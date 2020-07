Schermfilmpjes maken met QuickTime

Een schermopname is een filmpje waarin het beeld van je computerscherm wordt opgenomen. Dat is erg handig, want daarmee kun je mensen laten zien welke handelingen je uitvoert. Zo kun je dingen gemakkelijk uitleggen en laten zien waar iets precies fout gaat. Vroeger had je hier altijd dure programma’s voor nodig zoals Camtasia en Screenflow, maar het kan ook gratis met QuickTime op de Mac. In deze tip laten we zien hoe je zelf snel schermopnames kan maken met QuickTime. Daarnaast heb je de mogelijkheid om screenshots op de Mac te maken, waarbij het beeld stilstaat.



Bij het maken van een schermopname kun je ook externe audio opnemen. Daarbij hoor je ook de omgevingsgeluiden. Helaas is het standaard niet mogelijk om de interne audio van je Mac op te nemen. Daarvoor heb je apps van derden nodig zoals Soundflower. Eventueel zou je het geluid van de Mac extra hard kunnen zetten, zodat eventuele omgevingsgeluiden worden overstemd. Maar dit levert niet echt goede audiokwaliteit op.

Je kunt een schermfilmpje maken met QuickTime Player als je versie 10 of nieuwer hebt. Maar in macOS Mojave en nieuwer kun je ook gebruik maken van de schermopname-functie van de Schermopname-app. Deze bespreken we eerst en daarna leggen we uit hoe je QuickTime gebruikt.

Schermopname in macOS

macOS beschikt standaard al over de mogelijkheid om schermfilmpjes te maken:

Druk op de toetscombinatie Command + Shift + 5 of open de app Schermopname. De screenshotfunctie van de Mac verschijnt. Klik op Opties om je voorkeuren te wijzigen. Je kunt de microfoon instellen, een timer gebruiken en aangeven op welke locatie het filmpje moet worden opgeslaten.

Om het hele scherm op te nemen klik je op het symbool van een scherm met dichte rand en cirkel. Wil je alleen een sectie van het scherm opnemen, dan klik je op de knop met de gestippelde rand en cirkel. Ben je klaar, dan klik je op Opname.

Je kunt de opname stoppen door in de menubalk op de stopknop te drukken. Ook kun je op Command + Control + Esc drukken.

Schermopname maken met QuickTime

Je kunt ook een schermfilmpje maken met QuickTime Player. Heb je macOS Mojave of eerder, dan zul je de speciale schermopnamefuncties van QuickTime te zien krijgen. In macOS Catalina en later verschijnt de Schermopname-app.

De optie om schermopnames te maken zit in versie 10 van QuickTime Player, die te vinden is in OS X 10.6 en later.

Voer de volgende stappen uit om een schermfilmpje te maken:

Open het programma QuickTime Player.

Ga naar Archief > Nieuwe schermopname. Nu verschijnt er een nieuw opnamevenster waarmee je het beeldscherm van je Mac kunt opnemen.

Wil je uitleg geven bij het filmpje? Dan moet je ervoor zorgen dat er ook geluid wordt opgenomen. Druk op het pijltje naast de opnameknop om te bepalen met welke microfoon je het geluid wil opnemen. Standaard staat deze ingesteld op ‘Geen’. Als de Mac een ingebouwde microfoon heeft, dan kun je die altijd gebruiken.

Druk op de opnameknop zodra je klaar voor de start bent. Nu verschijnt er een melding dat je een opname van het scherm gaat maken. Klik met je muis om de opname te starten.

Klik in de menubalk van je Mac bovenin het scherm op de stop-knop om de opname te stoppen. Je kunt de opname ook stoppen via een menu-optie van QuickTime in het Dock (Stop NIET het programma!). Zodra je dat doet, verschijnt er een nieuw QuickTime-filmpje met de opname die je gemaakt hebt van je scherm met eventueel de audio die je daarbij hebt opgenomen.

Wil je gewone screensots op de Mac maken, dan lees je in onze aparte tip hoe het werkt. Ook kun je Mac-screenshots op Dropbox opslaan, zodat ze geen ruimte op je Mac innemen.

