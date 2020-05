Tile dient ook in Europa klacht in tegen Apple

Apple heeft de AirTag nog helemaal niet aangekondigd; er zijn tot nu toe alleen geruchten geweest. Toch ziet Tile nu al de bui hangen en heeft zowel in de VS als in Europa een klacht ingediend. Apple zou de eigen tracker meer rechten in iOS geven dan externe fabrikanten. De AirTag kan worden vastgemaakt aan een tas of jas, net zoals de Tile. Je koppelt het met je iCloud-account en je krijgt een melding als het item te ver van je iPhone verwijderd is. Zo vergeet je nooit meer je tas of een ander belangrijk eigendom. Je kunt ook locaties instellen die je wilt negeren, zodat je je tas op kantoor kan laten liggen en geen melding krijgt. Maar als je later op een terras je tas laat liggen, ontvang je wel een notificatie.



Je kunt ook je contactinformatie opslaan in de tag. Vanaf elk Apple-apparaat kun je je tag in ‘verloren’-stand zetten. Je krijgt dan een notificatie als het item is teruggevonden. Andere Apple-gebruikers kunnen vervolgens meehelpen om jouw tas te vinden, zonder dat ze daar iets actief voor hoeven te doen. Er ontspant een crowdsourced netwerk van apparaten die draadloos met elkaar in verbinding staan, zonder dat je privacy in gevaar komt.

Eén van de klachten van Tile is dat je de Zoek mijn-app niet kunt wissen van je toestel, terwijl dat bij de Tile-app wel mogelijk is. Ook krijg je bij het instellen van een nieuwe iPhone de vraag of je ‘Zoek mijn’ wilt instellen. Voor Tile moet je diep in de instellingen. Ook kan AirTag gebruik maken van de Ultrawideband-chip in de iPhone 11-serie, terwijl Tile dat niet kan. Daardoor is het mogelijk om tot op centimeters de locatie te bepalen. Tile moet regelmatig vragen naar toestemming om de locatie op te vragen, terwijl dat bij ‘Zoek mijn’ niet het geval is.

Apple’s reactie was dat ze gaan samenwerken met externe ontwikkelaars op het gebied van UWB-technologie, maar daar is tot nu toe niets van terechtgekomen. De klachten liggen nu bij de EU, om precies te zijn bij Margrethe Vestager, die verantwoordelijk is voor eerlijke handelspraktijken.

Dr advocaat van Tile schrijft:

In the past twelve months, Apple has taken several steps to completely disadvantage Tile, including by making it more difficult for consumers to use our products and services. This is particularly concerning because Apple’s actions come at the same time that Apple both launched a new FindMy app that competes even more directly with Tile and also began preparing for the launch of a competitive hardware product.

Apple heeft de aantijgingen tegengesproken en zegt dat het te maken heeft met een toenemende aandacht voor privacy. De Europese Commissie gaat het nu onderzoeken.