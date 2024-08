Als je iets met een groep wil afspreken, is de kans groot dat je dit bespreekt in een WhatsApp-groep. In zo'n geval komt de Evenementen-functie van WhatsApp goed van pas. Lees hier hoe je zo'n WhatsApp-evenement in een groepsgesprek aan maakt.

Een spelletjesavond doen, een teamuitje met je collega’s of een feestje plannen: er zijn tal van voorbeelden waarbij een planner van pas kan komen als je afspraken wil plannen met vrienden, zodat je niet alleen kan zien wie er komt maar ook iedereen eenvoudig kan zien wanneer het evenement gepland is. WhatsApp heeft daarvoor een handige nieuwe functie: het plannen van evenementen. Wij laten je zien wat de mogelijkheden zijn en hoe het werkt.

WhatsApp-evenementen aanmaken: dit heb je nodig

Om een evenement te plannen in WhatsApp, moet je aan een paar eisen voldoen:

WhatsApp-versie 24.15.79 of nieuwer

Een WhatsApp-groepsgesprek van minimaal drie mensen

De Evenementen-functie werkt dus alleen in groepsgesprekken. In een-op-een-chats kun je niet op deze manier een evenement aanmaken. Let op: zie je de functie nog niet, dan moet je nog even geduld hebben. De Evenementen-functie wordt op dit moment nog uitgerold.

Het voordeel van een WhatsApp-evenement is dat je zo eenvoudig kan zien wie er komt en wie niet. Iedereen in het groepsgesprek kan aangeven om op de datum wel of niet aanwezig te zijn. Maar let op: de functie is geen datumprikker. Je kan maar een datum voor het evenement invoeren, dus het is niet bedoeld om een datum te kiezen waarop zoveel mogelijk mensen kunnen. Daarvoor kun je beter een WhatsApp-poll gebruiken.

De functie is bovendien alleen bedoeld voor een evenement dat maar een dag duurt. Een weekendje weg of een ander meerdaagse gebeurtenis, kan je in de app niet op deze manier aangeven, omdat je maar een datum kan toevoegen. Wel kun je natuurlijk een startdatum gebruiken als datum voor het evenement.

Zo kun je een WhatsApp-evenement instellen

Om een evenement in een WhatsApp-groep aan te maken, volg je deze stappen:

Ga naar het groepsgesprek waarin je het evenement wil aanmaken. Tik op het plusje. Kies voor Evenement. Voer een evenementnaam in. Er is ook ruimte voor een omschrijving van maximaal 2048 tekens. Bij Begint op voer je de datum en tijd in. Bij Voeg locatie toe kun je een locatie toevoegen, zoals een adres. Je kunt hier niet zoeken op locatie. Zet de schakelaar bij WhatsApp-oproeplink aan om gebruikers toe te laten staan om een oproep te doen voor het evenement via een link. Je kan kiezen uit audio of video. Tik op Stuur.

Vervolgens krijgt iedereen in de groep een melding dat er een nieuw evenement aangemaakt is. Iedereen kan aangeven wel of niet aanwezig te zijn:

Open het groepsgesprek waarin het evenement gedeeld is. Tik op Reageer. Geef aan of je aanwezig bent (Gaat) of niet (Kan niet gaan). Door op het evenement te tikken, kun je precies zien wie er wel of niet aanwezig is. Je kunt het evenement vanaf hier ook aan je agenda toevoegen of je aanwezigheid wijzigen.

Er kunnen binnen een groep meerdere evenementen aangemaakt worden. Wil je een overzicht zien van alle evenementen binnen een WhatsApp-groep, tik dan in het gesprek bovenaan op de naam om naar het detailscherm te gaan. Bij het kopje Evenementen zie je welke gebeurtenissen er gepland staan.