Het bekijken van video’s op de Apple Watch is niet zo’n heel comfortabele bezigheid. Het scherm is klein en er zijn dan ook geen apps van videodiensten zoals YouTube en Netflix te vinden. Wel was er een third party-app waarmee het mogelijk was om YouTube-video’s op de Apple Watch te kijken. We bespraken deze app in de zomer van 2022 in onze rubriek App Gemist en waren er zo enthousiast over dat hij spontaan tot iCulture’s App van de Week werd gekroond. We vonden het leuk om na jaren toch eens YouTube-video’s te kunnen kijken. Je kon ermee video’s zoeken, opslaan en liken. En naarmate je meer video’s keek, werden de suggesties steeds beter. Als extra pluspunt was de app privacyvriendelijk en helemaal gratis. Maar helaas: de app is ermee gestopt.

WatchTube stopt ermee

WatchTube kon willekeurige YouTube-video’s direct op de Apple Watch afspelen en daarbij hoefde je voor de audioweergave niet eens oordopjes te gebruiken. Ook zonder AirPods speelde de app video’s met geluid af. Bij het opstarten kreeg je een overzicht van aanbevolen video’s te zien, maar je kon ook zoeken met spraakopdrachten of door een tekst in te voeren met de Scribble-functie. Voor de dataverbinding maakte WatchTube gebruik van wifi of mobiele data. Dat laatste lukte uiteraard alleen op de Apple Watch 4G-modellen. Ondertitels in verschillende tekstgroottes bekijken en zelfs reacties bekijken: het was allemaal mogelijk. Door aan de Digital Crown te draaien kon je vooruit of achteruit spoelen in een video. En aan de hand van je favorietenlijst en geschiedenis kon je snel bepaalde video’s terugvinden.

Nu de app ermee stopt, is dat allemaal voorbij. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat “onvoorziene omstandigheden” ertoe hebben geleid dat de server offline is gehaald. Daardoor gaat de app de volledige functionaliteit kwijtraken. De app is nog wel in de App Store te vinden, maar zal niet meer worden bijgewerkt. Omdat de app gratis was, hoeft de ontwikkelaar ook geen geld terug te geven aan huidige gebruikers.

De grote vraag is welke “onvoorziene omstandigheden” ervoor hebben gezorgd dat de ontwikkelaar ermee moet stoppen. Het kan iets in de persoonlijke sfeer zijn, maar het is ook goed mogelijk dat hij een dreigende brief van het advocatenkantoor van Google op de deurmat heeft gevonden. Een tweede vraag is of er goede alternatieven zijn. Niet echt. Je zou de app MiniYT for YouTube van Maxime Ruys kunnen proberen, maar die is betaald en krijgt slechte reviews.