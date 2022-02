Op de iPhone en iPad kun je een diashow van foto's afspelen. Dat is natuurlijk een leuke manier van foto's laten zien. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet en wat je mogelijkheden zijn.

Soms wil je iemand je vakantiefoto’s laten zien, maar als je honderden foto’s hebt is het toch wat veel werk om er handmatig door heen te vegen. Gelukkig hebben de iPhone en iPad ook de mogelijkheid om een diavoorstelling af te spelen.

Diavoorstelling afspelen op iPhone en iPad

Het afspelen van een diavoorstelling werkt op de iPhone en iPad rechtstreeks vanuit de Foto’s-app. Je kunt een enkele foto kiezen of een compleet album. Zo kun je een diashow afspelen:

Open de Foto’s-app en selecteer enkele foto’s of open een album. Tik links onderin op de deelknop. Voor albums tik je rechtsboven op de drie puntjes. Tik op Diavoorstelling en het afspelen begint direct.

Tik op het scherm en dan op Opties om instellingen te wijzigen. Kies een thema, muziek en de snelheid van de diavoorstelling. Klaar? Tik op Gereed.

Kantel je iPhone als je veel liggende foto’s hebt, zodat ze schermvullend te bekijken zijn. Wil je een bepaalde diashow meermaals afspelen, dan kun je het beste de gekozen foto’s in een album stoppen, zodat je ze niet steeds handmatig hoeft te selecteren.

Terugblikken als diashow afspelen

Apple maakt in de Foto’s-app automatische mappen rondom een bepaald onderwerp. Deze mappen heten Terugblikken. Dat scheelt weer werk, want je kunt in één keer alle foto’s van je vakantiebestemming afspelen. Zo bekijk je een Terugblik als diashow:

Ga in de Foto’s-app naar het tabblad Voor jou. Tik op de gewenste Terugblik. De foto’s worden nu in de hoogste resolutie gedownload (van iCloud) en worden vervolgens afgespeeld. Tik tijdens het afspelen één keer op het scherm om de instellingen te kunnen bewerken.

Diashow afspelen op Apple TV

