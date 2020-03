Als je kijkt naar de alternatieven voor de AirPods, springen er een aantal bekende merken bovenuit. Sennheiser is één van deze merken. Het bedrijf staat bekend om de hoge kwaliteit koptelefoons, maar maakt sinds vorig jaar ook draadloze oordopjes. Die eerste versie werd geplaagd door batterijproblemen en in de nieuwe Sennheiser Momentm True Wireless 2 is dat aanpgepakt.



Sennheiser Momentum True Wireless 2 aangekondigd

Op het eerste gezicht zien de nieuwe oordopjes er nagenoeg identiek uit. Toch heeft het bedrijf iets aan het ontwerp aangepast. De nieuwe oordopjes zijn iets kleiner, waardoor ze volgens Sennheiser beter passen. De oplaadcase waar je de oordopjes in kan bewaren heeft een donkerdere kleur gekregen, maar qua vorm is deze ongewijzigd. De belangrijkste verbeteringen zitten dan ook aan de binnenkant.

Met de actieve ruisonderdrukking filteren de oordopjes omgevingsgeluid weg. Net als bij de AirPods Pro is er een transparantiemodus waarmee juist wel omgevingsgeluid doorgelaten wordt. Via de Smart Control-app kun je zelf instellen hoe veel geluid er doorgelaten moet worden. Er zitten ook microfoons op waarmee je bellen.

De batterijduur is verbeterd van vier uur van het vorige model naar zeven uur bij de Momentum True Wireless 2. Bijladen kan met de meegeleverde case en ook daar heeft Sennheiser de specificaties verbeterd. Je kan de oordopjes nog drie keer volledig bijladen, in plaats van twee keer bij het vorige model. In totaal kom je dan uit op een accuduur van zo’n 28 uur. Bij de AirPods Pro is dat volgens Apple meer dan 24 uur.

Andere functies van de vorige editie zijn behouden gebleven. Zo kun je de EQ aanpassen en de aanraakbediening wijzigen via de bijbehorende app. De nieuwe Sennheiser Momentum True Wireless 2-oordopjes met ruisonderdrukking zijn vanaf april beschikbaar in Europa. De prijs is €299 en dat is dezelfde prijs als van het vorige model bij de introductie. Later in het jaar komt er ook nog een witte versie van het nieuwe model uit. Mocht je nog interesse hebben in het huidige model: die is nu een stuk voordeliger verkrijgbaar.