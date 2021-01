Toetsenbordgeluid van iPhone en iPad uitschakelen

Wil je de toetsenbordklik uitschakelen, die je hoort zodra je op het toetsenbord van de iPhone aan het typen bent? In deze tip leggen we uit hoe je het uit zet.

Tik tik tik tik, tik tik! Standaard maakt het toetsenbord van de iPhone en de iPad een geluidje als subtiele herinnering dat je daadwerkelijk de toetsen hebt ingedrukt. Voor je omgeving kan dit echter bloedirritant zijn en er zijn zat mensen die geen behoefte hebben aan de ratelende iPhone. In deze tip gaan we je daarom laten zien hoe je deze toetsenbordgeluiden uit kunt zetten. Je kunt hinderlijke geluiden, zoals de toetsbordklik of inkomende notificatiegeluiden van de iPhone gemakkelijk uitschakelen door de iPhone op mute of trilstand te zetten. Wil je echter een permanente oplossing? Dan kun je via de instellingen het geluid uitschakelen.



Toetsenbordgeluid uitschakelen op iPhone en iPad

Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordklik uit te schakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Horen en voelen (iPhone) of Geluiden (iPad). Zet de schakelaar uit bij Toetsenbordklik.

Op dezelfde manier zet je de toetsbordklik uiteraard ook weer aan.

Ontdek meer tips over het toetsenbord met onderstaande tips: