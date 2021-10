De Zoek mijn-app heeft in iOS 15 enkele handige verbeteringen gekregen. In dit artikel leggen we uit welke het zijn en wat je eraan hebt.

Nieuwe iOS 15 functies voor Zoek Mijn

Het Zoek mijn-netwerk heeft met de komst van iOS 15 drie verbeteringen gekregen, waardoor je nog makkelijker je spullen kunt terugvinden. Zo krijg je een waarschuwing als je apparaten of accessoires vergeet mee te nemen en kun je ook apparaten terugvinden die offline zijn. Hieronder bespreken we ze in detail:

#1 Waarschuwing als je je device vergeet

Eén van de kritiekpunten bij de introductie van de AirTag was dat je niet werd gewaarschuwd als je je tas of sleutelbos ergens liet liggen. Nadat je bent vertrokken kom je er misschien pas een uur later achter dat je sleutelbos nog ergens anders ligt. In iOS 15 is dat verleden tijd, want je kunt nu een waarschuwing krijgen als je te ver verwijderd bent van je iPhone, MacBook, AirTag of ander apparaat. Deze functie heet ‘Melding indien achtergelaten‘.

Met de nieuwe functie wordt het moeilijker om per ongeluk spullen te laten slingeren. Deze meldingen laten een geluid horen als je ver genoeg van een apparaat bent verwijderd. Je kunt het ook gebruiken voor andere accessoires die het Find My-netwerk gebruiken. Je moet dit per accessoire en apparaat inschakelen. Je kunt ook locatiegebaseerde uitzonderingen instellen, bijvoorbeeld bij een iPad die meestal thuis ligt. Je wilt alleen een melding als je de iPad elders hebt laten liggen, maar niet telkens als je de deur uitgaat zonder iPad. Bekijk in onze tip hoe het werkt.

Bekijk ook Zo krijg je een waarschuwing als je je Apple-device vergeet Ben je nogal vergeetachtig, dan kan het handig zijn om gebruik te maken van zogenaamde Separation Alerts. Daarbij krijg je een melding als je je Apple-device ergens achterlaat. Je kunt zelf instellen op welke locaties je gewaarschuwd wilt worden.

#2 Zoek mijn ook voor gewiste en offline devices

Ook nieuw in iOS 15 is dat je toestellen kunt vinden die uitgeschakeld of gewist zijn. Dit is handig bij een gestolen iPhone of als een zoekgeraakte iPhone een bijna lege batterij heeft. Het werkt met een iPhone 11 of nieuwer.

Ook kan het Find My-netwerk nu zoekgeraakte devices zien nadat ze zijn gewist. Dit werkt alleen als het activatieslot actief is en het toestel nog op jouw Apple ID staat geregistreerd. Eerder was het zo dat wissen van het toestel werd afgeraden, omdat je dan niet langer in staat bent om de locatie op de vragen. Om te voorkomen dat je gestolen iPhone toch nog verkocht kan worden door een kwaadwillende, staat er op het openingsscherm duidelijk dat het toestel vergrendeld, vindbaar en nog steeds eigendom is van iemand anders.

Bekijk ook Activeringsslot op de iPhone, iPad en Apple Watch: activeren, uitschakelen en meer Het Activeringsslot op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac beschermt je tegen onrechtmatig gebruik van een verloren toestel. Maar hoe schakel je Activeringsslot in en hoe haal je dit er weer af, bijvoorbeeld als je je toestel wil verkopen? In dit artikel lees je alles.

#3 Widget voor Zoek mijn-items

Je kunt nu via een widget op je beginscherm alle persoonlijke items in de gaten houden. Ook kun je zien waar vrienden uithangen, zonder de Zoek mijn-app te openen. Zoek mijn heeft een eigen widget in iOS 15, die voor personen en items werkt. Ook goed nieuws is dat je sinds watchOS 8 je AirTag ook via de Apple Watch kunt zoeken. Voorheen werkte dit alleen voor personen.

iOS 15 heeft nog meer widgets gekregen, onder andere voor contacten, slaap, Game Center, App Store en Mail. Deze widgets kun je sinds iPadOS 15 ook op het beginscherm van je iPad gebruiken. Standaard worden deze als slimme stapels getoond. Hierdoor neemt het minder ruimte in op je scherm. Weten hoe dat werkt? Check onze tip!