Wekkerapps voor iPhone: dit zijn de beste

Heb je moeite om ‘s ochtends uit bed te komen en blijf je het liefst nog even liggen? Zeker als de nachten langer en de dagen korter worden is het verleidelijk om nog even te snoozen. We zetten daarom handige en betrouwbare wekkerapps voor je op een rij, waarmee je echt wakker wordt.

#1 Wekker-app van Apple

Natuurlijk heb je geen speciale wekkerapps nodig om wakker te worden met je iPhone. De standaard Klok-app op de iPhone als wekker gebruiken kan ook. Daarnaast kun je muziek als wekkergeluid instellen. Heb je een Apple Watch, dan zijn er nog meer mogelijkheden. Je kunt de Apple Watch voor slaap analyseren gebruiken of de Apple Watch op z’n kant op het nachtkastje leggen om ‘s nachts als wekker te gebruiken. Dit heet de nachtklokmodus. Je kunt hiervoor het beste een speciale Apple Watch-dock gebruiken.

Bekijk ook iPhone als wekker gebruiken Je kunt de iPhone als wekker gebruiken, om ‘s ochtends vroeg op tijd wakker te worden of om nog even te snoozen. In deze tip lees je hoe je de wekker op de iPhone kunt instellen, het volume van het alarmgeluid aanpast en met je favoriete muziek wakker wordt.

#2 Carrot Alarm

Carrot Weather maakt gebruik van de weersinformatie van Forecast.io, een leverancier die bekend staat om zijn nauwkeurige meetgegevens. Maar als je de reeks apps van Carrot kent, weet je dat ze er altijd iets speciaals mee doen. In dit geval: scherpe opmerkingen, maffe animaties (vliegende haaien of gemene pinguïns) en geheime locaties zorgen ervoor dat je met een grijns deze wekker-app blijft gebruiken en elke keer benieuwd bent wat je nu weer voorgeschoteld krijgt. Kom je bed uit, luiwammes!

#3 Sleep Cycle

Het populaire Sleep Cycle registreert je slaapcyclus en wekt je op het moment dat je in een lichte slaapfase verkeert, zodat je fris uit bed springt. Sluit de iPhone op het stroom aan en legt het toestel op je nachtkastje, want de app werkt op afstand. Je kunt de iPhone gerust in vliegtuigstand zetten, want er is geen internetverbinding nodig. Het idee is dat je je tijdens de ene slaapfase meer beweegt en je vaker omdraait dan in een andere slaapfase.

Bekijk ook Zo gebruik je de Sleep Cycle-app om optimaal te ontwaken Sleep Cycle is al jaren een van de populairste iOS-apps, maar hoe benut je deze slaaphulp optimaal om zo makkelijk mogelijk je dag te beginnen?

Je stelt in hoe laat je wakker wilt worden en Sleep Cycle kijkt in een halfuur voorafgaand aan de ingestelde tijd of je in een lichte slaapfase bent. Op dat moment gaat het alarm af. Geen keiharde buzzer, maar een subtiel muziekje waar je vanuit een lichte slaapfase makkelijk bij wakker wordt. Dat is natuurlijk prettig, maar de statistieken en gemiddeldes die Sleep Cycle van jouw nachten bijhoudt zijn minstens zo interessant. Je ziet precies hoeveel uur je hebt geslapen, wanneer je wakker werd en of je diep hebt geslapen. Je kan de data zelfs doorspelen aan hardloop-app RunKeeper en wakker worden met de Philips Hue-lampen.

#4 Rise

Rise is een stijlvolle, minimalistische wekkerapp waarin je een alarm zet door simpel over het beeld te vegen. De werking van de app staat als een huis: je veegt met je vinger over het scherm om de volgende alarmtijd in te stellen. Door het scherm naar rechts te trekken, activeer je de wekker en zie je daarna op een gedimd scherm de huidige tijd en de tijd die je hebt tot opstaan. Met opties stel je in met welk geluid of welke muziek je wordt gewekt. Via een in-app aankoop krijg je de mogelijkheid om meerdere wekkers in te stellen. Ook kan de app je helpen om in slaap te vallen met SleepTunes. Rise werkt ook als je toestel in Niet Storen-modus staat en als de muteknop staat ingeschakeld. Heb je gecheckt of je alles goed hebt ingesteld, dan kun je met een rustig gevoel je iPhone-scherm uitschakelen om naar dromenland te vertrekken.

#5 Alarmy

Alarmy is voor de mensen die niet zo makkelijk uit bed kunnen komen. Met deze wekkerapp krijg je bijvoorbeeld de opdracht om een foto te maken van een zelf gekozen plek in huis. Je moet dan uit bed gaan om van dezelfde plek nog een foto te maken. Dat is de enige manier om het alarm uit te schakelen. Vind je het niks, dan kun je ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld een som op te lossen als de wekker gaat, of om heel hard te schudden (vergelijkbaar met Wake N Shake). Je kunt Alarmy ook gebruiken om muziek als wekkergeluid in te stellen. In onderstaande tip leggen we uit hoe dit werkt.

Bekijk ook Gebruik Apple Music of Spotify als wekker: wakker worden met muziek Wil je wakker worden met je favoriete muzieknummer? Dat kan: je kunt een van de nummers van Apple Music of Spotify instellen als wekkergeluid. Hoe dat werkt lees je in deze tip.

Andere wekkerapps die de moeite zijn

Step Out! Smart Alarm Clock (€1,99, iPhone, iOS 10.0+) – Een app waarbij je uit bed moet stappen om een foto te maken van een bepaalde plek in huis. Gebruikt geavanceerde beeldherkenning om te bepalen of je de opdracht goed hebt uitgevoerd.

Alarm Klok HD (Gratis + IAP , iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) – Niet de mooiste wekkerapp in de App Store, maar wel eentje die je nostalgisch doet terugdenken aan de tijd van wekkerradio’s. Er zitten handige functies in zoals een zaklamp en het actuele weer.

Memory Alarm Clock (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Speel een spelletje Memory om je bed uit te komen. Onthoud de volgorde van de kleuren die op het scherm verschijnen en tik ze in de juiste volgorde aan.

, iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Speel een spelletje Memory om je bed uit te komen. Onthoud de volgorde van de kleuren die op het scherm verschijnen en tik ze in de juiste volgorde aan. World Clock by timeanddate.com (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 14.0+) – Een app voor mensen die met verschillende tijdzones te maken hebben. Met widgets voor verschillende tijdzones.

Wakker worden zonder je partner te storen? Dat kan met de wekkerfunctie van de Apple Watch!

Bekijk ook Zo gebruik je je Apple Watch als wekker Wist je dat je een Apple Watch als wekker kan gebruiken? Er zijn meerdere manieren om dat in te stellen. Lees hier hoe het werkt!