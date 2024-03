Op zoek naar een goede MacBook-sleeve kwamen we de hoezen van Harber London op het spoor. Het uiterlijk doet meteen denken aan dat van Mujjo, maar dan met een veel groter assortiment: van kabeltasjes tot paspoorthoezen en natuurlijk ook iPhone- en MacBook-hoezen. Je kunt ze bestellen in drie kleuren leer, vaak in combinatie met vilt. In deze beknopte review kijken we naar de Magnetic Envelope Sleeve For iPhone (€70,95) en de Magnetic Envelope Sleeve For MacBook (€113,95). Dat zijn prijzen die op het niveau liggen van Apple’s eigen accessoires. Krijg je voor dat geld ook een betere kwaliteit? We vertellen het in deze review!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De hoezen zijn voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Harber London-hoezen in het kort

Hoezen, tassen en andere accessoires, voornamelijk gemaakt van leer

Ontworpen in Londen, handgemaakt in Spanje

Geen importkosten, omdat de producten vanuit Spanje worden verstuurd

Meeste producten zijn verkrijgbaar in Tan (lichtbruin) en Black (zwart), sommige ook in Navy (donkerblauw) en Deep Brown (donkerbruin)

1 jaar garantie

Verkrijgbaar: alleen via de Harber London-website

Wie is Harber London?

Eigenlijk kwamen we terecht bij Harber Londen, toen we op zoek waren naar een laptophoes van Mujjo. Maar sinds het Nederlandse merk is overgenomen door een Brits bedrijf lijkt de aandacht wat te zijn verschoven. Er zijn nog maar drie laptophoezen op de site te vinden en de helft daarvan is uitverkocht. Mocht je op zoek zijn naar een alternatief, dan lijkt Harber London (ook Brits) een goede vervanger. Daar vind je maar liefst 12 laptophoezen, leverbaar voor bijna elk formaat MacBook. Er zijn ook 9 verschillende iPhone-hoezen en je hebt keuze uit 11 iPad-hoezen, allemaal in dezelfde herkenbare stijl en gemaakt van leer. Op de website is te lezen dat Harber in 2012 is gestart uit onvrede omdat er geen goede laptophoezen verkrijgbaar waren. Inmiddels is het assortiment flink uitgebreid, met onder andere rugzakken en andere lederwaren. Het kost wat knaken, maar je zou heel veel dagelijkse spullen zoals hoezen en portemonnees kunnen vervangen door de leren producten van Harber, allemaal in dezelfde stijl.

Als je iets besteld wordt dit verstuurd vanuit Spanje, zodat je niet te maken hebt met importkosten. Al twee dagen na de bestelling werden de hoezen bezorgd, in een mooie cadeauverpakking met strik.

Magnetische MacBook-hoes van Harber London

We beginnen met de MacBook-hoes. Zelf vind ik een rits niet zo heel handig als je je MacBook snel tevoorschijn wilt pakken, maar ik wil ook niet dat de laptop zomaar uit de hoes kan glijden. Ik koos daarom de Magnetic Envelope Sleeve For MacBook (€113,95), die verkrijgbaar is voor tien verschillende MacBook-formaten. Deze hoes heeft als pluspunt dat je de MacBook kunt opladen terwijl hij in de hoes zit (zie foto hieronder). Heb je liever een slim-fit hoes, een ruimzittende hoes, eentje met rits of gemaakt van niet-dierlijke producten, dan vind je ook die in de collectie.

Er is keuze uit twee kleuren: bruin of zwart. De voorkant en klep van deze hoes zijn gemaakt van leer, terwijl de achterkant is gemaakt van donkergrijs wolvilt. Dit is behoorlijk dik materiaal, waardoor de hoes in totaal best fors wordt. De hoes sluit aan de bovenkant met twee magneten, die je gemakkelijk los kunt halen. De klep kun je helemaal naar achteren wegklappen, zodat je snel toegang hebt tot je MacBook.

Heb je liever een wat strakkere hoes, dan vind je die ook in het assortiment. Wat daarbij opvalt is dat leer niet eens het duurste materiaal is. Er is ook een (uitverkochte) hoes van €141,95 die gemaakt is van recycled plastic flessen. De leren Slim Leather-case kost ‘maar’ €94,95. Dat is nog steeds veel geld als je gangbare MacBook Air-hoezen kijkt, maar je krijgt dan ook wel een hoes die robuust is gemaakt en lang meegaat.

Het grootste bezwaar dat ik heb tegen de gekozen hoes, is dat het allemaal wel erg degelijk is (ook al klinkt dat gek). De gekozen materialen zijn soepel, maar wel wat dik en zwaar. De hoes weegt alleen al bijna 350 gram. Met de MacBook erin is de hoes op zijn dikste punt bijna 3,5 cm dik. Dat is prima als je de MacBook meestal onder de arm draagt en meeneemt. Maar als je de MacBook in een rugtas stopt is het een vrij dik pakket en in een laptop-rugzak blijft er dan bijna geen opbergruimte meer over voor andere spullen. We hebben dit getest in een Bobby-rugzak, die aan de binnenkant toch al niet zo ruim is. Let dus op dat je weet wat je koopt: het is allemaal gemaakt van prima materiaal, maar je MacBook neemt in de tas wel flink wat meer ruimte in.

Magnetische iPhone-hoes van Harber London

Omdat we ook benieuwd waren naar de bruine kleur die overal in het assortiment van dit merk te vinden is, bestelden we ook een leren iPhone-hoesje, de Magnetic Envelope Sleeve For iPhone (€70,95). Deze kost net zoveel als de FineWoven-case van Apple (€69,-) maar wat je krijgt is totaal anders. De hoes van Harber London is ook gemaakt van leer met wolvilt aan de binnenkant. Aan de buitenkant zit hetzelfde gekruisde stiksel en de hoes sluit met een enkele magneet. In dit geval is het viltmateriaal iets minder dik, waardoor de dikte wel acceptabel blijft. Je kunt de iPhone opladen terwijl deze in de hoes zit, zoals ook bij de MacBook-hoes het geval was.

Maar ook in dit geval is alles vrij groot. Ik bestelde de variant voor de iPhone 15 Pro, die er soepel in glijdt. Toch past de veel grotere iPhone 15 Pro Max er zonder veel moeite ook in. Dat geeft wel aan dat het hele pakketje in dit geval ook vrij groot is. Je steekt de hoes niet meer zo gemakkelijk in je broekzak.

Pluspunt van zo’n ruim hoesje is overigens wel dat je er jarenlang plezier van hebt. Gezien de constructie zal dit hoesje vrijwel niet kapot gaan en in de loop van de tijd alleen maar mooier worden. Nog een ander pluspunt is dat ook je toekomstige iPhones erin passen, tenzij je erg van toestelformaat gaat wisselen.

Tot slot vind ik een pluspunt dat je meteen kunt zien dat dit echt leer is. Ik twijfel bij sommige leren accessoires wel eens of het echt leer is, omdat het er vrij vlak en mat uit ziet (zoals bij de onlangs geteste ‘leren’ bureaumat van Satechi). En als je dan in de kleine lettertjes gaat kijken blijkt er toch ‘PU leather’ of ‘vegan leather’ op te staan. Bij de accessoires van Harber London heb je die twijfel niet: je voelt en ziet meteen dat het van echt leer is gemaakt. Zelf zou ik het grappig vinden als de fabrikant ook glimmende varianten uitbrengt, die al wat zijn voorgesleten, zodat het materiaal nog meer tot z’n recht komt. Maar ach, als je deze hoes een halfjaartje gebruikt krijg je dat ook wel eigenhandig voor elkaar.

Score 8.3 Harber London Magnetic Envelope €113,95 voor MacBook-hoes Voordelen + Handgemaakt en mooi afgewerkt

Vilt gemaakt van echt schapenwol

Verkrijgbaar in heel veel varianten en maten

Bijpassende accessoires van hetzelfde materiaal verkrijgbaar

Kwalitatief goed materiaal Nadelen – Beperkt aantal kleuren

Maakt je iPhone of MacBook wel wat groter

Conclusie review Harber London-hoezen

De hoezen die wij getest hebben zijn van mooie materialen gemaakt en hebben een luxe uitstraling, al vanaf het moment dat je de cadeauverpakking openmaakt. Wel moet je er rekening mee houden dat sommige hoezen door het gebruikte materiaal vrij dik en zwaar zijn. Op zich is dat een gunstige eigenschap, want het bevestigt dat voor kwalitatief goede materialen is gekozen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat zo’n wat dikkere hoes ook nog in je tas of broekzak moet passen. Heb je het liever zo compact mogelijk, dan kun je beter de slim-fit cases nemen in plaats van de varianten met rits of magneet.

