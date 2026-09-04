Uitgelicht - Alles over het iPhone-event van 9 september
iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik
Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten
Apple TV afstandsbediening

Tekst invoeren op de Apple TV door je iPhone of iPad te gebruiken

Tips Apple TV Basisfuncties
Tekst invoeren op de Apple TV gaat heel eenvoudig. Als je iPhone of iPad in de buurt zijn ontvang je een melding zodra je tekst kunt invoeren. Je kunt dan de iPhone of iPad gebruiken om te typen. Handig!
Benjamin Kuijten -

Tekst invoeren op je Apple TV

Normaal gesproken is het invoeren van de teksten op de Apple TV niet zo heel gemakkelijk. Je kunt letters spellen met stemherkenning of de letters één voor één intikken. Gelukkig zijn er ook oplossingen. Zo zou je een Bluetooth-toetsenbordje kunnen koppelen of in het Nederlands gebruik kunt maken van Siri en dicteren. Maar er is nog een mogelijkheid, namelijk Continuity Keyboard. Dankzij deze functie verschijnt automatisch een toetsenbord op je iPhone of iPad zodra je een tekstveld op de Apple TV geselecteerd hebt. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Inhoudsopgave

Dit heb je nodig

Voor deze handige functie moet je voldoen aan drie voorwaarden:

  • Je moet de meest recente versie van iOS en tvOS hebben
  • Alle apparaten moeten zijn ingelogd met hetzelfde iCloud-account
  • Alle apparaten moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn

De functie werkt niet met de Apple TV 1 t/m 3, maar alleen met de nieuwere modellen die op tvOS draaien.

Ook moet je meldingen voor deze optie aanzetten:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app.

  2. Tik op Meldingen.

  3. Zoek bovenaan de optie Apple TV-toetsenbord. Deze vind je tussen de geïnstalleerde iOS-apps.

  4. Zet nu Sta meldingen toe aan. Ook de andere opties kun je daar aanzetten.

Automatisch Apple TV-toetsenbord op je iPhone en iPad

Maar hoe werkt dit dan? Zodra je op de Apple TV tekst kunt invoeren (bijvoorbeeld in de App Store of in apps zelf), geeft je iPhone of iPad automatisch een melding. Deze verschijnt zoals iedere andere melding en is ook te zien op het toegangsscherm. Op het toegangsscherm veeg je de melding naar links en kies je voor Bekijk of tik erop om het toetsenbord tevoorschijn te laten komen. Als je niet op het toegangsscherm bent, kun je ook gewoon de melding naar beneden trekken.

Apple TV toetsenbord

Vanaf hier kun je beginnen met het tikken van de tekst. Dankzij dit toetsenbord hoef je bijvoorbeeld niet naar de Remote te grijpen.

Gebruik de Apple TV-regelaar op je iPhone en iPad

Mocht je toch je iPhone willen gebruiken voor het invoeren van tekst, maar is het niet jouw Apple TV? Dan kun je ook gebruik maken van de Remote-regelaar in het Bedieningspaneel. Hier verschijnt automatisch een invulveld en toetsenbord wanneer er op de Apple TV iets moet worden ingevuld.

In dit artikel lees je precies hoe je de regelaar instelt en hoe je je Apple TV selecteert, zodat je kunt navigeren en typen zonder de Siri Remote te hoeven gebruiken.

Bekijk ook
Apple TV afstandsbediening

Apple TV bedienen vanaf je iPhone of iPad: zo doe je dat

Ben je de Siri Remote kwijt? Geen nood. Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad, via het Bedieningspaneel. Soms is dat zelfs makkelijker. In iOS 27 keert ook de losse Remote-app weer terug. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Meer tips voor je Apple TV

Wil je meer tips over Apple TV? Lees dan zeker deze artikelen.

Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

Apple TV 4K 2022 review met doos en remote
Alles over de Apple TV 4K 2022 Review Apple TV 4K 2022 Alles over de Apple TV-modellen Alles over de Siri Remote Apple TV kopen Beste Apple TV-apps Screensavers op Apple TV Apple TV als HomeKit-hub gebruiken Televisiekijken op de Apple TV Apple TV herstarten

Ook interessant

Apple-logo grijs

Apple-logo  typen op iPhone, iPad en Mac

Tips
Apple-aankondigingen in augustus 2026

Round-up: dit heeft Apple in augustus allemaal aangekondigd

Nieuws
Apple Store Taipei

Gerucht: ‘Apple past Stores aan voor komst van deze drie nieuwe smart home-producten’

Nieuws
Dicteren op de iPhone

Dicteren op je iPhone: tekst typen door te spreken (slimmer in iOS 27, maar…)

Tips
Apple Store Amsterdam trappen

Meer dan 20 nieuwe Apple-producten in aantocht: deze zijn allemaal gelekt

Nieuws
Man tikt op iPhone-scherm

Toetsenborden wisselen op iPhone en iPad

Tips

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar