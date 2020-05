Sonos kondigt vandaag maar liefst drie nieuwe producten aan. Met de Sonos Arc heb je een nieuwe premium smart soundbar onder je tv liggen, de vernieuwde Sub (Gen 3) zorgt voor een betere bas en de Sonos Five is een high-end speaker.

Helaas lekten veel gegevens over de nieuwe Sonos-producten de afgelopen dagen al uit. Maar niet alle. Er valt namelijk nog genoeg te vertellen over de producten die we vorige week tijdens een briefing alvast te zien kregen. De Sonos Arc met Dolby Atmos-ondersteuning is daarbij de blikvanger, maar ook de derde generatie Sub en de vernieuwde Sonos Five zijn de moeite waard om eens nader te bekijken.



Sonos Arc (€899): premium smart soundbar met Dolby Atmos

De Sonos Arc is een soundbar met geluid van bioscoopkwaliteit, belooft de fabrikant. Daarover zul je binnenkort meer kunnen lezen in onze review. Arc is de opvolger van de Playbar, die ondertussen wel aan vervanging toe was. De soundbar is 115,7 cm lang en is verkrijgbaar in mat zwart en wit. Hij is vanaf 10 juni te koop in Nederland, België en andere landen voor €899.

Binnenin vind je elf Class-D digitale versterkers, acht elliptische woofers, drie tweeters en vier microfoons met groot bereik. De soundbar is zowel geschikt voor dialogen als voor films kijken en muziek afspelen. De software zorgt ervoor dat het geluid wordt aangepast aan de content die je afspeelt, de omgeving en de plaatsing van de Arc. Trueplay zorgt dat de muziek is afgestemd op de akoestiek van de kamer. Dit werkt alleen in combinatie met een iOS-apparaat zoals een iPhone of iPad.

Je kunt de Sonos Arc onder de tv leggen of aan de muur bevestigen. Verder zitten er de gebruikelijke functies op, zoals versterking van spraak (zodat je dialogen beter hoort) en een stand voor de nachtelijke uren, waarbij explosies en andere luide geluidseffecten wat worden gedempt.

De Arc zelf heeft een 270 graden ronde grille met gaatjes en ziet er minimalistisch uit. Aansluiten kan met een optische kabel of met HDMI eARC of ARC. Deze soundbar werkt vanuit de doos meteen op het nieuwe Sonos S2 software-platform dat in juni uitkomt. Vandaar dat de soundbar zelf ook pas vanaf jun wordt geleverd. Apple AirPlay 2 wordt ondersteund en het werkt ook met spraakcommando’s van Amazon Alexa en Google Assistent.

Sonos Sub (Gen 3, €799)

Maar er is meer: Sonos heeft ook een nieuwe update voor de Sonos Sub aangekondigd. Generatie 3 is qua geluidsbeleving gelijk, maar er zitten nieuwe componenten in om het apparaat toekomstbestendiger te maken. Als je al een Sub hebt, hoef je die dus niet te vervangen want qua geluidskwaliteit ga je er niet op vooruit. Vervangen kan altijd nog als je softwarefuncties nodig hebt die op een gegeven moment niet worden aangeboden op jouw tweede generatie Sub. Ben je aan een nieuwe toe, dan is nu het moment om aan te schaffen.

De Sonos Sub (Gen 3) is vanaf juni verkrijgbaar en kost €799. Deze draait eveneens op het softwareplatform S2.

Sonos Five (€579)

Ook deze is interessant: de Sonos Play:5 (Gen 2) wordt vervangen door een nieuw model met de naam Sonos Five. Qua naamgeving sluit dit aan op de al bestaande Sonos One. Dit model is technisch wel verbeterd. Er zit meer geheugen in en de processor is sneller. De geluidservaring blijft gelijk.

De nieuwe Sonos Five heeft zes D-Class digitale versterkers, drie tweeters en drie midwoofers. Je kunt het horizontaal gebruiken als losse speaker, of twee stuks op z’n kant. Je kunt via de line-in een platenspeler aansluiten. Het werkt met AirPlay 2 in combinatie met iOS 11.4 en hoger. De afmetingen zijn 203 x 364 x 154 mm en hij weegt 6,36 kg.

Wat ook nieuw is, is het iets vernieuwde uiterlijk. De speaker is nu helemaal in één matte kleur uitgevoerd, met minimale details. Ook deze kun je vanaf 10 juni kopen. De prijs is €579 per stuk. Alles werkt met de nieuwe Sonos-app en met het S2 software-systeem dat in juni beschikbaar komt.

Alle hierboven genoemde producten komen dus pas op 10 juni 2020 beschikbaar, in combinatie met de nieuwe software. Er geldt vanaf dat moment een tweedeling voor mensen met bestaande speakers: je kunt met de oude software verder gaan, of je stapt over naar de nieuwe software met nieuwe functies. De producten die we hierboven hebben genoemd werken uitsluitend met de nieuwe S2-software. Je kunt deze dus niet combineren met oudere producten.

Bekijk ook Nieuwe software van Sonos: dit verandert er voor jou Sonos kondigt vandaag een nieuwe app en nieuwe software voor de speakers aan. Er komt onderscheid tussen oudere speakers die met de S1-software gaan werken, terwijl nieuwere speakers extra functies krijgen via de S2-software.

