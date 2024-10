Amazon Prime Video krijgt advertenties, ook in Nederland. Wie dat niet wil, kan tegen betaling een duurder abonnement afsluiten. Eerder werden de reclames al in andere landen ingevoerd, waaronder de VS.

Sinds eind januari toont Amazon Prime Video al reclames in meerdere landen. Nederland bleef tot nu toe buiten schot, maar de streamingdienst heeft nu bekendgemaakt dat vanaf 2025 ook bij ons reclames te zien zullen zijn. Je zult populaire series zoals The Rings of Power, The Boys en Clarkson’s Farm dan voortaan met onderbreking moeten kijken. Wel belooft Amazon dat er minder reclame-onderbrekingen te zien zullen zijn dan bij andere streamingdiensten, zoals Netflix en Disney. Die laten per uur kijken ongeveer vier minuten aan reclames zien. In de VS, waar Amazon al reclames toont, gaat het om twee tot drieënhalve minuut aan reclames.

Amazon: ‘Reclame is nodig’

De stap is volgens Amazon nodig “om te kunnen blijven investeren in interessante content” te blijven aanbieden”. Dat argument hebben we al eens vaker gehoord. Vaak wordt het gebruikt om een prijsverhoging te verklaren, of om het accountdelen aan te pakken. Dat heeft tot gevolg dat veel streamingdiensten jaarlijks hun abonnementsprijzen omhoog bijstellen. Het goede nieuws is dat Amazon dit niet van plan is: Prime Video blijft ook in 2025 gewoon €4,99 per maand kosten. Maar je krijgt er dan wel reclames tussendoor.

Nieuw reclamevrij abonnement bij Prime Video

Wil je reclamevrij blijven kijken, dan moet je meer gaan betalen. Amazon gaat in 2025 een nieuw reclamevrij abonnement invoeren dat een stuk duurder is. Hoeveel dit is gaat het bedrijf nog bekendmaken, maar in de VS ging het om een prijsverhoging van $2,99 extra ten opzichte van het standaardabonnement. Rond de introductie zal Amazon daar meer over bekendmaken.

In de VS ging eind januari 2024 al de reclameversie van Amazon Prime Video, nadat de streamingdienst al per e-mail aankondigde dat er “beperkte reclame” aan zat te komen. We kunnen aan de hand van de ervaringen in de VS al redelijk goed voorspellen wat eraan zit te komen. Sommige reclames verschijnen vooraf in beeld, terwijl andere een onderbreking zijn in de film of serie die je zit te kijken. Analisten verwachtten dat maar weinig Amerikanen zouden opzeggen en dat blijkt ook wel uit de cijfers: Amazon Prime Video is nog steeds marktleider in de VS met 22% van de kijkers. Apple TV+ blijft daar ver achter met maar 8% marktaandeel. Toch heeft Apple TV+ ook reclame, al zal dat niet door iedereen zo worden opgevat. Voorafgaand aan het kijken van een film of serie krijg je eerst een promotiefilmpje voor andere content op Apple TV+ te zien.

Prijsverhogingen en reclames om de kosten te dekken

Vooral in de VS kun je moeilijk om de webwinkel van Amazon heen en veel mensen hebben het Prime-lidmaatschap vooral vanwege de gratis verzendkosten en de extra deals op momenten zoals Amazon Prime Day. Het was ook eigenlijk te mooi om waar te zijn: een videostreamingdienst met een groot aanbod voor €4,99 per maand (en tot voor kort zelfs €2,99), zonder reclame.

Andere streamingdiensten hebben de afgelopen tijd vaak hun prijzen verhoogd of voerden ook een abonnement met reclame in. Een voorbeeld van reclame bij een alternatieve streamingdienst is Disney+. Met het goedkoopste abonnement aldaar kies je bewust voor kijken met reclames. Disney+ heeft ervoor gekozen om bestaande abonnees gewoon reclamevrij te houden. In plaats daarvan werd er juist een goedkoper abonnement toegevoegd voor mensen die uit eigen beweging kiezen voor reclames in ruil voor een lager tarief. Bij Amazon Prime Video is het omgekeerd: daar moet je extra gaan betalen voor een een reclamevrij abonnement. Ondernemen ze geen actie, dan komen de advertenties vanzelf.

Netflix heeft al ruim een jaar een abonnementsvorm met reclame, maar dat is nog altijd niet beschikbaar in Nederland en België. Bij Netflix is het aantal klanten met een reclame-abonnement slechts 6% van het totaal. Dat zal bij Amazon Prime Video anders liggen, want daar krijgt iedereen standaard reclames te zien tenzij ze zelf upgraden.

