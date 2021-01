De hoogtemeter is onderdeel van de kompasfunctie in de Apple Watch Series 5 en nieuwer. Vanaf de Apple Watch SE en Series 6 is deze hoogtemeter continu actief. Je kunt er ook een complicatie toevoegen op je wijzerplaat.

Hoogtemeter van de Apple Watch gebruiken

We beginnen makkelijk met het uitlezen van je huidige hoogte vanaf je Apple Watch. Nogmaals: je hebt een Apple Watch Series 5 of nieuwer nodig. Weet je niet welke Apple Watch je hebt? Bekijk dat in onze aparte gids.

Om te beginnen open je de Kompas-app op je Apple Watch. Deze is te herkennen aan het rode cirkeltje met de verticale rood-witte pijl. Zie je deze app niet? Zorg dan dat de standaard Kompas-app wel op je iPhone is geïnstalleerd. De Apple Watch versie wordt dan automatisch ook geïnstalleerd.

Als je de app geopend hebt zie je allerlei informatie. De hoogte verschijnt in de rode cirkel – linksboven om precies te zijn. Rechtsboven vind je de hellingshoek. Deze waarden moeten automatisch aanpassen wanneer je beweegt. Vind je het wat klein, dan kun je ook een beetje naar beneden scrollen. Je vindt de waarden dan in lijstvorm.

Het aantal meters dat wordt aangegeven is hoe ver je boven het zeeniveau zit. Aangezien een deel van Nederland onder zeeniveau ligt zul je in die gebieden een hele lage waarde zien.

Complicatie van hoogtemeter toevoegen aan je wijzerplaat

Heb je een Apple Watch Series 6, SE of nieuwer? Dan meet je Apple Watch de hoogte continu. Op de oudere Series 5 gebeurt dat alleen als je de Kompas-app geopend hebt. Ben je bijvoorbeeld aan het wandelen en wil je je hoogte snel bijhouden, dan kun je een complicatie toevoegen aan je wijzerplaat. Hoe je dat doet lees je in een aparte tip.

Ben je bezig met het toevoegen, dan moet je zoeken naar het onderdeel ‘Kompas’. Kies daarna voor ‘Hoogte’ en klaar is Kees. De complicatie zelf is niet heel spannend, maar doet wat het belooft.

Problemen met hoogtemeter op de Apple Watch

Krijg je een hele rare waarde te zien op je hoogtemeter en weet je zeker dat dat niet kan kloppen? Dat kan komen door een extreem lagedrukgebied. Sommige Duitse gebruikers hadden dit probleem waarbij de kalibratie van hun hoogtemeter in de war werd geschopt. Helaas heeft Apple geen functie ingebouwd om de hoogtemeter opnieuw te kalibreren.

Heb je last van dit probleem? Dan moet je kompas gekalibreerd worden. Op dit moment is je enige optie om je Apple Watch te herstellen naar fabrieksinstellingen. Daarbovenop moet je ook nog eens je iPhone herstellen naar fabrieksinstellingen. Bedenk dus of je het echt zo’n groot probleem vindt. Het kan zijn dat Apple in de toekomst nog een kalibreerfunctie toevoegt.