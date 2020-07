Je kunt de iPhone als wekker gebruiken, om 's ochtends vroeg op tijd wakker te worden of om nog even te snoozen. In deze tip lees je hoe je de wekker op de iPhone kunt instellen, het volume van het alarmgeluid aanpast en met je favoriete muziek wakker wordt.

iPhone-wekker gebruiken

De iPhone bevat een Klok-app met handige functies zoals stopwatch, timer en wereldklok met tijdzones. Maar er zit ook een wekkerfunctie in, zodat je ‘s ochtends op tijd wakker wordt. Met de komst van iOS 14 zijn er wat functies veranderd. Zo werkt het instellen van de wekker nu op een andere manier. En je hebt een ander type wekker erbij gekregen, namelijk die van de slaap- en Bedtijdfunctie op de Apple Watch.

Snelle wekkerfuncties: wekker zetten met Siri

Het instellen van een nieuw wekkeralarm vergt nogal wat stappen. Het kan ook sneller, als je gebruik maakt van Siri. Vraag Siri bijvoorbeeld: “Maak me morgen wakker om 8:00 uur” en de wekker wordt gezet.

Snel toegang tot de wekker krijg je via het Bedieningspaneel. Staat de wekker er niet bij, dan kun je gemakkelijk ook op een van de andere icoontjes van de Klok-app tikken, bijvoorbeeld de stopwatch of timer. Maar je kunt ook het Bedieningspaneel aanpassen door er een extra knop voor de wekker aan toe te voegen.

iPhone als wekker instellen

Het instellen van de wekker is gaat als volgt:

Open de Klok-app en ga naar het tabblad Wekker. Tik op het plusje om een nieuwe wekker toe te voegen. Stel het gewenste tijdstip in en kies naam, geluid en sluimer. Wil je elke dag op hetzelfde tijdstip gewekt worden? Tik dan op Herhaal. Vergeet niet op de knop Bewaar te tikken om op te slaan. Zodra de wekker afgaat klinkt de alarmtoon en verschijnt er een pop-up met de knop OK en eventueel een knop Snooze.

In iOS 13 en eerder zien deze schermen er iets anders uit. Je hebt een soort tijdroller om het tijdstip in te stellen en je hebt onderin het scherm een extra tabblad Bedtijd.

Wekker-opties op de iPhone

Je hebt op de iPhone meerdere opties om de wekker helemaal naar je hand te zetten:

Wil je dat het alarm op bepaalde dagen wordt herhaald, dan tik je op Herhaal. Vink aan op welke dagen het alarm moet klinken, bijvoorbeeld alleen op werkdagen.

Bij Geluid kun je het alarmgeluid instellen. De iPhone bevat een standaard lijstje met geluiden, maar je kunt gemakkelijk nieuwe alarm- en meldingstonen toevoegen.

Bij Label kun je instellen welke tekst in beeld moet verschijnen als de wekker afgaat, bijvoorbeeld “Wakker worden!” of “Goedemorgen!”.

Kom je moeilijk uit bed, dan kun je de Snooze-functie activeren, zodat je nog even kunt blijven liggen.

Bedtijd-wekker

Er zitten ook een geavanceerdere wekkerfunctie op de iPhone. Deze wekker is te herkennen aan het woordje ‘Slaap’ en heeft te maken met de slaapfuncties in watchOS 7 en nieuwer. Heb je geen Apple Watch of gebruik je een eerdere versie, dan kun je gebruik maken van de functie Bedtijd en Waakmelder, die op dezelfde manier werkt. Deze functie zorgt ervoor dat je op tijd naar bed gaat en voldoende uren slaapt.

De wekker hiervoor ziet er iets anders uit: je ziet een ronde schijf waarop je aangeeft wanneer je wilt slapen, in dit geval tussen 23:00 en 7:00 uur.

Snoozen van de iPhone-wekker

Gaat de wekker af, dan kun je het alarm stoppen of kiezen voor Snooze. Dit betekent dat het alarm 9 minuten later weer afgaat. Je kunt ook op een van de hardwareknoppen drukken (bijvoorbeeld op de volumeknop) om te snoozen.

Waarom duurt het snoozen 9 minuten? Dat heeft te maken met analoge klokken die slechts één optie hadden om te snoozen. Dit gebeurde met intervallen van 9 minuten.

Door mechanische beperkingen was het niet mogelijk om 10 minuten te kiezen. Daarom viel de keuze op 9 minuten, omdat men 11 minuten te lang vond.

Het is in iOS helaas niet mogelijk om de snoozetijd aan te passen.

Wekker: geluidsvolume aanpassen

Je kunt zelf aangeven hoe luid de wekker moet klinken. Heb je moeite om wakker te worden, dan kun je de wekker ook iets luider zetten. Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen. Kies Horen en voelen. Pas de schuifknop voor volume aan. Dit heeft ook invloed op het geluidsvolume van andere alarmfuncties.

Wakker worden met muziek

Verder is het mogelijk om je favoriete muziek als wekgeluid in te stellen.

Zo stel je muziek in:

Open de Klok-app en ga naar Wekker. Voeg een nieuw wekkeralarm toe of tik op Wijzig en vervolgens op een reeds aanwezig wekkeralarm. Tik op Geluid > Kies een nummer. Kies een nummer uit je muziekbibliotheek.

Meer informatie over slaap- en klokfuncties op de iPhone vind je hier:

Bekijk ook Zo gebruik je Bedtijd en Waakmelder op de iPhone Met de functies Bedtijd en Waakmelder op de iPhone kun je zorgen dat je beter slaapt. Ontdek hoe je met Bedtijd zorgt dat je op tijd naar bed gaat en met de Waakmelder weer uitgerust wakker wordt, dankzij je iPhone.

Er zijn allerlei apps die zorgen dat je rustig in slaap valt, bijvoorbeeld met natuurgeluiden of muziek. Kijk ook eens in ons overzicht met de beste wekker-apps voor iPhone en iPad.