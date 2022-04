Apple brengt regelmatig nieuwe bandjes uit voor de Apple Watch. Ben je toe aan een nieuwe kleur of uitvoering? In dit artikel lees je wanneer je nieuwe bandjes kunt verwachten.

Er zijn inmiddels meer dan 500 officiële Apple Watch-bandjes van Apple. Meermaals per jaar komen er nieuwe kleuren en modellen uit. Wanneer kun je ze verwachten? In dit overzicht je het meteen.

Natuurlijk schrijven we op iCulture altijd over de nieuwste Apple Watch-bandjes, maar je kunt ook terecht bij het Twitter-account @bandbreitewatch en bij de bijbehorende app . Daarin vind je per seizoen de nieuwste Apple Watch-bandjes. Op deze kalender, gemaakt door Filip Chudzinski , de man achter de Bandbreite-app, -poster en meer, is te zien wanneer er nieuwe kleuren en modellen zijn uitgebracht.

Zoals je ziet brengt Apple sinds de release in 2015 twee tot vier keer per jaar nieuwe Apple Watch-bandjes uit, voor alle vier seizoenen. Daarnaast zijn er soms speciale uitvoeringen voor Pride, de Olympische Spelen of Black Unity.

Voorjaarskleuren Apple Watch-bandjes

Vanaf het prille begin heeft Apple elk voorjaar nieuwe Apple Watch-bandjes uitgebracht, meestal in de tweede helft van maart. Maar er zijn ook wat uitschieters: in 2015 en in 2021 kwamen ze in april. De voorjaarskleuren 2022 waren onder andere Flamingo, Sterrenlicht en Citroenzeste (geel).

Zomerkleuren Apple Watch-bandjes

Apple brengt in de zomer ook vaak nieuwe kleuren voor de Apple Watch-bandjes uit. Meestal is dit begin juni, rond de WWDC. Dit is 2017 begonnen en vindt sindsdien jaarlijks plaats. Dat Apple 2021 oversloeg heeft wellicht te maken met de pandemie. De zomerkleuren 2020 (de meest recente zomercollectie dus) waren onder andere Linnenblauw, Vitamine C en Noordzeegrijs.

Najaarskleuren Apple Watch-bandjes

Met de aankondiging van de nieuwste Apple Watch brengt Apple komen er vaak ook een paar nieuwe bandjes uit. Dit is sinds 2015 altijd in september geweest, dus grote kans dat het ook dit jaar weer het geval is. De najaarskleuren 2021 waren onder andere Engelse lavendel, Kalkroze, Okergeel, Klaver en Abyss-blauw.

Winterkleuren Apple Watch-bandjes

Net als bij de zomercollectie is Apple in de winter ook niet zo consequent. Maar áls ze komen, dan is het in november zoals in bovenstaand overzicht is te zien. In 2021 sloeg Apple ook een jaar over, wellicht ook vanwege de coronacrisis. De meest recente wintercollectie dateert dan ook alweer van november 2020 met onder andere Pruimenpaars, Kumquat en Heideblauw.

Pride Edition-bandjes

In elke Apple Watch-collectie hoort tenminste één Pride-bandje. Apple brengt ze sinds 2017 elk jaar uit, aanvankelijk in mei maar de laatste jaren steeds vaker in juni. Ook in 2021 was er weer een Pride-bandje. Een volledig overzicht vind je in een apart artikel.

Bekijk ook Apple Watch Pride-horlogebandjes van 2016 tot nu Apple brengt sinds 2016 speciale Pride-horlogebandjes uit. Elk jaar kwam er een ander design en voor liefhebbers is het leuk om ze allemaal te verzamelen. Toon je ware kleuren met deze Apple Watch Pride-horlogebandjes in regenboogkleuren!

Special Edition Apple Watch-bandjes

Er komen regelmatig speciale bandjes uit. Zo is Apple in 2021 gestart met de Black Unity Edition, die in de Pan-Afrikaanse kleuren rood, zwart en groen is uitgevoerd. De Black Unity Edition 2022 bestond uit een gevlochten bandje met subtiele kleurvlokjes.

Ook verscheen er in 2016 en 20121 een International Collection voor verschillende landen. Nederland was in beide gevallen van de partij, wellicht omdat onze oranje kleur zo mooi afsteekt tussen het rood en wit van veel andere landen.

Meer weten over Apple Watch-bandjes? We hebben een round-up met alle officiële modellen van Apple, maar je kunt ook bij diverse third party-merken terecht. Wie graag zicht houd op zijn of haar complete collectie, kan terecht bij onderstaande app.