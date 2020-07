De beste complicaties voor je Apple Watch

Complicaties op de Apple Watch zijn een makkelijke manier om in één oogopslag informatie op te vragen. Naast de standaard complicaties zijn er ook heel veel externe complicaties beschikbaar. Wij zetten onze twaalf favoriete complicaties voor de Apple Watch voor je op een rij. Goed om te weten: vanaf watchOS 7 kun je meerdere complicaties van dezelfde app op een wijzerplaat zetten.





Wat zijn complicaties?

Complicaties zijn kleine infoblokjes op de wijzerplaat van je horloge. Deze term wordt al veel langer gehanteerd door horlogekenners, maar zorgt onder Apple Watch-gebruikers nog wel eens voor wat verwarring. Sommige mensen kennen de term alleen uit de medische wereld. Lees hier meer over complicaties

#1 Activiteit

Deze complicatie mag wat ons betreft echt niet ontbreken op jouw wijzerplaat. De complicatie van de Activiteit-app houdt je nauwkeurig op de hoogte van je vorderingen van de dag. Je ziet in één oogopslag of je je ringen al volgemaakt hebt. Het voordeel van deze complicatie is dat hij heel veelzijdig is. Voor elke wijzerplaat is wel een versie van de Activiteit-complicatie in te stellen. Onze favoriet is die van de Infograaf modulair-wijzerplaat. Je ziet dan meteen in grafiekjes én getallen hoe actief je bent.

Lees ook onze tip over hoe je de activiteitenringen op je wijzerplaat zet.

#2 Carrot Weather

De sarcastische weer-app Carrot Weather geeft karakter aan je Apple Watch. In een enkele zin laat de complicatie weten wat het weer is en doet dit vaak op een komische manier. Op de nieuwe Infograaf-wijzerplaat zie je ook het kenmerkende karakter van de app terugkeren, met soms een bijna beledigende opmerking over het huidige weer. Als je je betaalt voor de maandelijkse in-app aankoop, kun je ook de complicaties aanpassen.

#3 Treingids

Treingids voor de Apple Watch is een hele fijne trein-app. De complicaties die de app biedt, geven in één oogopslag zicht op hoe laat je trein vertrekt en waar je moet zijn. Op de nieuwere wijzerplaten krijg je een mooie weergave met daarop het juiste spoor en of er vertraging is of niet. Op oudere wijzerplaten wordt de informatie extra compact weergegeven. Als alternatief kun je ook de NS-app gebruiken, die ook goede complicaties heeft.

#4 Citymapper

Voorheen was Citymapper alleen in de Randstad te gebruiken, maar tegenwoordig werkt het in heel Nederland. Citymapper is niet zomaar onze favoriete OV-app. De slimme Apple Watch-ondersteuning bevestigt deze positie alleen maar meer. Door Citymapper als complicatie in te stellen kun je op ieder moment zien waar je moet zijn om naar huis of werk te gaan. Als je de navigatie gestart hebt kun je op de grotere complicatie direct zien wat de volgende stap in je route is. ‘Walk to Amsterdam Centraal’ verandert in het perron waar je moet zijn zodra je op het station arriveert.

#5 Training Today

Training Today is een superhandige complicatie om te zien of het tijd is om te sporten. Deze app kijk op basis van je hartslagvariabiliteit – een teken van stress – of je lichaam voldoende hersteld is om weer te gaan knallen in de sportschool. Lees ons artikel over Training Today om er meer over te ervaren.

#6 Complicate It

Complicate It is een app die helemaal in het teken staat van complicaties. Je kan allerlei dingen op je wijzerplaat zetten. Bijvoorbeeld wachtwoorden die je moet onthouden, of een countdownklok die aftelt tot het moment dat je op vakantie kan. Ook herinneringen en motivatieteksten kan Complicate It in een handomdraai op je wijzerplaat zetten. Alles stel je rechtstreeks in op je Apple Watch via de bijbehorende app. Check ook onze review van Complicate It.

#7 iTranslate

iTranslate is één van onze favoriete apps voor vertalingen. De Apple Watch versie is zeker op de laatste modellen razendsnel. Dankzij de complicaties krijg je meteen een suggestie voor een vertaling die voor dat moment van de dag relevant is. Denk bijvoorbeeld aan de vertaling van goedemorgen in de ochtend of welterusten in de nacht. De taal waarin de teksten vertaald worden stel je in via de app. Een alternatief is Microsoft Translator.

#8 HomeRun

HomeRun is een handige app als je HomeKit-accessoires in huis hebt. Met HomeRun start je namelijk met één tik je favoriete scènes. Met de Apple Watch-app koppel je de complicaties aan specifieke scènes, dus je hebt veel vrijheid om de app te gebruiken zoals je dat zelf wil. Hij is daarmee een stuk handiger dan de complicaties van de Woning-app, die je slechts naar de desbetreffende app brengen.

#9 Shazam

Shazam is de laatste jaren op de Apple Watch uitgegroeid tot één van onze favorieten. De app werkt razendsnel, dus het is ook zeker de moeite waard om er een complicatie van in te stellen. In één tik ga je naar de app en start hij meteen met het luisteren naar de muziek om je heen. In een paar seconden weet je meteen van wie dat ene nummer is. Op de infograaf-wijzerplaat laat Shazam zelfs de titel en artiest zien van jouw laatste Shazam.

#10 Just Press Record

Voor het snel maken van audio-opnames is Just Press Record de app die je moet hebben. De complicatie toont niet per se heel veel extra informatie, maar zorgt er wel voor dat je snel een opname kan maken zodra het nodig is. Dat kan cruciaal zijn, omdat je soms iets wil opnemen waar je maar weinig tijd voor hebt. Het openen van de app op je iPhone kan dan nét te laat zijn, waardoor de Just Press Record-complicatie goed va pas komt.

#11 Outlook

Met Microsoft Outlook check je je mail via je Apple Watch, maar via de complicaties kun je ook snel je agenda-afspraken bekijken. Qua functie lijken de complicaties heel erg op die van de standaard Agenda-app, maar het voordeel van Outlook is dat je een mail- en agenda-app in één hebt. De complicatie ziet er ook mooi uit op de allernieuwste wijzerplaten.

#12 HeartWatch

Hou je graag je hartslag in de gaten, of ben je snel buiten adem of opgewonden en wil je daar wat beter op letten? Dan is het installeren van HeartWatch een goed idee. De hartslagmeter laat natuurlijk al je hartslag zien en met de standaard hartslag-complicatie krijg je ook de basisinformatie te zien. Maar HeartWatch gaat een stap verder. Je ziet je minimum en maximum hartslag in de loop van de dag. Ook het gemiddelde is te zien. Aan de hand van kleurcodes kun je zien of je hartslag verhoogd is.

Nog meer handige complicaties voor Apple Watch

Er zijn nog veel meer complicaties die om wat voor reden dan ook goed van pas kunnen komen. Check daarom of jouw favoriete app op de Apple Watch ook complicaties bieden en kijk of het iets voor jou is. Als je bijvoorbeeld het laatste nieuws op je wijzerplaat wil, dan komt de complicatie van de NOS goed van pas.

Hier zijn nog wat ideeën:

We hebben nog veel meer informatie over complicaties op de Apple Watch. Duik er eens in, want je kunt met weinig moeite een wijzerplaat helemaal naar jouw voorkeuren instellen!