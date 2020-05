Plex Watch Together

Met Netflix kun je samen films kijken. Ben je geen abonnee van deze streamingdienst, dan kun je ook je eigen filmcollectie samen met een vriend(in) op afstand kijken. Wat je hiervoor nodig hebt is de functie Watch Together van Plex. Met Plex kun je je eigen filmcollectie beheren en streamen vanaf een computer of NAS. De Watch Together-functie is aanvankelijk experimenteel beschikbaar.



Met Plex Watch Together kun je een film of tv-serie uitkiezen en je vrienden uitnodigen om samen te kijken. De software zorgt ervoor dat het afspelen synchroon loopt, zodat iedereen op een bepaald moment hetzelfde ziet. Het is geschikt voor eigen films en tv-series, dus ook voor de zelfgemaakte video’s die je in coronatijd van je kinderen hebt gemaakt. Daarnaast werkt het voor het on-demand aanbod Plex Movie & TV, waarbij je tussendoor reclames te zien krijgt.

Eigen ondertitels

Om een film uit je eigen bibliotheek samen met vrienden te kijken, moet de Plex-server buiten het eigen netwerk bereikbaar zijn. Om te zorgen dat alles synchroon loopt wordt de film namelijk vanuit één bron gestreamd naar alle deelnemers. Ook als twee vrienden precies hetzelfde videobestand op hun harde schijf hebben staan, zal het afspelen worden geregeld door één computer. Ondertitels en audio gelden echter per toeschouwer, dus niet voor de hele groep. Zo kun je ook met een buitenlandse vriend kijken, die de film misschien liever in het Frans of Spaans wil zien. Of met vrienden die Engelse ondertitels willen zien, terwijl jij de ondertitels liever in het Nederlands hebt.

Het handig is dat je vrienden niet over een eigen Plex-server hoeven te beschikken. Je kunt daarbij losse items delen, zodat anderen niet jouw hele bibliotheek te zien krijgen. Alle deelnemers mogen de film bekijken, de film opnieuw starten of naar een andere plek springen. Heb je vrienden die graag zitten te klooien, dan kun je ze beter niet uitnodigen. Pauzeert iemand de film, dan geldt dat voor iedereen.

De uitnodigingen voor een filmavondje verschijnen op het startscherm van de Plex-app. Wil je tijdens het kijken chatten, dan zul je daar zelf voor moeten zorgen, bijvoorbeeld via iMessage of WhatsApp, of door een FaceTime-gesprek of Houseparty te starten. Plex sluit de sessie na drie uur kijken. Is de film dan nog niet voorbij dan zul je zelf moeten aangeven dat je verder wilt kijken. Ook kun je een kijksessie stoppen door lang op de Siri Remote te drukken.

Plex Watch Together werkt op Apple-apparaten (iOS en tvOS), Android (smartphones, tablets en tv’s), FireTV, NVIDIA SHIELD en Roku. Voor Europa zijn de volgende apparaten van belang:

Apple TV (v7.0 en later)

iOS (iOS 7.0 en later)

Android TV (v8.1.0 en later)

Android mobiel (v8.1.0 en later)

Je hebt geen Plex Pass nodig tijdens de betafase, omdat het nog een experimentele functie uit de Plex Labs is. Daarom is het voor nu ook gratis te gebruiken. Later kunnen de minimum systeemeisen veranderen, als blijkt dat het bijvoorbeeld op oudere apparaten niet goed werkt. Je vindt de functie door op de Meer-knop in je app te tikken en vervolgens Watch Together. Na het starten van een Watch Together-sessie krijg je de optie om vrienden te selecteren voor de kijksessie. Je moet wel vrienden zijn met deze gebruiker. Is dat nog niet het geval, dan kun je hem/haar uitnodigen.

Wil je eigen films en video’s kijken vanaf een Plex Media Server, dan moet je deze content met een vriend gedeeld hebben. Lukt het niet, dan kun je het beste de app even herstarten. Uitgenodigde vrienden komen eerst terecht in de lobby. Wacht totdat iedereen erbij is en klaar om te kijken. Daarna start het afspelen automatisch. Meer instructies en tips vind je hier.

Wil je liever met Netflix samen film kijken, check dan eens onderstaande tip.