Tekst invoeren op de Apple TV gaat heel eenvoudig. Als je iPhone of iPad in de buurt zijn ontvang je een melding zodra je tekst kunt invoeren. Je kunt dan de iPhone of iPad gebruiken om te typen. Handig!

Tekst invoeren op je Apple TV

Normaal gesproken is het invoeren van de teksten op de Apple TV niet zo heel gemakkelijk. Je kunt letters spellen met stemherkenning of de letters één voor één intikken. Gelukkig zijn er ook oplossingen. Zo zou je een Bluetooth-toetsenbordje kunnen koppelen of in het Nederlands gebruik kunt maken van Siri en dicteren. Maar er is nog een mogelijkheid, namelijk Continuity Keyboard. Dankzij deze functie verschijnt automatisch een toetsenbord op je iPhone of iPad zodra je een tekstveld op de Apple TV geselecteerd hebt. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Dit heb je nodig

Je moet de meest recente versie van iOS en tvOS hebben

Alle apparaten moeten zijn ingelogd met hetzelfde iCloud-account

Alle apparaten moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn

Voor deze handige functie moet je voldoen aan drie voorwaarden:

De functie werkt niet met de Apple TV 1 t/m 3, maar alleen met de nieuwere modellen die op tvOS draaien.

Ook moet je meldingen voor deze optie aanzetten:

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app. Tik op Berichtgeving. Zoek bovenaan de optie Apple TV-toetsenbord. Deze vind je tussen de geïnstalleerde iOS-apps. Zet nu Sta berichtgeving toe aan. Ook de andere opties kun je daar aanzetten.

Automatisch Apple TV-toetsenbord op je iPhone en iPad

Maar hoe werkt dit dan? Zodra je op de Apple TV tekst kunt invoeren (bijvoorbeeld in de App Store of in apps zelf), geeft je iPhone of iPad automatisch een pushbericht. Deze verschijnt zoals iedere andere melding en is ook te zien op het toegangsscherm. Op het toegangsscherm veeg je de melding naar links en kies je voor Bekijk of tik erop om het toetsenbord tevoorschijn te laten komen. Als je niet op het toegangsscherm bent, kun je ook gewoon de melding naar beneden trekken.

Vanaf hier kun je beginnen met het tikken van de tekst. Dankzij dit toetsenbord hoef je bijvoorbeeld niet naar de Remote-app te grijpen.

Gebruik de Apple TV-regelaar op je iPhone en iPad

Mocht je toch je iPhone willen gebruiken voor het invoeren van tekst, maar is het niet jouw Apple TV? Dan kun je ook gebruik maken van de Apple TV-regelaar in het bedieningspaneel. Hier verschijnt automatisch een invulveld en toetsenbord wanneer er op de Apple TV iets moet worden ingevuld.

In dit artikel lees je precies hoe je de regelaar instelt en hoe je je Apple TV selecteert, zodat je kunt navigeren en typen zonder de Siri Remote te hoeven gebruiken.

Bekijk ook Snel je Apple TV bedienen vanuit het Bedieningspaneel: zo doe je dat Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Meer tips voor je Apple TV

Wil je meer tips over Apple TV? Lees dan zeker deze artikelen.