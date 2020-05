Review: Google Nest Wifi, makkelijk mesh-systeem getest

Google Nest Wifi is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Wij gingen aan het testen met dit mesh-systeem en vertellen over onze ervaringen. Google Nest Wifi belooft betere prestaties en brengt Google Wifi en Home samen. In deze review lees je over onze ervaringen!

Toen we de eerste Google Wifi-systeem in 2016 testten, was het idee van een mesh-systeem nog erg nieuw. Ondertussen zijn er genoeg opties van merken zoals Netgear en (Amazon) Eero. Ondertussen zijn de ontwikkelingen voortgeschreden en is het tijd voor iets nieuws: Nest Wifi. Google Nest Wifi belooft 25 procent betere dekking en tweemaal de snelheid van zijn voorganger. Ook kun je het Nest Wifi-punt nu gebruiken als speaker voor muziek en de Google Assistent.

Dit zijn de prijzen:

Router + punt: €259

Alleen router: €159

Extra punt: €139

De Google Nest Wifi is verkrijgbaar bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en de Google Store. Wij hebben de combinatie van router + punt getest op het iCulture-kantoor, een grote open ruimte van zo’n 80 vierkante meter.

Reviewtekst: Gonny van der Zwaag (@gonny), screenshots: Jean-Paul Horn (@jeanpaulh), productfoto’s: Google. De reviewunit is beschikbaar gesteld door Google.



Zoek je een manier om je Wi-Fi-signaal te verbeteren of wil je betere prestaties op je netwerk om bijvoorbeeld te kunnen gamen, dan is een mesh-systeem zoals Nest Wifi misschien net de oplossing die je zoekt. Verwacht echter geen fijnmazige instellingen voor je router – daarvoor moet je bij de mesh-systemen van Netgear en Linksys zijn. Google legt de nadruk op eenvoud en functies die de meerderheid van de consumenten nodig hebben.

Er zitten bijvoorbeeld instellingen voor ouderlijk toezicht in en je kunt bepaald internetverkeer prioriteit geven. Het ziet er leuk uit en het is gemakkelijk te installeren.

Specificaties Google Nest Wifi

Dit zijn de belangrijkste specs van de Google Nest Wifi:

WiFi: 802.11ac/dual-band mesh (IEEE 802.11s/a/b/g/n/ac, AC2200 2×2 Wi-Fi, expandable mesh; dual-band 2.4GHz en 5GHz, beamforming)

Wi-Fi-chip: Qualcomm QCS 400-familie

Bluetooth: Bluetooth LE

Processor: 1,4 GHz ARM CPU (quad-core, 64-bit)

Geheugen: 1GB RAM (router); 768MB RAM (punt)

Opslag: 4GB flash (router); 512MB flash (punt)

Poorten: 2 x Gigabit Ethernet ports (alleen op router)

Afmetingen router: 110mm diameter, 90,4mm hoogte (router)

Afmetingen punt: 102,2mm diameter, 87,2mm height (punt)

Gewicht: 380g (router); 350g (punt)

Aantal antennes: 4

Design Google Nest Wifi

Google is er ook bij deze WiFi-punten weer in geslaagd om een leuk en tegelijk onopvallend design te maken. Ze hebben een ronde organische vorm, zijn gemaakt van mat kunststof en zijn klein van formaat. Je kunt ze gemakkelijk verstoppen achter een plant, maar je kunt ze ook in het zicht op een boekenplank of zelfs op je salontafel zetten. De punten zijn iets kleiner dan de router. Google levert twee stroomkabels en een Ethernet-kabel mee.

Door de neutrale kleuren en de ronde vormen past het altijd wel in je interieur. De router is wit, maar voor de punten kun je eventueel kiezen voor lichtbruin of lichtblauw. De set die wij getest hebben was geheel wit, zoals op de foto’s.

Er zitten geen zichtbare fysieke knoppen op. De router heeft twee Ethernet-poorten en een stroomkabel. Er zijn geen USB-poorten aanwezig om bijvoorbeeld externe opslag aan te sluiten. Verder zit er alleen een LED-lamp in, die oplicht als je verbinding hebt.

Het wifi-punt heeft aanraakgevoelige bedieningsknoppen en is meteen te herkennen aan het gaatjespatroon aan de onderkant, voor de speaker die 360 graden geluid verspreidt. Het gaat hier om een 40mm driver. Ook zitten er vier microfoons in (aan de bovenkant) en een ronde LED-lamp, die oplicht als je spraakopdrachten geeft. Eventueel kun je deze LED-verlichting uitschakelen via de app. Er zit ook een muteknop op.

Op de wifi-punten vind je geen Ethernet-poorten, waardoor ze minder flexibel inzetbaar zijn dan hun voorgangers.

Installatie Google Nest Wifi

De installatie voor het aanleggen van je Nest Wifi-netwerk aan te leggen is vrij eenvoudig. Je doorloopt enkele stappen maar belangrijk is wel dat je een smartphone of tablet nodig is, want je kunt deze router niet configureren via een desktopbrowser. Je bent er ongeveer een kwartier mee bezig.

Je begint met het installeren van de Google Home-app, als je daarover nog niet beschikt. Je maakt een huis aan en geeft deze een naam. Daarna wacht je tot de software heeft gescand welke Nest Wifi-routers in de omgeving zijn gevonden. Je scant de QR-code aan de onderkant om verbinding te maken. Gekleurde ringen laten weten dat de verbinding is gemaakt. Je moet daarna nog wat goedkeuringen geven, bijvoorbeeld voor het vastleggen van statistieken.

Als je klaar bent met de router, ga je verder met het wifi-punt. Deze moet je maximaal twee kamers verderop neerzetten en inpluggen op het stopcontact. Na het scannen en invoeren van een naam krijg je een deuntje te horen om de koppeling te bevestigen. Je kunt zorgen dat de speaker jouw persoonlijke stem herkent, maar daar liepen we meteen tegen een probleem aan: Google Nest Wifi gaat niet goed om met zakelijke (G-Suite-)accounts.

Voordat mesh-systemen op het toneel verschenen was het opzetten van een draadloos netwerk in je hele huis nog niet zo eenvoudig. Met systemen zoals de Google Nest Wifi is het een stuk makkelijker. Dankzij de stapsgewijze uitleg in de app kan er eigenlijk niets misgaan. De Google Home-app weet bijvoorbeeld dat je een dubbelpak hebt en vraagt na het installeren van de router meteen naar het wifi-punt. De app test het netwerk en laat weten of het goed is.

Uiteraard ben je dan nog niet helemaal klaar: je zult ook moeten zorgen dat je smart home-apparaten weer met het netwerk verbonden zijn. Het mooie is dat 2,4GHz en 5,0GHz samengevoegd zijn op één netwerk, dus het werkt probleemloos met smart home-apparaten die 2,4GHz vereisen.

Ook handig is de mogelijkheid om apparaten te groeperen. Zo kun je alle computer in een aparte groep stoppen, zodat je de Wi-Fi kunt uitschakelen tijdens het eten en schermvrije tijd. Alle andere apparaten die 24 uur per dag ingeschakeld moeten blijven, zitten in een andere groep en blijven gewoon in verbinding met internet.

Performance Google Nest Wifi

De Google Nest Wifi-router is eigenlijk een computer. Er zit een 1,4GHz quad-core processor in met 1GB RAM en 4GB flashgeheugen, aangevuld met een Qualcomm-chip voor de draadloze verbinding. De wifi-punten zijn technisch iets minder voorzien, met 768MB RAM en 512MB opslag. Een speciale beveiligingschip zorgt ervoor dat alleen officiële firmware-updates van Google geïnstalleerd mogen worden. Als beveiliging is gekozen voor WPA3, een vrij nieuwe standaard die nog niet overal wordt ondersteund. Je kunt ook WPA2 gebruiken.

Wij installeerden de router bij de muur in ons kantoor. Het punt hebben we neergezet in de vergaderkamer, zo’n 10 meter verderop. Dit werkte prima en leverde een snelle en stabiele verbinding op. Bij het wifi-punt was de snelheid zo’n 75% van de maximale snelheid bij de router.

In de meeste woningen zul je aan een router en één punt genoeg moeten hebben. Is je huis iets groter, dan kun je er een extra punt bij aanschaffen. Mensen met een klein studio-appartement hebben wellicht genoeg aan alleen de router.

Het leuke is natuurlijk dat er ook een speaker in zit, zodat je ook nog muziek kunt luisteren en commando’s geven. We vonden dat het wifi-punt prima voldoet als extra speaker. Het geluid klonk beter dan die van de Google Nest Mini, die we al een tijdje in gebruik hebben.

Qua gebruik is het gelijk aan elke andere Google Home- of Nest-speaker. Je roept ‘Hey Google’ en de speaker luistert naar je commando’s. Een verlichte ring rondom de voet geeft aan dat de Assistent luistert. Je kunt de felheid van deze LED-verlichting aanpassen, maar je kunt het ook helemaal uitschakelen.

In de router zit geen speaker en ook geen ondersteuning voor Google Assistent.

Er is echter ook een groot nadeel bij dit Google-systeem: er zit geen Wi-Fi 6 ondersteuning op, terwijl dit wel sterk in opkomst is. Vorig jaar kwamen de eerste Wi-Fi 6-geschikte apparaten beschikbaar en dat gaat alleen nog maar meer worden. Toch werkt de Nest Wifi alleen met versie 5 (voorheen 802.11ac) en dat vinden we een merkwaardige keuze. Je zit meteen al met een router die niet de nieuwste technologie aan boord heeft. Overigens zullen de voordelen van Wi-Fi 6 pas later gaan meespelen en is het voor de doorsnee gebruiker niet zo belangrijk. Maar och: een router vervang je niet zo vaak.

Functies van de Google Wifi Nest

Je koopt de Nest Wifi natuurlijk vooral omdat je een goede dekking voor je draadloze netwerk wilt. Dat er een Google Assistant-functie in zit, is mooi meegenomen. Maar er zit nog meer in, namelijk Family Wi-Fi en Guest Network. Die vonden we ook al op de Google Wifi en beide zin erg handig als je veel mensen over de vloer heeft.

Family Wi-Fi is handig voor gezinnen met kinderen: je kunt aangeven wanneer Wi-Fi uitgeschakeld wordt, bijvoorbeeld tijdens bedtijd. Je kunt ook de Google Assistent vragen om Wi-Fi uit te schakelen. Verder kun je via de Google Home-app aangeven dat content voor volwassenen geblokkeerd wordt.

Het Guest Network is handig als je vaak mensen op bezoek krijgt. Je kunt een apart netwerk voor gasten maken, zodat je het wachtwoord daarvan vrij kunt delen. Je kunt gasten ook gericht toegang geven tot bepaalde apparaten, zoals een Google Chromecast. Verder kun je zorgen dat op de Nest Hub het wachtwoord te zien is, zodat gasten dit gemakkelijk kunnen overtikken. Als Apple-gebruiker is er natuurlijk een simpeler oplossing: je kunt je Wi-Fi delen zonder het wachtwoord bekend te maken.

Bekijk ook Zo deel je supersnel je Wi-Fi-netwerk, zonder je wachtwoord te delen Geef vrienden eenvoudig toegang tot jouw Wi-Fi-netwerk, zonder dat ze het wachtwoord hoeven te weten. In deze tip leggen we je uit hoe je gasten toegang geeft tot jouw netwerk, zonder dat je je wachtwoord direct prijsgeeft.

Er zit nog meer in: je kunt een bepaald apparaat prioriteit geven, je kunt een snelheidstest uitvoeren, controleren of de verbinding goed is en hoeveel apparaten zijn verbonden. Je kunt tot 100 apparaten aansluiten. Je regelt dit via de Google Home-app.

Wel jammer is dat je ook hier weer tegen beperkingen aanloopt als je een zakelijk Google-account hebt. Je kunt geen persoonlijke Google-accounts toevoegen aan het gezin, waardoor diensten als YouTube Music Premium (gekoppeld aan het persoonlijke account) niet gebruik kunnen worden.

Score 8.8 Google Nest Wifi (router + punt) €259 Voordelen + Stijlvol uiterlijk, onopvallend

Betere performance dan Google Wifi

Wifi-punten zijn tevens speaker

Google Assistent

Makkelijk te installeren

Makkelijk gastnetwerk instellen

Snel en stabiel netwerk Nadelen – Geen Ethernet-aansluiting op punten

Beperkingen voor zakelijke Google-accounts (vooral voor assistent)

Weinig configuratie-opties

Geen ondersteuning voor Wi-Fi 6

Conclusie Google Wifi Nest review

Maak je al veel gebruik van de Google-producten en -diensten, dan sluit Google Nest Wifi daar perfect op aan. Het zorgt voor een snelle en betrouwbare internetverbinding en je vergroot er je bereik van je netwerk mee, zeker als je last hebt van dode hoeken. Je kunt altijd nog een extra punt toevoegen, al is dit wel vrij prijzig (€139 per stuk).

Het is een prima mesh-systeem, maar hou rekening ermee dat de configuratiemogelijkheden beperkt zijn en dat het geen Wi-Fi 6 ondersteuning heeft. Dat laatste maakt de oplossing minder toekomstbestendig. Als er steeds meer Wi-Fi 6-apparaten uit komen is het zinvoller om voor een geschikte Wi-Fi 6 router te kiezen.

Google Nest Wifi kopen of niet?

Er staan steeds meer Wi-Fi-apparaten in huis en het kan daarom zin hebben om naar een betere oplossing voor je draadloze netwerk uit te kijken. Een mesh-netwerk is nog wel een vrij prijzige oplossing, maar als je daarmee veel frustraties kunt besparen is dat ook wat waard. Heb je een Google-huishouden, dan kun je nog steeds kiezen voor de Google Wifi uit 2017, die nog prima presteert. Maar wil je iets beters, dan raden we de Nest Wifi aan.

Het oudere systeem heeft wel een iets andere installatie. Je gebruikt bijvoorbeeld de Google Wifi-app voor bepaalde taken. Het voordeel van de Nest Wifi is dat je er een Google Home-speaker bij krijgt meegeleverd. Dat scheelt weer ruimte.

Dit zijn de prijzen:

Router + punt: €259

Alleen router: €159

Extra punt: €139

Een set met router en punt van Google kost €259, ongeveer net zoveel als een pakket met 3 stuks Eero van €279 (je deze zelf vanuit Duitsland of een ander land moeten importeren). Google biedt echter betere dekking en hogere snelheden dan Eero. Kies je voor de Eero Pro of de systemen van Linksys of Netgear, dan ben je meestal meer geld kwijt. Op zich heb je met de Google Nest Wifi toch een prima deal, wat ons betreft. Wel vinden we de prijs voor extra punten vrij hoog.

Voor 200 vierkante meter heb je één router nodig. Voeg je een punt toe, dan heb je nog eens zo’n 150 vierkante meter extra dekking. Je kunt terecht bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en de Google Store.