Bekijk onze review van de iRing Mag, een magnetische ring voor je iPhone. Hiermee kun je je iPhone stevig vastpakken en neerzetten. We hebben de iRing Mag getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Als je denkt aan een vingerring voor je iPhone, dan duikt al snel de naam PopSockets op. Deze fabrikant heeft al meerdere MagSafe-accessoires uitgebracht, die je zonder lijm en plakstrips aan je toestel kunt vastmaken. Maar er is nog een andere aanbieder die sinds een tijdje de omslag naar magnetisch heeft gemaakt: iRing. Je kunt kiezen uit verschillende ringen, hoesjes en zelfs transparante wallets met ring. Wij hebben de MagSafe-compatibele ring bekeken en getest, die overigens ook in minder felle kleuren te koop is.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het product is getest in oktober 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De fabrikant heeft de iRing beschikbaar gesteld om te testen.

iRing Mag in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iRing Mag:

MagSafe-compatibele ring

Geschikt voor iPhone 12 en nieuwer

Kan 360 graden ronddraaien en 180 graden kantelen

iPhone is horizontaal en verticaal te plaatsen

Handig voor videobellen, video’s kijken en zelfs voor Standby.

Verkrijgbaar bij Bol.com en Amazon voor ca. 20 euro.

Design iRing Mag voor iPhone

Er zijn al verschillende oplossingen bedacht om je iPhone steviger vast te houden en op z’n kant te zetten. Soms is het een uitklapbaar voetje op een beschermhoes of een blokje waar je je iPhone in kunt zetten. iRing pakt het vrij simpel aan, met een 360 graden draaibare ring die je voorheen achterop je iPhone moet plakken. Met de komst van MagSafe zijn er weer nieuwe mogelijkheden bijgekomen. De iRing Mag is magnetisch en gemakkelijk vast te plakken. Op momenten dat je de ring niet nodig hebt, is hij in een seconde of twee weer te verwijderen. Zonder lijmsporen. De ring zorgt dat je iPhone minder snel uit de hand valt, bijvoorbeeld tijdens het maken van selfies.

Wij hebben de iRing getest in de kleur Violet (lichtpaars), maar je kunt ook kiezen uit wit, blauw, groen, roségoud, wit of zwart. De prijs ligt rond de 20 euro. Je kunt de iRing rechtstreeks achterop je iPhone plakken of gebruik maken van een geschikt hoesje. Mocht je hier niet over beschikken, dan heeft iRing ook transparante hoesjes met ingebouwde MagSafe-compatibele magneten.

Het is dus geen officieel MagSafe-product, maar het werkt in feite net zo goed. De iRing-hoesjes zijn voor ca. 15 euro verkrijgbaar en dat is ook heel redelijk in vergelijking met de officiële transparante hoesjes van Apple. Ze zijn verkrijgbaar voor diverse iPhone 13- en iPhone 14-modellen. Voor de iPhone 15-modellen heb ik ze nog niet kunnen vinden.

iRing Mag in gebruik

Het gebruik van de iRing vereist weinig uitleg. Haal de ring uit de verpakking, plak ‘m achterop je iPhone en je bent klaar. Je hebt hiervoor een toestel met MagSafe nodig, dus een iPhone 12 of nieuwer. De MagSafe-ring heeft een behoorlijke kracht, waardoor je flink moet trekken om de ring weer los te krijgen. Maar dat is alleen maar gunstig; je weet dan in ieder geval zeker dat de iPhone niet zomaar los raakt.

Ik heb eerder de Belkin MagSafe-houder getest, die je ook als vingerring kunt gebruiken. Die is een stuk duurder (€35 bij Apple) maar ook iets veelzijdiger. Je kunt de Belkin aan je MacBook-scherm hangen en dan gebruiken voor videogesprekken. Dit leek aanvankelijk een briljante oplossing, maar om heel eerlijk te zijn: ik gebruik deze houder vooral als vingerring en stand, niet om mee te videobellen. En nieuwe mogelijkheden zoals Desk View (iemand laten meekijken naar spullen op je bureau) klinken interessant, maar hoe vaak gebruik je het nou uiteindelijk? Ik in ieder geval niet. Een ander minpunt van deze magnetische ring is dat de verf op het metalen gedeelte wat gaat afbladderen als je ze samen met een sleutelbos in je broekzak bewaart. Maar dat is gemakkelijk te voorkomen door ze niet aan dergelijke ‘extreme’ omstandigheden bloot te stellen.

Daarnaast heb ik een €5 kostende magneetring van een Japans/Koreaanse winkel getest, die duidelijk van mindere kwaliteit is. Deze kun je gebruiken als vingerring, maar na een paar keer gebruik wordt de ring al snel ‘lam’, waardoor hij niet meer op z’n kant kan staan.

De iRing Mag met Belkin-ring (zwart) en goedkope ring (wit).

In vergelijking met deze twee producten is de iRing een mooie tussenoplossing. De ring is geschikt als vingerring en als stand, is behoorlijk robuust uitgevoerd en verliest ook na langdurig gebruik niet z’n stugheid bij het bewegen van de ring. Ook mooi is dat hij 360 graden rond te draaien is en 180 graden beweegbaar is. Bij gebruik als verticale stand kun je de iPhone bijna rechtop zetten (net geen 90 graden). In horizontale stand is dit uiteraard een stuk minder, vanwege de lengte van het toestel.

Een grappig detail is dat er wat ruimte is achter het raampje van de iRing Mag. Je zou hier kleine items zoals een simkaart of microSD-geheugenkaartje in kunnen stoppen. Daar is het niet voor bedoeld, maar mocht je even iets kleins willen opbergen zodat je het niet kwijtraakt, dan kan dat. De iRing Mag is compacter dan soortgelijke producten van PopSockets, omdat de onderste magneten (voor uitlijning) ontbreken. Je moet dus even zelf opletten of de ring helemaal goed uitgelijnd zit. Maar eerlijk gezegd: hij werkt net zo goed als hij er een beetje gedraaid of totaal uit het lood op is geplakt.

Score 8.2 iRing Mag €22,95 Voordelen + Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Ring is stug en wordt ook na langdurig gebruik niet 'lam'

Meerdere standen met 360 graden ronddraaien en 180 graden omklappen

Ruimte om kleine dingen op te bergen

Redelijke prijs t.o.v. concurrentie Nadelen - Geen officieel MagSafe-product

Geen uitlijn-magneetstrip aan de onderkant

Conclusie iRing Mag voor iPhone

De iRing Mag is een prima oplossing als je een magnetische ring zoekt voor je iPhone. Zeker als je je iPhone zonder hoesje gebruikt is de kans op schade bij vallen erg groot. Met zo’n ring heb je meer houvast, bijvoorbeeld tijdens het maken van selfies. Ook is de ring te gebruiken als stand. Hij kan horizontaal of verticaal staan en blijft stevig op z’n kant, ook als de ring maar gedeeltelijk is uitgeklapt. De ring blijft stug en zit stevig magnetisch vastgeplakt achterop je iPhone, waar hij (met wat trekkracht) weer gemakkelijk te verwijderen is. Leuk is dat je kunt kiezen uit verschillende kleuren. Het is veel minder een mode-item dan de PopSockets, maar hij is tegelijk een stuk compacter.

iRing Mag kopen

De iRing-producten zijn verkrijgbaar bij een beperkt aantal winkels:

Bovendien vind je bij Amazon diverse kloonproducten die soms iets goedkoper maar ook wel eens iets duurder zijn. Over de kwaliteit daarvan kan ik niet zoveel zeggen.