De AirCard is een platte tracker met Apple Zoek mijn-functionaliteit, gemaakt door Rolling Square. Maar het is ook een digitaal visitekaartje met NFC en een QR-code, waarmee je contactgegevens kunt uitwisselen.

AirCard review

Er zijn al enkele platte trackers met Zoek mijn, waarvan we er een aantal besproken hebben. De bekendste zijn de Chipolo Card Spot en de Eufy Security SmartTrack Card. En nu is er de AirCard, die nog iets meer te bieden heeft: een digitaal visitekaartje dankzij NFC en een QR-code. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst een papieren visitekaartje van iemand hebt gekregen, maar voor mij is het alweer een behoorlijke tijd geleden. Zelfs tijdens beurzen en evenementen zie ik het nog zelden en met de komst van NameDrop lijkt het visitekaartje helemaal overbodig geworden. Of kan Rolling Square mij overtuigen van het tegendeel?

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De AirCard is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



AirCard in het kort

Platte tracker met Zoek mijn-koppeling

Gemaakt door Rolling Square

Ongeveer zo dik als twee creditcards (2,2 mm)

Voorzien van NFC en QR-code

Materiaal: aluminium en glas

Speaker met 105 decibel hard geluid

Geen verwisselbare batterij

Verkrijgbaar bij Bol.com en andere winkels

Prijs: €39,90 per stuk

Design van de AirCard

De AirCard wordt gemaakt door Rolling Square, een Zwitsers bedrijf dat zich richt op ’tech minimalisten’. Toch is de AirCard zelf niet zo minimalistisch: het is een nogal drukke tracker in vergelijking met de matzwarte kaarttrackers van Chipolo en Eufy. Sterker nog, het is een behoorlijke eyecatcher dankzij het gebruik van getemperd glas, waardoor de technische componenten vanaf de buitenkant zichtbaar zijn. De behuizing zelf is gemaakt van CNC-bewerkt aluminium. Terwijl de concurrentie gebruik maakt van plastic, trekt deze kaart meteen je aandacht door het futuristische uiterlijk, dat aanvankelijk alleen maar vraagtekens oproept. Je ziet dat er extra techniek in zit. Maar wat kun je ermee?



De AirCard is zo groot als twee creditcards en past dan ook in je portemonnee of pashoesje.

Eerdere producten van Rolling Square maakten ook al een kwalitatief goede indruk wat materiaal en constructie betreft. Ook hebben ze vaak verborgen extra’s, zoals een usb-kabel met vijf verschillende aansluitingen. In onze reviews van de Incharge-kabels lees je daar meer over.



Net als de eerder getest trackers is de AirCard twee creditcards dik.

Met deze AirCard pakt het bedrijf nog eens extra uit. Het product is tot stand gekomen dankzij een succesvolle Kickstarter-campagne waarbij $800.000 werd opgehaald en straalt een soort enthousiasme uit dat duidelijk is opgevallen bij het publiek. De campagne was al binnen 3 minuten gefund. Ook nu nog kun je je bestelling via Kickstarter plaatsen en je betaalt dan €39,- per stuk.

De AirCard heeft een 105 decibel speaker, wat behoorlijk luid is. We probeerden de kaart terug te vinden op een andere etage en dat lukte aardig goed, zelfs als de tracker in een tas zit. De interne batterij gaat 2,5 jaar (30 maanden) mee en is niet verwisselbaar. Daarna kun je de kaart tegen 50% korting inruilen voor een nieuwe of ‘m blijven gebruiken als visitekaartje. De NFC- en QR-functies blijven gewoon actief. Verder geeft de kaart herinneringen als je hem ergens achterlaat en is er een verloren-modus om te zorgen dat je je spullen terugkrijgt.

AirCard in gebruik

Het belangrijkste doel van de AirCard is dat je je portemonnee kunt terugvinden via Apple’s Zoek mijn-netwerk. Daarnaast is het zoals gezegd een virtueel visitekaartje. Ben je op een evenement en wil je je contactgegevens uitwisselen, dan kan iemand anders met een iPhone op de NFC-tag tikken of de QR-code scannen. De informatie wordt dan naar deze persoon gestuurd. Dit gebeurt via sherr.it, een eigen online dienst van Rolling Square waar je eerst een account moet aanmaken. Je legt hierin je telefoonnummer, e-mail, linkjes naar sociale accounts en andere informatie vast. Daarmee bepaal je ook welke info wordt uitgewisseld.

Nu heb ik nog wel ergens een Popl-bandje liggen met een soortgelijke NFC-functie. Ook daarvoor moest ik een account aanmaken en daarna heb ik het nooit meer gebruikt. Ik ben dan ook wat huiverig om al deze privégegevens bij alwéér een online dienst achter te laten. Maar je zult wel moeten als je alles uit dit accessoire wilt halen. Van de andere kant: als je je persoonlijke info uit het iPhone-adresboek deelt, staat daar vaak ook wel wat informatie in die je eigenlijk niet wil delen met een zakelijk contact (zoals je geboortedatum en privéadres). Door dit via een aparte dienst te regelen kun je precies bepalen wat je openbaar wilt maken.

Bij aankoop krijg je een ‘levenslang’ abonnement op sherr.it. Tja, dat is natuurlijk relatief: zolang Rolling Square bestaat zal het ongetwijfeld beschikbaar blijven, maar erg veel stelt het verder ook niet voor. De hoeveelheid data die je opslaat is erg beperkt en waarschijnlijk past het hele klantenbestand van Sherr.it in een 5GB iCloud-account (waar de data wordt opgeslagen wordt overigens niet gezegd en de bijbehorende website bevat geen informatie).



Erg cool is dat je de componenten van de AirCard door het glas heen kunt zien.

Ingebruikname van de kaart is net zo makkelijk als een AirTag. Je doet dit via de Zoek mijn-app, waarna de tracker op het tabblad Objecten verschijnt. Je kunt de kaart een eigen naam en emoji geven. Het digitale visitekaartje stel je in door de QR-code te scannen en een sherr.it account aan te maken. Daarna voeg je je gegevens toe.

Score 8.1 Rolling Square AirCard €39 Voordelen + Cool uiterlijk met transparante delen

Luxe materialen (aluminium en glas)

Dezelfde prijs als plastic concurrenten

Werkt met Apple's Zoek mijn

Verloren-modus bij zoekraken

Herinnering als je je spullen achterlaat Nadelen – Batterij niet te vervangen (maar is ook bijna niet mogelijk bij deze dikte)

Virtueel visitekaartje werkt met eigen adressendienst

Conclusie AirCard review

Er zijn wel meer aanbieders van platte Zoek mijn-trackers, maar als je naar de prijs kijkt (€39,-) is de AirCard toch wel een interessante optie. Bij de concurrenten krijg je een simpele matzwarte kaart van plastic, terwijl de makers van AirCard er echt iets bijzonders van hebben gemaakt. Deze tracker is een eyecatcher en zal zeker gespreksstof opleveren als je ‘m tevoorschijn haalt. Als ik €39,- zou willen uitgeven voor een dergelijke tracker, zou ik alleen al voor het mooie uiterlijk voor deze fabrikant kiezen. Het is leuk dat er nog wat extra functies bij zitten, maar voor mij geeft dat niet de doorslag.

Jammer is dat je voor het uitwisselen van adresgegevens bent aangewezen op Rolling Square’s eigen service. Door de komst van NameDrop is er nu al een simpele manier om je contactdata uit te wisselen en het voegt voor mij dan niet zoveel toe. Verder vind ik het jammer dat bedrijven in deze tijd nog producten uitbrengen die geen verwisselbare batterij bevatten. Het materiaal (aluminium en glas) is gelukkig wel te recyclen.

AirCard kopen

De AirCard is nog maar op een beperkt aantal plekken te koop, waaronder Kickstarter (€8 verzendkosten). Je kunt via Bol.com rechtstreeks bij de Nederlandse distributeur bestellen of via accessoirewinkels zoals SBSupply.