Met de schermopname-functie op de iPhone en iPad kun je de acties die je op het scherm uitvoert vastleggen. In deze tip leggen we uit hoe de Schermopname werkt en hoe je een schermopname met of zonder geluid maakt.

Schermopnames op iPhone en iPad

Soms wil je iemand iets uitleggen of laten zien dat je een bug in een app hebt gevonden. In zo’n geval helpt het om een schermfilmpje te maken, zodat anderen precies alle stappen kunnen zien en nalopen. Met de functie Schermopname is dit heel gemakkelijk te doen en het is vaak duidelijker dan een gewone screenshot! Let op dat het niet in alle gevallen werkt. Zo kun je geen schermfilmpje maken van content die je op Netflix, Disney+ en soortgelijke diensten aan het bekijken bent. Dit is geblokkeerd in verband met copyright. Schermopnames maken is mogelijk op toestellen met iOS 11 en nieuwer, dus vanaf de iPhone 5c.

Voorheen moest je voor schermopnames gebruik maken van apps van derden of je iPhone aansluiten op een Mac om een schermfilmpje via QuickTime te maken. Dat hoeft niet meer, maar je zult wel eerst de benodigde knop voor schermopnames moeten toevoegen aan het Bedieningspaneel. Al je video’s worden automatisch bewaard in de Foto’s-app, waar je met filters en andere bewerkingstools de schermopnames nog wat kunt verrijken.



Voorbereiding: Schermopnames toevoegen aan je Bedieningspaneel

Voordat je kunt beginnen, moet de functie wel zichtbaar zijn op je toestel. Hiervoor moet je in het Bedieningspaneel zijn:

Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel. Zorg dat Schermopname is ingeschakeld. Tik op het groene plusknopje, als dit nog niet het geval is. Controleer of de functie aanwezig is, door het Bedieningspaneel te openen.

Schermopname maken op iPhone of iPad

Om een schermopname te maken ga je als volgt te werk:

Veeg het Bedieningspaneel in beeld en tik op de knop voor Schermopname. De knop kleurt rood en de opname is begonnen. Ga naar de app waarvan je een schermopname wilt maken en voer de gewenste activiteiten uit. Een rode balk bovenin het scherm maakt duidelijk dat er een schermopname gaande is. Deze balk is ook in het uiteindelijke filmpje te zien. Bij de iPhone X-familie is alleen het tijdstip linksboven rood verlicht. Als je klaar bent tik je op de rode balk om te stoppen. Je kunt ook terug naar het Bedieningspaneel gaan om de opname te stoppen. Vervolgens kun je de video eventueel bijsnijden en bewerken.

Schermopnames maken met geluid

Je kunt ook kiezen voor een schermopname met geluid. Daarvoor moet je iets harder op de Schermopname-knop drukken, zodat je meer opties te zien krijgt.

Druk iets harder op de Schermopname-knop, zodat onderstaand scherm in beeld komt. Tik onderin het scherm op de microfoon, om deze in te schakelen. Je maakt nu een schermopname met geluid, zodat je bijvoorbeeld een toelichting kunt inspreken.

Je kunt ook het geluid opnemen van een app of video die op het scherm actief is, bijvoorbeeld een YouTube-video. Dit werkt niet bij alle apps en diensten. In dat geval zet je de microfoon uit, want je wilt uiteraard geen omgevingsgeluiden horen.

Schermopname stoppen

Er zijn meerdere manieren om de schermopname te stoppen:

Tik op de blauwe statusbalk bovenin het scherm. Er verschijnt nu een pop-up waarmee je de opname kunt stoppen.

Veeg omhoog om het Bedieningspaneel weer in beeld te krijgen. Je kunt op de knop tikken of met 3D Touch de extra knoppen tevoorschijn halen en de opname stoppen, maar dit is eigenlijk een onnodige extra stap.

Schermopnames bewerken

Alle schermopnames die je maakt worden bewaard in de camerarol. Ga daarom naar de camerarol, open de gewenste video en tik onderin het scherm op de knop om te bewerken. Je kunt de video nu korter snijden met de standaard bewerkingstools, maar je kunt ook naar iMovie gaan om bijvoorbeeld meerdere clips te combineren. Ook kun je de video bekijken door op de afspeelknop onderin het scherm te tikken. De video kun je vervolgens delen op sociale media, e-mail en op andere manieren.

Schermopname en privacy

Meerdere iCulture-lezers hebben ons gemeld dat ze zich zorgen maken over de schermopname-functie. Daarmee is het namelijk ook mogelijk om ongemerkt een FaceTime-gesprek of Snap met iemand op te nemen. Dit zou privacyproblemen met zich mee kunnen brengen.

Bedenk je echter wel, dat het al veel langer mogelijk was om FaceTime-gesprekken te filmen en om foto’s van Snaps te maken, bijvoorbeeld door met een tweede camera over iemands schouder mee te filmen. Je kunt dit nooit 100% voorkomen, al maakt Schermopname het wel een stuk gemakkelijker.

Hoe je een gewone screenshot kunt maken op iPhone en iPad lees je in onderstaande tip:

