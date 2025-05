Als er een app is waar gebruikers al jarenlang naar uitkijken, is het de iPad-versie van WhatsApp. Je kunt wel WhatsApp op de iPad gebruiken, maar dan voornamelijk via de browser. In de afgelopen jaren zijn er al diverse hints verschenen naar een iPad-versie en ook in interviews hebben de makers hun interesse getoond. Maar nu is het WhatsApp zelf dat via een officieel kanaal laat weten dat we uit kunnen kijken naar de iPad-versie.

Release WhatsApp voor iPad lijkt nabij

Op X (Twitter) heeft WhatsApp gereageerd op een willekeurige tweet van een gebruiker die graag WhatsApp op de iPad zou willen zien. De reactie van WhatsApp is kort maar krachtig: er wordt alleen gereageerd met een oogemoji (👀). Het meest opmerkelijke is dat de oorspronkelijke tweet al van 8 april is en dat WhatsApp pas vandaag daar op gereageerd heeft. Dat is waarschijnlijk niet zonder reden: de release van WhatsApp op de iPad is vermoedelijk nabij.

Het werd ook wel eens tijd dat WhatsApp op de iPad eindelijk verschijnt. Al sinds september 2023 is de iPad-versie als TestFlight-beta van WhatsApp te downloaden. Mocht je de gelukkige gebruiker zijn van de TestFlight-versie, dan kun je de iPad-versie nu al gebruiken. Qua opzet lijkt hij heel erg op de reeds beschikbare Mac-versie, waarbij je chatoverzicht links staat en het geopende gesprek rechts. Ondersteuning voor Split View en Slide Over is ook beschikbaar.

Zodra WhatsApp op de iPad eindelijk echt voor iedereen te downloaden is, lees je dat uiteraard op iCulture.