WhatsApp werkt aan een optie om je scherm te delen via een videogesprek. Daarmee kan je bijvoorbeeld laten zien hoe iets werkt. De nieuwst functie is ontdekt in de Android-app, maar komt dit ook naar de iPhone?

Met WhatsApp kan je niet alleen berichtjes sturen, maar ook bellen (zowel met als zonder beeld). Voor videobellen gebruik je natuurlijk één van de camera’s op je toestel, maar wat nou als je iets wil laten zien wat op je scherm zichtbaar is? In dit soort situaties komt de mogelijkheid om je scherm te delen goed van pas. In FaceTime is het al langer mogelijk om je scherm te delen, maar in WhatsApp ontbreekt dat vooralsnog. Nu blijkt dat WhatsApp wel werkt aan de mogelijkheid om je scherm te delen, in ieder geval in de Android-app.



‘WhatsApp krijgt optie voor schermdeling’

In de nieuwste beta van de Android-versie van WhatsApp, is bij sommige gebruikers een nieuwe knop verschenen tijdens een videogesprek. Daarmee kun je het beeld van je toestel delen met je gesprekspartner, zodat die op afstand kan meekijken op je telefoon. WhatsApp toont nog wel een waarschuwing dat alles wat op je scherm verschijnt, gedeeld wordt (dus ook mogelijke gevoelige gegevens). Het lijkt erop dat de functie vooralsnog alleen beschikbaar is in één op één gesprekken.

Op dit moment is de functie dus alleen nog ontdekt in een beta van de Android-versie, maar doorgaans worden dergelijke functies zowel op Android als iOS uitgerold. Er zijn al andere apps die een soortgelijke mogelijkheid bieden. Het is al langer mogelijk om via Skype je scherm te delen en ook Telegram ondersteunt deze functie. Dat werkt via de optie voor schermopname in het Bedieningspaneel. Vermoedelijk zal dit in WhatsApp op dezelfde manier werken.

Wil je op dit moment al iets op je scherm delen via WhatsApp, dan kun je een schermopname maken en deze als los bestand versturen. Of je maakt gebruik van SharePlay via FaceTime, als de ander ook een iPhone heeft.