YouTube heeft een nieuw onderdeel in de iOS-app geïntroduceerd. Met de nieuwe YouTube Explore-tab zoek je naar video's over bepaalde onderwerpen. Het vervangt de vroegere Trending-knop.

YouTube is al sinds de zomer van 2018 bezig met het testen van de nieuwe Explore-tab. In eerste instantie bij een beperkt aantal gebruikers, maar langzaamaan is dit verder uitgebreid. Nu wordt de nieuwe pagina naar alle gebruikers uitgerold. Als je de YouTube-app opent en de meest recente versie hebt, zie je nu onderaan de knoppenbalk een knop Ontdek in plaats van Trending.



YouTube Explore tab nu voor iedereen

Op een speciale pagina legt YouTube de werking van de nieuwe Ontdek-tab uit. Zodra je hierop tikt zie je bovenaan een aantal knoppen waarmee je verder kan filteren. Het gaat onder andere om Muziek, Games en Nieuws, zodat je alleen video’s te zien krijgt die binnen die categorieën vallen.

Afhankelijk van de categorie waar je op tikt, zie verdere filteropties. Bij Muziek zie je bijvoorbeeld de top 100 van muziekvideo’s in Nederland en bij Nieuws kun je verder filteren op kanaal. Het Games-overzicht biedt een verdere filtering op basis van games en geeft ook suggesties voor video’s op basis van je kijkgeschiedenis. Wil je toch liever de trending video’s bekijken, dan kan dat ook met de aparte Trending-knop. YouTube gaat ook suggesties geven voor een maker of artiest die aan populariteit wint. YouTube belooft dit elke dag te updaten.

Het nieuwe tabblad is wel een beetje te vergelijken met de Explore-tab op Instagram. Ook daarvan is het de bedoeling dat je meer gaat ontdekken. Kijk je bijvoorbeeld veel video’s over iPhones, dan krijg je in de Explore-tab nóg meer video’s over dat onderwerp te zien op je iPhone en iPad.