Met Stereo Bluetooth (A2DP) kun je draadloos muziek luisteren op je iPhone en iPad. Ook kun je het gebruiken voor draadloos telefoneren met een headset of oortjes. Wat is Bluetooth A2DP en wat is het verschil met aptX? Dat bespreken we in deze tip!

Bluetooth stereo luisteren met A2DP

Je ziet steeds vaker draadloze oordopjes op straat, van AirPods tot exemplaren van bekende audiomerken. Bluetooth-oordopjes waren lange tijd uit den boze voor muziekliefhebbers, omdat de audiokwaliteit niet goed genoeg zou zijn. Maar door nieuwe ontwikkelingen klinkt de muziek steeds beter, al moet je wel opletten welke protocollen worden ondersteund. In deze tip leggen we uit wat A2DP is, het meest eenvoudige streamingprotocol voor Bluetooth. Daarnaast is er aptX, een geavanceerder protocol. We leggen uit wat het verschil is en of de AirPods een van beide ondersteunen.

Wat is A2DP?

A2DP staat voor Advanced Audio Distribution Profile. Dit is de standaard voor het streamen van audio via Bluetooth. Elk Bluetooth-audioproduct dat je koopt, van koptelefoons tot speakers en smartphones, zal tegenwoordig A2DP ondersteunen. De A2DP-standaard werkt met audio en ondersteunt de meest voorkomende codecs voor audiocompressie. Zo kun je met de SBC-codec tot 345 kilobits per seconde op 48kHz streamen. Dit is vergelijkbaar met een mp3’tje van goede kwaliteit, maar het is nog geen cd-audiokwaliteit. In de praktijk zal de kwaliteit rond de 256kbit/s liggen. De maximale audio-bandbreedte van A2DP is 728kbit/s en dat klinkt al aardig goed.

Uiteraard wordt ook MP3 ondersteund. Is de audio gecomprimeerd in MP3, AAC of ATRAC, dan kan het meteen worden afgespeeld op een koptelefoon of speaker en hoeft het niet eerst te worden geconverteerd. Toch gebeurt dit in de praktijk vaak nog wel, waardoor je uiteindelijk een minder goede kwaliteit hebt.

A2DP op de iPhone

Sinds de iPhone 3GS uit 2009 wordt A2DP al ondersteund, dus vrijwel alle iPhones zijn er geschikt voor en je hoeft er zelf ook niets voor in te stellen. Het werkt automatisch. Ook bij de keuze van je oordopjes hoef je er tegenwoordig niet meer over na te denken, want ze zullen vrijwel altijd A2DP ondersteunen. A2DP is een van de vroegste onderdelen van de Bluetooth-specificatie dus er zijn al veel producten die er geschikt voor zijn.

Ondersteuning van het geavanceerdere aptX is een ander verhaal: dit vind je bij Apple-producten uitsluitend op de Mac en nog niet op de iPhone en iPad.

Bekijk ook Zo luister je aptX Bluetooth-audio op de Mac Met aptX Bluetooth kun je audio in betere kwaliteit streamen. Lees in deze tip hoe je aptX standaard activeert op een Mac en checkt of de verbinding via Bluetooth aptX loopt.

A2DP en aptX: wat zijn de verschillen?

Fabrikanten van koptelefoons licentiegeld moeten betalen aptX het te mogen gebruiken. aptX is ook een compressiestandaard, zoals SBC en MP3, maar het houdt meer rekening met de beperkte bandbreedte en de lagere vermogens die je op Bluetooth-apparaten vindt. AptX gebruikt een proprietary (eigen) compressiemethode die het volledige frequentiebereik van de audio probeert te bewaren en tegelijk ervoor zorgt dat het dataverbruik minimaal is. Dit zou uiteindelijk ‘cd-achtige’ kwaliteit moeten opleveren. Een aptX-koptelefoon klinkt daarom een stuk beter dan eentje die alleen A2DP ondersteunt, maar uiteraard moet het afspeelapparaat (zoals een iPhone) er geschikt voor zijn. Zo niet, dan hoor je nog steeds de muziek in gewone A2DP-kwaliteit.

AptX is sneller te encoderen en te decoderen dan A2DP en het zorgt daardoor voor minder vertraging als je bijvoorbeeld een video streamt waarbij de audio via een Bluetooth-speaker wordt afgespeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je draadloze speakers aan je tv hebt gekoppeld.

A2DP en AirPods

De AirPods maken gebruik van Bluetooth en zijn voorzien van een eigen W1 of H1 Bluetooth-chip, gemaakt door Apple. De streaming audiokwaliteit van de AirPods is beter dan standaard A2DP en de verbinding is vrijwel realtime, zodat je geen vertraging krijgt bij het afspelen. Koppel je de AirPods met een Android-telefoon of willekeurige Bluetooth-speaker, dan zal er gebruik worden gemaakt van A2DP. De AirPods en de Beats-oortjes en -koptelefoons met W1 of H1-chip zijn niet geschikt voor aptX. Apple lijkt niet van plan om deze technologie in licentie te geven aan andere fabrikanten.

Wil je als iPhone-gebruiker dus een betere audiokwaliteit dan standaard A2DP, dan kun je het beste een product met W1 of H1-chip gebruiken zoals de AirPods. Alles over de AirPods kopen lees je in onderstaand artikel. aptX is op de iPhone nog geen optie.

Bekijk ook AirPods kopen: hier vind je de beste prijzen voor alle modellen Wil je AirPods kopen, dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook geven we advies of je moet upgraden naar de AirPods 3 en we vertellen je of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.

Bedienen met knoppen dankzij AVRCP

Om het afspelen van muziek te kunnen bedienen met je draadloze oortjes moet de koptelefoon die je gebruikt nog een ander Bluetooth-profiel ondersteunen, namelijk AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Dit is al sinds de iPhone 3G aanwezig de iPhone, dus ook hier hoef je je geen zorgen over te maken. Alleen de allereerste generatie iPhone blijft verstoken van deze functie voor het draadloos bedienen van oordopjes.

Als de oortjes AVRCP ondersteunen kun je via knoppen je iPhone bedienen alsof het een afstandsbediening betreft: je kunt muzieknummers spelen, pauzeren, het volume aanpassen en dergelijke. Deze knoppen bevinden zich meestal op de oorschelpen of in de nekband. Op een supportpagina kun je zien welke Bluetooth-profielen op de verschillende iPhones worden ondersteund. Sinds de iPhone 5s, iPad Air en iPod touch (6e generatie) is er feitelijk eigenlijk niets veranderd.

Het koppelen van een A2DP-headset met je iPhone werkt trouwens op dezelfde wijze als het koppelen van een gewone Bluetooth-headset.

Meer Bluetooth-tips op iCulture

We hebben nog meer tips over het gebruik van Bluetooth: