Veel Apple-gebruikers maken gebruik van iCloud-sleutelhanger om gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan. In deze tip lees je hoe je daar supersnel bij kunt, waaronder via Siri. Dit is vooral handig op de Mac, waarmee je in een paar klikken al je wachtwoorden kunt bekijken.

Als je je gebruikersnamen en wachtwoorden in iCloud-sleutelhanger bewaart, krijg je in sommige apps automatisch de vraag of je deze wil invullen. Dat gebeurt als je iPhone herkent dat je gegevens hebt opgeslagen voor een bepaalde dienst. Maar soms wordt de dienst niet herkend of wil je bijvoorbeeld alleen even een wachtwoord kopiëren. Hoe kun je dan iCloud-sleutelhanger snel openen? Dat kan op meerdere manieren! We leggen het uit voor je iPhone, iPad en Mac.

iCloud-sleutelhanger snel bekijken via Siri en de Opdrachten-app

We beginnen met de snelste manier om zowel op je iPhone, iPad als Mac de inloggegevens in iCloud-sleutelhanger te bekijken. Met een speciale opdracht voor de Opdrachten-app word je meteen naar het juiste onderdeel van je Instellingen- of Systeemvoorkeuren-app gebracht.

Snel je wachtwoorden inzien via Siri en de Opdrachten-app is eenvoudig in te stellen. Op de Mac heb je minimaal macOS Monterey nodig. Zo werkt het:

Zorg ervoor dat de Opdrachten-app is geïnstalleerd. Voeg de Wachtwoorden-opdracht toe via deze Apple-website (wordt automatisch geopend in de Opdrachten-app). Maak je geen zorgen: niemand behalve jijzelf ziet je wachtwoorden. Bekijk het Mijn opdrachten-tabblad in de Opdrachten-app en kies Wachtwoorden. Indien gevraagd, bevestig dat je de opdracht wil uitvoeren (eenmalig). De Instellingen- of Systeemvoorkeuren-app wordt geopend. Verifieer je identiteit en bekijk je opgeslagen inloggegevens.

Nu je deze opdracht hebt geïnstalleerd, kun je altijd tegen Siri zeggen: “Hé Siri, wachtwoorden”. Je wordt dan razendsnel naar de Instellingen-app gebracht. Een andere optie is om een Opdrachten-widget toe te voegen aan je beginscherm. Hoe je een widget kunt toevoegen, lees je in onze tip.

Op de Mac zal de opdracht automatisch in de menubalk worden getoond. Klik op het Opdrachten-symbool en dan op Wachtwoorden. Je kunt daarnaast ook nog een app-symbool toevoegen aan je Dock om vanuit daar snel iCloud-sleutelhanger te bekijken. Klik daarvoor met je rechtermuisknop op de Wachtwoorden-opdracht en selecteer Voeg toe aan Dock. Om alle wachtwoorden te bekijken, hoef je alleen maar te verifiëren met Touch ID, je Apple Watch of je gebruikerswachtwoord.

iCloud wachtwoorden inzien via Instellingen of Systeemvoorkeuren

Geen zin om met Siri of de Opdrachten-app te werken? Dan kun je ook vrij eenvoudig zelf naar iCloud-sleutelhanger navigeren. Dat doe je via de Instellingen- of Systeemvoorkeuren-app. Let op: op de Mac werkt dit pas sinds macOS Monterey. Heb je een ouder besturingssysteem, update dan of volg de onderste tip op deze pagina.

Open de Instellingen-app (iPhone en iPad) of Systeemvoorkeuren-app (Mac). Op de iPhone en iPad moet je hier een beetje voor scrollen. Selecteer Wachtwoorden, te herkennen aan het sleutelsymbool. Verifieer je identiteit en bekijk je opgeslagen inloggegevens.

Alleen iPhone en iPad: wachtwoorden invullen vanuit apps

Op de iPhone en iPad kun je vanuit bijna iedere app je iCloud-sleutelhanger bekijken. Een voorwaarde is wel dat er een inlogveld wordt herkend. Bovendien is het wat ons betreft ook niet altijd de makkelijkste manier om te werk te gaan. Volg deze stappen:

Open een app en selecteer een inlogveld. Dit kan iedere app zijn met zo’n veld. Tik boven je toetsenbord op Wachtwoorden of tik op het sleutelsymbool. Verifieer je identiteit en bekijk je opgeslagen inloggegevens.

Alleen Mac: inloggegevens bekijken via Safari

Ben je al bezig in Safari op de Mac, gebruik dan deze stappen om snel bij je wachtwoorden te komen. Overigens is dit de enige manier om je wachtwoorden te bekijken als je een ouder besturingssysteem dan macOS Monterey hebt geïnstalleerd. Zo werkt het:

Open Safari op je Mac. Ga naar de Safari-voorkeuren. Je kunt hiervoor Command + , (komma) gebruiken of linksboven op Safari > Voorkeuren klikken. Klik op het Wachtwoorden-tabblad, verifieer je identiteit en bekijk je opgeslagen inloggegevens.

Wist je dat iCloud-sleutelhanger ook codes voor tweestapsverificatie kan opslaan? Dit maakt inloggen bij diensten die dit vereisen makkelijker. Overigens maakt het niet uit als je nu een andere wachtwoorden-app gebruikt, want je kunt eenvoudig wachtwoorden importeren in iCloud-sleutelhanger. Lees onze tip om te zien hoe het werkt.