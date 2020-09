In dit artikel lees je wat de betaallimieten zijn per dag voor Apple Pay-gebruikers. Het is namelijk per bank verschillend hoeveel je per dag mag uitgeven met Apple Pay.

Net zoals bij pinpassen heb je bij Apple Pay ook een maximumbedrag wat je per dag mag uitgeven. Banken hanteren dit als veiligheidsmaatregel, maar iedere bank mag zelf bepalen wat de Apple Pay betaallimiet is.

Betaallimieten Apple Pay

Net als aan een gewone pinpas zit er ook bij Apple Pay een limiet aan wat je per dag kunt uitgeven. Bij sommige banken verschilt dit met de fysieke betaalpas. Ook maakt het in sommige gevallen uit of je minderjarig bent of volwassen. Hieronder vind je een overzicht van alle banken waar Apple Pay in Nederland werkt.

Betaallimieten in het kort

Dit zijn de betaallimieten van de banken met Apple Pay-ondersteuning in Nederland:

ING: Standaard €2500 (16- 17-jarigen: €250)

ABN AMRO: Standaard €2500 (16- 17-jarigen: €150)

Rabobank: Standaard €5000 per week (Rabo Jongerenrekening: €1250 per week)

bunq: Zelfde als je betaalpas

N26: Zelfde als je betaalpas

Revolut: Zelfde als je betaalpas

Monese: £4000 per transactie, £7000 per dag

ING

De betaallimiet bij ING is leeftijdsgebonden. Ten eerste kun je Apple Pay pas gebruiken als je 16 jaar of ouder bent. Ben je 16 of 17 jaar? Dan ligt de limiet op €250 per dag. Wil je grotere aankopen doen, dan zul je je fysieke pinpas moeten gebruiken. Volwassenen hebben gelukkig een hoger limiet, namelijk €2500 per dag. Ook hier geldt: wil je grotere aankopen doen, dan heb je je pinpas nodig.

Betaallimiet ABN AMRO

Bij ABN AMRO kun je ook vanaf je 16e gebruik maken van Apple Pay. 16- en 17-jarigen kunnen tot €150 per dag afrekenen tot ze hun pinpas erbij moeten pakken. Voor volwassenen is de limiet standaard €2500 per dag, maar dit is ook aan te passen. Kies je er bijvoorbeeld zelf voor om je limiet naar €1000 te verlagen, dan geldt dit automatisch ook voor Apple Pay.

Betaallimiet Rabobank

Voor klanten van Rabobank is het wat simpeler: de limiet van Apple Pay is gelijk aan die van je fysieke pinpas. Voor de meeste rekeningen is de limiet standaard €5000 per week. Heb je een Rabo JongerenRekening is het €1250 per week. Je kunt jouw limiet zelf aanpassen in de Rabo Bankieren-app.

Betaallimiet bunq

Net als bij Rabobank is de betaallimiet bij bunq gelijk aan die van de fysieke betaalpas. Standaard is dit €1000, maar je kunt dit zelf ophogen tot wel €50.000. Dat komt goed van pas als je graag de maxed-out Mac Pro 2019 wil kopen zonder helemaal je pincode in te voeren.

Betaallimiet N26

Net als bij Rabobank en bunq ligt de limiet bij N26 op €5000 per dag. Dat is hetzelfde als bij de fysieke pinpas. Je kunt dit zelf instellen als je het liever wat hoger of lager ziet.

Betaallimiet Revolut

Maak je gebruik van Revolut, dan is de Apple Pay betaallimiet ook hetzelfde als die van de pinpas in je portemonnee. De limiet is naar eigen wens aan te passen.

Betaallimiet Monese

Klant bij de Britse bank Monese? Dan ligt je betaallimiet op £4000 per transactie, en £7000 per dag. Dit is op dit moment (nog) niet aan te passen door de gebruiker.