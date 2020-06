Sonos brengt binnenkort de Sonos Arc op de markt, een high-end soundbar voor de televisie. Wij hebben de Sonos Arc getest en in deze review lees je over onze ervaringen.

Sonos Arc Review

Begin mei vertelden we je over de nieuwe Sonos Arc, een premium soundbar voor de televisie. Daarmee krijg je bioscoopgeluid, als je aan de voorwaarden voldoet voor Dolby Atmos. De Sonos Arc is de opvolger van de Sonos Playbar, die ondertussen wel aan vervanging toe was. Je kunt kiezen uit mat zwart en wit en je kunt nu al een pre-order plaatsen bij diverse winkeliers in Nederland en België. Hij kost €899 en wordt vanaf 10 juni geleverd.

Review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny), productfoto’s: Sonos. De Sonos Arc is voor deze test beschikbaar gesteld door Sonos, voor de software is gebruik gemaakt van beta-software. Voor technische informatie over Dolby Atmos hebben we Coolblue-specialist Ruben Spierings geraadpleegd – bedankt!



Onze testopstelling

Sonos Arc in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Sonos Arc:

High-end soundbar voor de televisie

Versterkers: 11 D-klasse digitale versterkers, afgestemd op de akoestische architectuur van Arc

Woofers: 8 elliptische woofers voor middenfrequenties, stemmen en bas

Tweeters: 3 gerichte silk-dome tweeters voor hoge tonen en heldere dialogen

Microfoons: 4 far-field microfoons voor spraakcommando’s, met geavanceerde beamforming en meerkanaals echo-onderdrukking

Afmetingen: 87 x 1141,7 x 115,7 mm

Gewicht: 6,25 kg

Energieverbruik in stand-bystand: 4,3 Watt

Aansluitingen: HDMI, Optical, Ethernet

Ethernet: 1 10/100 Mbps Ethernet-poort, rechtstreeks aan te sluiten op router (optioneel).

Voeding: schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz AC, universele ingang

Surround: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital+, Dolby Digital

AirPlay-ondersteuning: Apple AirPlay 2 op apparaten met iOS 11.4 en hoger

Draadloos: Wifi 802.11b/g/n via 2,4 GHz-router, geen Bluetooth

Slimme assistenten: Amazon Alexa, Google Assistent

Software: Sonos S2 (binnenkort verkrijgbaar)

Prijs: €899

Verkrijgbaar: vanaf 10 juni 2020

Design Sonos Arc

Volgens Dana Krieger, Director of Design, is de Arc een van de technisch meest complexe producten die Sonos ooit gemaakt heeft. “Ja tuurlijk”, denk je dan. Maar als je erover nadenkt worden er nogal wat eisen gesteld aan een soundbar die je ook als smart speaker en als gewone muziekspeaker wilt gebruiken. Als je niet tv aan het kijken bent kun je de speaker gebruiken voor kamervullend geluid. Maar je wilt tijdens het kijken van een film ook de dialogen goed kunnen verstaan, want die zijn uiteindelijk het belangrijkst.

Ik heb me voor deze review eens verdiept in soundbars van andere merken en als je naar het design kijkt zien ze er vaak hetzelfde uit: een rechthoekige staaf zoals de Playbar, vaak bekleed met zwart textiel. Bij de Sonos Arc is voor een ander uiterlijk gekozen: een lange ovale staaf met gaatjes in zwart of wit. Je kunt de soundbar aan de muur bevestigen met vrijwel onzichtbare beugels, maar gewoon onder de tv leggen kan ook. Omdat wij een schuine achterwand hebben, was neerleggen op het tv-kastje de enige oplossing. De muurbeugel kost 79 euro.

De Sonos Arc zal je meteen aanspreken als je van minimalisme houdt, want het eenvoudige uiterlijk doet niet vermoeden hoeveel techniek erin zit. We telden 11 versterkers, 8 woofers, 3 tweeters en 4 richtmicrofoons, plus nog de nodige andere componenten. Ter vergelijking: de Sonos Playbar had 6 midwoofers en 3 tweeters. Alleen al in dit opzicht is de Sonos Arc een stuk geavanceerder.

Je hebt momenteel de keuze uit twee modellen: naast deze nieuwe Sonos Arc is er ook nog de Sonos Beam (ca. 400 euro) met 4 woofers, 1 tweeter en 3 passieve bass radiatoren. Dat verklaart ook meteen het prijsverschil: de Arc is meer dan twee keer zo duur, maar is bedoeld voor grotere opstellingen en riante woonkamers, terwijl de Beam prima is voor kleinere appartementen en de tv in de slaapkamer.

Onderstaande afbeelding laat nog wat duidelijker de grote hoeveelheid onderdelen in de Sonos Arc zien:

Installatie en gebruik van Sonos Arc

Het installeren van de Sonos Arc was in ons geval een fluitje van een cent, deels omdat we geen gebruik hebben gemaakt van Dolby Atmos. We vervingen de Playbar gewoon door de Sonos Arc. Je sluit de soundbar aan met HDMI-ARC of HDMI-eARC aan, bij voorkeur rechtstreeks op de televisie. Het geluid van de televisie wordt dan in de hoogste kwaliteit naar de soundbar gestuurd worden. Het grootste verschil dat we vanaf nu gebruik kunnen maken van de HDMI-ARC aansluiting, terwijl de Playbar daar nog niet over beschikte. Toevoegen aan de beta-app was nu nog even een gedoetje, maar dat zal voorbij zijn zodra de officiële S2-software uit is.

Wij hebben de Sonos Arc tot een surroundsysteem gecombineerd met de Sonos Sub voor de lagen tonen en twee IKEA Symfonisk lampspeakers aan weerszijden. Deze speakers kun je zoals gebruikelijk draadloos koppelen via de app. Je hoeft alleen maar de stappen te volgen. Als je extra speakers koppelt voor een surround-effect kun je maximaal een 5.1.2-kanaals opstelling maken.

Het mooie is dat de Sonos Arc zich helemaal aanpast aan de kamer én aan de opstelling die je hebt neergezet. Als we de twee IKEA-speakers achter de bank hadden geplaatst of extra Sonos One SL’s hadden toegevoegd, had de Arc de geluidsweergave daar ook op aangepast. Let wel op dat een surroundpaar altijd hetzelfde moet zijn, dus je kunt niet een Sonos One combineren met een IKEA-boekenplankspeaker. De app helpt je daar ook bij, want je kunt steeds een stereopaar van hetzelfde type toevoegen. Onze Sub is nog van de eerste generatie, maar kon ook gewoon worden gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat de Arc zich meer focust op hoge- en middentonen en de lage tonen overlaat aan de Sub.

Via de app kun je het geluidsprofiel aanpassen, waarbij wordt gekeken naar de opstelling van de verschillende speakers en de content die je wilt afspelen. Je kunt ook gebruiken van Night Sound, waarbij harde geluiden zoals explosies wat worden gedempt. En met Speech Enhancement zorg je dat dialogen duidelijker te horen zijn.

Je krijgt bij de Sonos Arc altijd het best beschikbare geluid, afhankelijk van het feit of het stereo, Dolby Digital 5.1 of Dolby Atmos is. Als je gewoon televisie wilt kijken, heb je uiteraard niet zoveel aan die geavanceerdere geluidsinstellingen, want Nederlandse tv wordt in stereo uitgezonden en er zullen maar weinig mensen zijn die het journaal in Dolby Atmos willen kijken (dat laatste kan dan ook niet).

Sonos Arc en Dolby Atmos

De Sonos Arc is de eerste speaker van Sonos die Dolby Atmos ondersteunt. Van de 8 woofers en 3 tweeters zijn er twee naar boven gericht, om het geluid via het plafond richting de luisteraar te weerkaatsen. De Arc werkt alleen met Dolby Atmos en biedt geen DTS:X of Dolby Height Virtualization, waarmee je je stereogeluid of 5.1-content een Dolby Atmos-effect kunt geven. De content die je afspeelt moet dus al geschikt zijn voor Dolby Atmos. Maar gelukkig zijn er diverse streamingdiensten die dit al bieden. Op Netflix troffen we tientallen films aan en ook Apple’s eigen dienst Apple TV+ biedt materiaal met Dolby Atmos, zoals ‘Defending Jacob’ en zelfs de nieuwe tekenfilmserie ‘Central Park’. Uiteindelijk gaat het nog maar om een klein percentage van het totale aanbod, maar wie het wil proberen vind in elk genre wel iets van z’n gading.

Hou er wel rekening mee dat je met de aanschaf van een Sonos Arc niet automatisch een Dolby Atmos-geluidservaring krijgt. De tv moet er geschikt voor zijn, waarbij je als Apple-gebruiker op dit moment het beste kunt kiezen voor een tv die ook meteen AirPlay 2 ondersteunt, want dan heb je in veel gevallen geen Apple TV meer nodig.

Wat de ondersteuning van Dolby Atmos betreft kwamen we nogal in een lastig te manoeuvreren oerwoud terecht. Er is heel wat informatie op internet te vinden, maar als je precies wilt weten of jouw televisie geschikt is voor DTHD en/of DD+ en of je een externe speaker nodig hebt, dan wordt het al wat ingewikkelder.

De audiospecialist van een bekende retailer die we raadpleegden, waarschuwde dat Dolby Atmos nog vooral een belofte voor de toekomst is. De Apple TV 4K biedt nog geen ondersteuning voor eARC en je hebt nog vrij veel apparatuur van fabrikanten als Marantz, Yamaha of Denon nodig om een goed geluid te krijgen. Maar hoe krijgt Sonos het dan voor elkaar met één speaker?

We deden navraag bij Sonos wat er nu eigenlijk nodig is om Dolby Atmos werkend te krijgen en dit is het antwoord:

Om Dolby Atmos-content af te spelen op Arc, dien je de TV te verbinden via HDMI ARC of HDMI eARC. Los van Arc, heb je ook een streamingapparaat of een smart-TV die compatible is met Dolby Atmos nodig, en een streamingservice die Dolby Atmos content aanbiedt (zoals bijvoorbeeld bepaalde content die je kan bekijken via Netflix Premium). Voor de beste Dolby Atmos-ervaring kan je het beste direct via de TV streamen of je streamingapparaat verbinden met een eARC-geschikte TV.

Helaas beschikte onze tv niet over Dolby Atmos-ondersteuning, maar ondanks dat leverde de Sonos Arc een uitstekend geluid met ruimtelijk effect, dankzij de surroundspeakers.

Verschil Sonos Playbar vs Sonos Arc

Deze nieuwe soundbar vervangt twee bestaande Sonos-producten: de Sonos Playbar en de Sonos Playbase (zie foto’s hieronder). Heb je nog een dergelijke tv-speaker in bezit, dan kun je die gewoon blijven gebruiken want ze werken ook nog gewoon op het nieuwe platform Sonos S2. Er zitten alleen geen smart speaker-functies in, want die werden pas geïntroduceerd bij de Sonos Beam.

Wij hebben de upgrade gemaakt van de Sonos Playbar naar de Arc en hebben daarom vooral gelet op de verschillen daartussen:

Arc heeft 8 woofers en 3 tweeters, Playbar heeft 6 woofers en 3 tweeters

Arc weegt 6,25 kg, terwijl de Playbar 5,4 kg weegt

Arc is geheel gemaakt van matte kunststof, terwijl de Playbar een traditioneler design heeft en bekleed is met zwarte textiel

Arc is 114m lang terwijl de Playbar 90cm meet

Arc is verkrijgbaar in zwart en wit, terwijl de Playbar alleen in zwart verkrijgbaar is

Arc is te gebruiken als slimme speaker, de Playbar niet

Beide zijn aan de muur te bevestigen of onder de tv te leggen

Beide zijn voorzien van D-klasse versterkers

Beide bieden functies als Trueplay, Spraakversterking en Nachtmodus

Score 8.5 Sonos Arc €899 Voordelen + Strak en onopvallend design

Uitstekende geluidskwaliteit

Werkt met Dolby Atmos

Op twee manieren te plaatsen: liggend of aan de muur Nadelen – De Sonos Beam kost de helft (maar is minder geavanceerd)

Muurbeugel kost 79 euro extra

Conclusie Sonos Arc review

De Sonos Arc is een high-end speaker daar is de prijs ook naar. De Sonos Beam kost de helft en zal voor kleinere huishoudens al prima voldoen. Wil je echter het best mogelijke geluid met een speaker die zich aanpast aan de kamer, opstelling en content die je afspeelt, dan haal je met de Sonos Arc een geavanceerde speaker in huis. Hij is niet alleen ideaal voor films en tv-series, maar ook gewoon voor het afspelen van muziek als je niet aan het tv-kijken bent. Bovendien is dit een speaker waarbij je steeds updates met nieuwe functies krijgt en die je jarenlang kunt blijven gebruiken.

En mocht je er op een gegeven klaar mee zijn, omdat er een nóg geavanceerdere soundbar is, dan is het fijn dat de Sonos-producten net als die van Apple erg waardevast zijn.

Sonos Arc kopen

De Sonos Arc wordt pas vanaf 10 juni geleverd door retailers, maar je kunt bij veel winkels nu al een pre-order plaatsen zodat je als eerste aan de beurt bent. De Sonos Arc is verkrijgbaar in zwart en wit en kost €899. Je kunt het aanvullen met de eveneens vernieuwde Sonos Sub en/of een surroundpaar zoals de Sonos One en Sonos One SL.