook allerlei technische details over je toestel opvragen:

De makers beloven dat je volledige controle krijgt over je iOS-apparaat. De lijst met functies is dan ook nogal lang. Je kunt ermee ringtones, WhatsApp-data, contacten, agenda’s en backups beheren. Het is vooral handig voor mensen die zeker willen weten dat ze niets kwijtraken. Zo kun je voor je WhatsApp-chats niet alleen de berichten zelf opslaan, maar ook data over afgeleverd, gelezen en gewist. Je ziet contacten, locatie en gedeelde links en alle gedeelde bijlagen: foto’s, video’s, audio en bestanden.

iMazing is een betaalde app waarvoor je een paar tientjes betaalt.

Meer informatie vind je op iMazing.

iPhone-inhoud beheren met PhoneView

PhoneView is een andere app waarmee je gegevens op je iPhone kunt bekijken en beheren. Alles wat er op de iPhone staat, van sms’jes tot muziek en foto’s kun je op de Mac beheren en inzien. Op die manier kun je bijvoorbeeld SMS-berichten exporteren naar de desktop of bestanden uitwisselen.

PhoneView geeft je toegang tot je films en foto’s. Je krijgt ook toegang tot je voicemail, belhistorie en WhatsApp-gesprekken. Je kunt sms’jes opslaan en doorzoeken, ook de foto’s en video’s die je hebt meegestuurd.

Ook kun je berichten als PDF exporteren, zodat je zeker weet dat ze veilig zijn. Kun je maar niet wennen aan het verdwijnen van iTunes, dan is PhoneView misschien nét wat je zoekt, want de app heeft een soortgelijk uiterlijk.

PhoneView werkt met drag-and-drop: je kunt door de lijst met foto’s bladeren en ze naar je desktop kopiëren door te slepen. Ook geeft PhoneView makkelijk toegang tot de muziek, films en foto’s die op de iPhone staan.

Je vindt PhoneView op de website van de ontwikkelaar.

Lees ook hoe je je iPhone en iPad kunt synchroniseren met de Mac door gebruik te maken van iTunes of de Finder.