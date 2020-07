Geen zin om te typen? Gebruik de dicteerfunctie! Met dicteren op je iPhone, Mac of Apple TV kun je sneller een bericht maken of naar apps zoeken. Maar hoe werkt de dicteerfunctie precies, op welke toestellen is het mogelijk en hoe stel je het in? In deze tip lees je alles over dicteren op alle Apple-apparaten!

Tekst dicteren

In plaats van lange teksten typen kun je ook je bericht dicteren. Met de dicteerfunctie gebruik je alleen je stem om je bericht op te stellen. Daarbij worden al je uitgesproken woorden omgezet in getypte tekst. Dicteren kan op bijna alle Apple-toestellen, zoals de iPhone, Mac, Apple Watch en Apple TV.

Belangrijk om te weten Belangrijk om te weten bij het gebruik van de dicteerfunctie, is dat je leestekens zoals komma’s, punten en vraagtekens ook hardop moet uitspreken. Je dicteert dus letterijk de woorden en tekens die op je toestel in getypte vorm moeten verschijnen. Ook heb je voor de dicteerfunctie op de iPhone, Apple Watch en Apple TV een internetverbinding.



Hoe kan ik dicteren op de iPhone?

Voordat je de dicteerfunctie kunt gebruiken moet je zorgen dat het is ingeschakeld. Hiermee zorg je dat de knop verschijnt op je toetsenbord. We leggen uit hoe je dit instelt. Daarna lees je hoe je de functie in de praktijk gebruikt.

Dicteren instellen op iPhone en iPad

Om de dicteerfunctie op de iPhone en iPad in te stellen, doe je het volgende:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Toetsenbord. Scroll naar beneden en zet de schakelaar bij Schakel dicteren in aan.

Dicteren op de iPhone gebruiken

Het gebruik van dicteren op de iPhone en iPad is heel eenvoudig. Overal waar je tekst kan typen (berichtenapps, Safari en meer) kun je de dicteerfunctie gebruiken. Je gebruikt het via het QuickType-toetsenbord. Deze staat standaard ingesteld op je iPhone:

Tik op de microfoonknop naast de spatiebalk. Er klinkt een geluidssignaal of je iPhone trilt kort. Je kan nu beginnen met praten. Je gesproken tekst wordt real-time als getypte tekst weergegeven. Om te stoppen tik je op het toetsenbordknopje onderin.

Als je in een andere taal wil dicteren, dan tik je op het toetsenbord op de wereldbol om het toetsenbord te wisselen. Je stelt de talen in via de Instellingen-app > Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden.

Bekijk ook Toetsenborden wisselen op iPhone en iPad Op de iPhone kun je naast het Nederlandse toetsenbord ook allerlei internationale toetsenborden gebruiken, zoals een Amerikaans toetsenbord of een Frans toetsenbord. In deze tip leggen we uit hoe je gemakkelijk de toetsenborden wisselt naar een andere taal of indeling.

Hoe kan ik dicteren op de Mac?

Ook op de Mac kun je dicteren. Alle Macs zijn voorzien van ten minste één ingebouwde microfoon. Sommige Macs hebben er meer, maar dat zal voor het dicteren weinig tot niets uitmaken. Je moet het dicteren zelf inschakelen voordat je het kunt gebruiken. Lees hieronder hoe je het instelt. Daarna lees je hoe je kunt dicteren met je Mac. Bijvoorbeeld in de Notities-app op Mac kan het heel handig zijn.

Dicteren instellen op de Mac

Schakel de dicteerfunctie op de Mac als volgt in:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Toetsenbord. Klik op het tabblad Dicteren en schakel daar dicteren in. Selecteer je taal en kies een toets die je wil gebruiken om de dicteerfunctie te starten. Standaard is dit de Fn-toets (ook wel: option). Bij het microfoontje kies je eventueel welke microfoon je wil gebruiken bij het dicteren.

Dicteren gebruiken op de Mac

Je gebruikt dicteren op de Mac als volgt:

Druk in een tekstveld twee keer achter elkaar op de Fn-toets (of een andere knop die je bij het instellen gekozen hebt). Op de plaats van je cursor verschijnt het dicteericoontje en er klinkt een startgeluidje. Begin nu met praten. Druk eenmaal op de Fn-toets of klik op Gereed om het dicteren te stoppen.

Bekijk ook Notities-app op de Mac: dit kan je ermee! De Notities-app op de Mac biedt meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht ziet. Zo kun je checklists maken, met iCloud synchroniseren en notities voorzien van een wachtwoord. Toch zijn niet alle functies die je van de iOS-versie kent ook in de Mac-app te gebruiken.

Hoe kan ik dicteren op de Apple Watch?

Krijg je een berichtje en open je deze op je Apple Watch? Dan kun je ook antwoorden zonder je iPhone erbij te pakken. Doordat je op de Apple Watch geen compleet toetsenbord hebt, is dicteren de belangrijkste manier om tekst te typen. Lees hier hoe je het activeert, gevolgd door uitleg over het gebruik.

Dicteren instellen op Apple Watch

Zo activeer je de functie vanaf je Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar Algemeen > Dicteren. Zet de schakelaar aan.

Bij iMessage kun je kiezen of berichten die je hardop uitspreekt als getypte tekst of als audiobericht verstuurd moeten worden. Ga naar de Watch-app op je iPhone en tik op Berichten > Gedicteerde berichten om dit te wijzigen.

Bekijk ook Berichten sturen met iMessage op iPhone, iPad en Mac Met iMessage kun je gemakkelijk berichten sturen vanaf al je apparaten. Je kunt zowel een iMessage-bericht als sms-bericht sturen, maar hoe werkt dit precies? In deze tip lees je alles over hoe je een iMessage-bericht stuurt en wanneer het als sms-bericht wordt afgeleverd.

Dicteren gebruiken op Apple Watch

Om te dicteren op de Apple Watch, doe je het volgende:

Tik bij een binnenkomend bericht op Antwoord of scroll naar onderen bij een iMessage-bericht. Tik op de microfoonknop. Een nieuw scherm verschijnt. Spreek nu je boodschap in en tik op Gereed of Stuur. Zit er een fout in je bericht, dan tik je op Annuleer en probeer je het opnieuw. Het is niet mogelijk om delen van je bericht te wijzigen.

Hoe kan ik dicteren op de Apple TV instellen?

Op de Apple TV komt dicteren goed van pas bij het invoeren van zoektermen, bijvoorbeeld voor Netflix of YouTube. Het werkt op elke plek waar je tekst in moet voeren. Helaas werkt het nog niet in elke taal, zoals Vlaams. In gewoon Nederlands werkt het wel.

Dicteren instellen op Apple TV

Je stelt de dicteerfunctie van de Apple TV als volgt in:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Scroll naar onderen naar het kopje Toetsenbord en dicteren zet dicteren Aan.

Hoe kan ik dicteren op de Apple TV?

Ben je ergens waar je tekst in kunt voeren, dan kun je zo de dicteerfunctie gebruiken:

Houd de microfoonknop op de Siri Remote ingedrukt. Spreek nu je zoekterm uit. Laat de knop los om het dicteren te stoppen.

Op de Apple TV kun je ook wachtwoorden en gebruikersnamen dicteren. Hou hierbij rekening dat je letter voor letter uit moet spreken. Denk bij het dicteren van wachtwoorden en gebruikersnamen ook aan je omgeving die mogelijk mee kunnen luisteren. Let erop dat je de karakters helder en afzonderlijk van elkaar uitspreekt. Als je bijvoorbeeld een D en E snel achter elkaar uitspreekt zou het verwarring kunnen opleveren.

Heb je een hoofdletter in een wachtwoord, bijvoorbeeld een A? Spreek dat dan uit als: “Hoofdletter A”. Een kleine letter hoef je niet aan te duiden.

Hoe kan ik leestekens dicteren?

Om de dicteerfunctie goed te gebruiken, is het ook van belang dat je leestekens uitspreekt. Gebruik onderstaande commando’s om leestekens te dicteren:

apostrof ‘

open/sluit vierkant haakje [ ]

open/sluit rond haakje ( )

open/sluit accolade { }

open/sluit punthaakje <>

dubbelepunt :

komma ,

streepje/koppelteken/minteken –

drie puntjes …

uitroepteken !

punt/dot .

vraagteken ?

open/sluit dubbel aanhalingsteken “

open/sluit enkel aanhalingsteken ‘

puntkomma ;

ampersand &

asterisk *

apenstaart @

schuine streep (links) \ /

caret ^

(groot) middenpunt · •

gradenteken °

hashtag/pondteken #

procentteken %

onderstrepingsteken _

verticale balk |

dollar-/cent-/pond-/euro-/yenteken $ ¢ £ € ¥

lachend gezicht met gekruiste ogen XD

frons/lachend gezicht 🙁 🙂

knipoog 😉

copyrightteken ©

gedeponeerd ®

handelsmerk ™

gelijkteken =

groterdanteken >

kleinerdanteken <

vermenigvuldigingsteken x

plusteken +

Ook voor de tekstopmaak kun je dicteeropdrachten gebruiken, zoals het aanmaken van een volgende regel of het instellen van hoofdletters:

hoofdletters aan/uit (Elk nieuw woord in een zin begint met een hoofdletter)

allemaal hoofdletters (bij volgend woord alleen hoofdletters

allemaal hoofdletters aan/uit (allemaal hoofdletters)

nieuwe regel

cijfer (volgende tekst verschijnt als getal

Romeins cijfer (volgende tekst verschijnt als Romeins getal)

nieuwe alinea

geen spatie aan/uit (typen zonder spaties)

tabtoets

Het is helaas niet mogelijk om de backspace-functie te gebruiken. Zit er een fout in je gedicteerde tekst, pas dit dan handmatig aan of dicteer opnieuw. In het Engels kan dit wel. Daarvoor zeg je bijvoorbeeld “delete word” om een woord te verwijderen.

Hoe kan ik problemen met dicteren oplossen?

Werkt dicteren bij jou niet of niet goed? Controleer dan de volgende instellingen:

Heb je de dicteerfunctie ingeschakeld? Check dit via de stappen hierboven voor het desbetreffende toestel.

Heb je de juiste taal ingesteld? De taal die je gebruikt moet overeenkomen met ingestelde taal. Op de iPhone en iPad wissel je tussen talen via de wereldbol op het toetsenbord. Op de Mac selecteer je de taal bij de instellingen van de dicteerfunctie en bij de Apple Watch druk je stevig op het scherm om van taal te wisselen. Op de Apple TV wordt de ingestelde hoofdtaal gebruikt via Instellingen > Algemeen > Apple TV-taal.

Controleer of de microfoon niet bedekt wordt. Op de iPhone en iPad vind je deze onder andere aan de onderkant, bovenkant en achterkant. Op de Apple Watch zit de microfoon aan de zijkant en bij de Apple TV bovenop het touchpad op de Siri Remote. Op de Mac wordt de ingebouwde microfoon gebruikt.

Start eventueel je toestel opnieuw op en kijk daarna of de dicteerfunctie wel werkt.

Werkt het nog steeds niet? Check dan eerst of de microfoon wel bij andere functies werkt, bijvoorbeeld bij het bellen of bij het opnemen van een audiobericht. Werkt het daar ook niet, dan is er mogelijk een defect aan je microfoon. Neem in dit geval contact op met Apple Support.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

